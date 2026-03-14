ETV Bharat / health

चेहरे पर दिखाई देते हैं फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण, जानिए कौन सा टाइप होता है ज्यादा खतरनाक

चेहरे पर दिखाई देते हैं फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण, जानिए कौन सा टाइप होता है ज्यादा खतरनाक ( GETTY IMAGES )

फैटी लिवर की बीमारी दुनिया भर में लिवर की सबसे आम बीमारियों में से एक बन गई है. इसका मुख्य कारण आज की जीवनशैली से जुड़े फैक्टर्स हैं, जैसे कि खराब खान-पान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, मोटापा और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं आदि. यह स्थिति तब पैदा होती है जब लिवर सेल्स में जरूरत से ज्यादा फैट (वसा) जमा हो जाता है, जिससे लिवर के सामान्य कामकाज में रुकावट आ सकती है.

दरअसल, लिवर शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने, पोषक तत्वों को प्रोसेस करने, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने और जरूरी प्रोटीन बनाने में अहम भूमिका निभाता है. जब समय के साथ लिवर में फैट जमा होने लगता है, तो अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इससे सूजन या लिवर से जुड़ी ज्यादा गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.

फैटी लिवर की बीमारी क्या है?

फैटी लिवर की बीमारी तब होती है जब लिवर के कुल वजन में फैट की मात्रा 5–10 फीसदी से ज्यादा हो जाती है. इसके दो मुख्य टाइप हैं...

1. नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी (NAFLD)– यह आमतौर पर मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ी होती है.

2. अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी (AFLD)- इसे शराब से जुड़ी फैटी लिवर की बीमारी के रूप में जाना जाता है. यह ज्यादा शराब पीने के कारण होता है.

खासकर नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी को सेहत के लिए एक साइलेंट खतरा माना जाता है. कई मामलों में, फैटी लिवर की बीमारी कई सालों तक बिना किसी लक्षण के (साइलेंट) रह सकती है, और इसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम उसके बाद ही सामने आते हैं. इसी वजह से, इसे 'साइलेंट डिजीज' भी कहा जाता है. हालांकि यह सालों तक बिना लक्षणों के बनी रह सकती है, लेकिन एक बार जब यह गंभीर हो जाती है, तब स्किन में कई तरह के बदलाव दिखाई देते हैं. त्वचा में होने वाले ये बदलाव जो लिवर की समस्याओं को दर्शाते हैं.

त्वचा में होने वाले बदलाव जो कभी-कभी लिवर की समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं

हॉपकिंस मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है किलिवर की समस्या से जूझ रहे कुछ लोगों की त्वचा में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया), लगातार खुजली, एडिमा (पैरों में सूजन), मकड़ी जैसी रक्त वाहिकाएं (स्पाइडर एंजियोमा), और आसानी से नील पड़ना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. त्वचा में होने वाले ये बदलाव लिवर के ठीक से काम न करने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. त्वचा में होने वाले ये प्रमुख बदलाव लिवर की समस्याओं को दर्शाते हैं

लिवर खून से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जब लिवर का काम ठीक से नहीं हो पाता, तो शरीर में कुछ खास तरह के पदार्थ जमा होने लगते हैं. इस जमाव की वजह से कभी-कभी त्वचा में जलन या खुजली होने लगती है, जो पीठ, बांहों या शरीर के किसी भी हिस्से पर दिखाई दे सकती है. हालांकि, त्वचा में बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी, संक्रमण या त्वचा से जुड़ी कोई अन्य बीमारी. इसलिए, सिर्फ इन लक्षणों के आधार पर यह जरूरी नहीं कि आपको लिवर की बीमारी ही हो.