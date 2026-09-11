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डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण और कारण? जानिए आत्महत्या के विचार क्यों और कब आते हैं?

डिप्रेशन के कई लक्षण होते हैं और इसका मतलब हमेशा सिर्फ उदास महसूस करना ही नहीं होता, यह अक्सर चिड़चिड़ेपन के रूप में भी सामने...

Early symptoms and causes of depression? Find out why and when thoughts of suicide arise.
डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण और कारण? जानिए आत्महत्या के विचार क्यों और कब आते हैं? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 11, 2026 at 3:41 PM IST

6 Min Read
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डिप्रेशन मूड से जुड़ी एक ऐसी कंडिशन है, जिसमें लगातार उदासी रहती है और कामों में दिलचस्पी नहीं रहती. इसे 'मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर' या 'क्लिनिकल डिप्रेशन' भी कहा जाता है. यह आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके पर असर डालता है, और इससे कई तरह की इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं. आपको रोजमर्रा के काम करने में मुश्किल हो सकती है, और कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि जिंदगी जीने लायक नहीं है.

रूबी हॉल क्लिनिक में मानसिक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख, डॉ. हमजा हुसैन का कहना है कि डिप्रेशन एक गंभीर मेडिकल कंडिशन है जो मन, शरीर और सोच को गहराई से प्रभावित करती है. यह केवल थोड़े समय की उदासी नहीं है, बल्कि यह इच्छाशक्ति की कमी या कमजोरी नहीं बल्कि एक वास्तविक बीमारी है जिसके लिए सही देखभाल और पेशेवर मदद की आवश्यकता होती है. डिप्रेशन के लिए लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ सकती है.

डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है?
डॉ. हमजा हुसैन के मुताबिक, डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जो किसी एक वजह से नहीं होती. मेडिकल भाषा में इसे 'मल्टी-फैक्टोरियल' (कई कारणों से होने वाली) बीमारी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यह शारीरिक, मानसिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से पैदा होती है. जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां किसी एक वजह से नहीं होतीं, वैसे ही डिप्रेशन में भी कई अहम फैक्टर्स भूमिका निभाते हैं...

  • जेनेटिक असर (आनुवंशिक प्रभाव)
  • गर्भ में रहने के दौरान के अनुभव
  • मां की मानसिक सेहत
  • बचपन के अनुभव
  • तनावपूर्ण हालात
  • आस-पास का माहौल
  • परवरिश और मौजूदा हालात, ये सभी इसमें योगदान देने वाले कारक हो सकते हैं. काम से जुड़ा तनाव और व्यक्ति की मौजूदा जिंदगी के दूसरे दबाव भी डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं. इसलिए, डिप्रेशन की कोई एक खास वजह नहीं होती.

किन लक्षणों से पता चलता है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है?

  • डिप्रेशन के कई लक्षण होते हैं और इसका मतलब हमेशा सिर्फ उदास महसूस करना ही नहीं होता, यह अक्सर चिड़चिड़ेपन के रूप में भी सामने आ सकता है. जैसे कि छोटी-छोटी बातों पर भी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन या झुंझलाहट होना.
  • अन्य आम लक्षणों में बिना किसी खास वजह के रोने का मन करना या असल में रोना, नींद न आना, भूख कम लगना, काम पर ध्यान लगाने में मुश्किल होना, खालीपन या निराशा महसूस होना और परिवार व बच्चों के साथ समय बिताने या अपने शौक पूरे करने में दिलचस्पी या मजा न आना शामिल हैं.
  • व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास, जिंदगी से थक चुका, या खुद को बेकार या किसी काम का न समझने जैसा महसूस कर सकता है. ये सभी डिप्रेशन के आम लक्षण और संकेत हैं.
  • थकान और एनर्जी की कमी, जिससे छोटे-छोटे कामों में भी ज्यादा मेहनत लगती है
  • बेचैनी, घबराहट या अशांति महसूस होना
  • सोचने, बोलने या शरीर की गतिविधियों का धीमा हो जाना
  • आत्महत्या के विचार आना, आत्महत्या की कोशिश करना या आत्महत्या कर लेना
  • बिना किसी साफ वजह के शारीरिक समस्याएं, जैसे पीठ दर्द या सिरदर्द
  • डिप्रेशन से जूझ रहे कई लोगों में लक्षण इतने गंभीर होते हैं कि रोजमर्रा के कामों, जैसे काम, स्कूल, सामाजिक गतिविधियों या दूसरों के साथ रिश्तों में साफ़ तौर पर परेशानी होती है. कुछ लोग बिना किसी खास वजह के आम तौर पर दुखी या परेशान महसूस कर सकते हैं.

क्या डिप्रेशन सिर्फ दिमाग से जुड़ी समस्या है, या यह शरीर पर भी असर डाल सकता है?
डॉ. हमजा हुसैन के अनुसार, डिप्रेशन सिर्फ मन की हालत नहीं है, यह पूरे शरीर पर असर डालता है. मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन से होने वाले फिजिकल लक्षणों को 'साइकोसोमैटिक' लक्षण कहा जाता है, क्योंकि मन में शरीर में मौजूदा फिजिकल बदलाव और दर्द पैदा करने की पूरी क्षमता होती है. डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को गर्दन में दर्द, सिरदर्द, पीठ दर्द और पेट से जुड़ी समस्याएं (जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज या दस्त) जैसे शारीरिक लक्षण महसूस हो सकते हैं. इसलिए, डिप्रेशन सिर्फ भावनात्मक या मानसिक लक्षणों तक ही सीमित नहीं है. यह शारीरिक लक्षणों के जरिए भी सामने आ सकता है.

क्या डिप्रेशन का इलाज हो सकता है और सही इलाज क्या है?

  • डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है, लेकिन सही इलाज हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है. सिर्फ एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही व्यक्ति की खास स्थिति को समझने के बाद इलाज का सही तरीका तय कर सकता है.
  • डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति की मदद के लिए परिवार और दोस्त क्या कर सकते हैं? पहला कदम यह समझना है कि वह व्यक्ति किस दौर से गुजर रहा है. उनकी स्थिति को नजरअंदाज न करें या उसे कम न समझें. डिप्रेशन से जूझ रहे किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए, परिवार और दोस्तों को उनकी बात सुननी चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के उन्हें समझना चाहिए. उनकी भावनाओं को कम न आंकें और उन्हें प्रोफेशनल मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें.
  • उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी दूसरे क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है, जो उनकी स्थिति को समझ सकें और सही सलाह दे सकें.
    (डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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