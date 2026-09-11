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डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण और कारण? जानिए आत्महत्या के विचार क्यों और कब आते हैं?

डिप्रेशन मूड से जुड़ी एक ऐसी कंडिशन है, जिसमें लगातार उदासी रहती है और कामों में दिलचस्पी नहीं रहती. इसे 'मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर' या 'क्लिनिकल डिप्रेशन' भी कहा जाता है. यह आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके पर असर डालता है, और इससे कई तरह की इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं. आपको रोजमर्रा के काम करने में मुश्किल हो सकती है, और कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि जिंदगी जीने लायक नहीं है.

रूबी हॉल क्लिनिक में मानसिक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख, डॉ. हमजा हुसैन का कहना है कि डिप्रेशन एक गंभीर मेडिकल कंडिशन है जो मन, शरीर और सोच को गहराई से प्रभावित करती है. यह केवल थोड़े समय की उदासी नहीं है, बल्कि यह इच्छाशक्ति की कमी या कमजोरी नहीं बल्कि एक वास्तविक बीमारी है जिसके लिए सही देखभाल और पेशेवर मदद की आवश्यकता होती है. डिप्रेशन के लिए लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ सकती है.

डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है?

डॉ. हमजा हुसैन के मुताबिक, डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जो किसी एक वजह से नहीं होती. मेडिकल भाषा में इसे 'मल्टी-फैक्टोरियल' (कई कारणों से होने वाली) बीमारी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यह शारीरिक, मानसिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से पैदा होती है. जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां किसी एक वजह से नहीं होतीं, वैसे ही डिप्रेशन में भी कई अहम फैक्टर्स भूमिका निभाते हैं...