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चेहरे पर दिखाई देते हैं फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण, जानिए कौन सा टाइप होता है ज्यादा खतरनाक

ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की तरह, फैटी लिवर की बीमारी भी आजकल एक हॉट टॉपिक बन गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुस्त लाइफस्टाइल...

Early signs of fatty liver appear on the face, know which type is more dangerous
चेहरे पर दिखाई देते हैं फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण, जानिए कौन सा टाइप होता है ज्यादा खतरनाक (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : March 14, 2026 at 7:15 PM IST

6 Min Read
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फैटी लिवर की बीमारी दुनिया भर में लिवर की सबसे आम बीमारियों में से एक बन गई है. इसका मुख्य कारण आज की जीवनशैली से जुड़े फैक्टर्स हैं, जैसे कि खराब खान-पान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, मोटापा और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं आदि. यह स्थिति तब पैदा होती है जब लिवर सेल्स में जरूरत से ज्यादा फैट (वसा) जमा हो जाता है, जिससे लिवर के सामान्य कामकाज में रुकावट आ सकती है.

दरअसल, लिवर शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने, पोषक तत्वों को प्रोसेस करने, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने और जरूरी प्रोटीन बनाने में अहम भूमिका निभाता है. जब समय के साथ लिवर में फैट जमा होने लगता है, तो अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इससे सूजन या लिवर से जुड़ी ज्यादा गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.

फैटी लिवर की बीमारी क्या है?
फैटी लिवर की बीमारी तब होती है जब लिवर के कुल वजन में फैट की मात्रा 5–10 फीसदी से ज्यादा हो जाती है. इसके दो मुख्य टाइप हैं...

1. नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी (NAFLD)– यह आमतौर पर मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ी होती है.

2. अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी (AFLD)- इसे शराब से जुड़ी फैटी लिवर की बीमारी के रूप में जाना जाता है. यह ज्यादा शराब पीने के कारण होता है.

खासकर नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी को सेहत के लिए एक साइलेंट खतरा माना जाता है. कई मामलों में, फैटी लिवर की बीमारी कई सालों तक बिना किसी लक्षण के (साइलेंट) रह सकती है, और इसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम उसके बाद ही सामने आते हैं. इसी वजह से, इसे 'साइलेंट डिजीज' भी कहा जाता है. हालांकि यह सालों तक बिना लक्षणों के बनी रह सकती है, लेकिन एक बार जब यह गंभीर हो जाती है, तब स्किन में कई तरह के बदलाव दिखाई देते हैं. त्वचा में होने वाले ये बदलाव जो लिवर की समस्याओं को दर्शाते हैं.

त्वचा में होने वाले बदलाव जो कभी-कभी लिवर की समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं
हॉपकिंस मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है किलिवर की समस्या से जूझ रहे कुछ लोगों की त्वचा में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया), लगातार खुजली, एडिमा (पैरों में सूजन), मकड़ी जैसी रक्त वाहिकाएं (स्पाइडर एंजियोमा), और आसानी से नील पड़ना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. त्वचा में होने वाले ये बदलाव लिवर के ठीक से काम न करने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. त्वचा में होने वाले ये प्रमुख बदलाव लिवर की समस्याओं को दर्शाते हैं

लिवर खून से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जब लिवर का काम ठीक से नहीं हो पाता, तो शरीर में कुछ खास तरह के पदार्थ जमा होने लगते हैं. इस जमाव की वजह से कभी-कभी त्वचा में जलन या खुजली होने लगती है, जो पीठ, बांहों या शरीर के किसी भी हिस्से पर दिखाई दे सकती है. हालांकि, त्वचा में बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी, संक्रमण या त्वचा से जुड़ी कोई अन्य बीमारी. इसलिए, सिर्फ इन लक्षणों के आधार पर यह जरूरी नहीं कि आपको लिवर की बीमारी ही हो.

फैटी लिवर की बीमारी के अन्य संभावित लक्षण इस प्रकार है, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

मेडलाइनप्लस के एक अध्ययन में कहा गया है कि फैटी लिवर की बीमारी के बहुत कम या बिल्कुल भी लक्षण दिखाई नहीं देते. जब लक्षण सामने आते हैं, तो उनमें ये शामिल हो सकते हैं...

  • थकान महसूस होना
  • पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में हल्का-फुल्का दर्द या बेचैनी होना
  • बिना किसी वजह के वजन में बदलाव होना
  • खून की जांच में लिवर एंजाइम का स्तर बढ़ा हुआ पाया जाना
  • चूंकि इसके लक्षण अक्सर बहुत हल्के होते हैं, इसलिए फैटी लिवर की बीमारी का पता अक्सर नियमित मेडिकल जांच या इमेजिंग टेस्ट के दौरान ही चल पाता है.

फैटी लिवर डिजीज के रिस्क फैक्टर्स
क्लीवलैंड क्लिनिक के एक रिसर्च के अनुसार, कई फैक्टर्स फैटी लिवर डिजीज होने का खतरा बढ़ा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं...

  • अधिक वजन या मोटापा
  • हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का लेवल
  • टाइप 2 डायबिटीज या इंसुलिन प्रतिरोध
  • सुस्त जीवनशैली
  • अत्यधिक शराब का सेवन
  • ज्यादा चीनी या प्रोसेस्ड फूड वाला डाइट
  • इन रिस्क फैक्टर्स को समझने से लोगों को ऐसी लाइफस्टाइल चुनने में मदद मिल सकती है जो लिवर के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है.

लिवर हेल्थ को कैसे बनाए रखें

लिवर हेल्थ को बनाए रखने के लिए, बैलेंस डाइट (जिसमें फाइबर, फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में हों) लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, शराब से दूर रहना और अपना हेल्दी वजन बनाए रखना जरूरी है. इससे मेटाबॉलिक स्ट्रेस कम होता है और लिवर को शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है.

लिवर की सुरक्षा के लिए लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ स्ट्रेटजी इस प्रकार हैं...

  • हेल्दी वजन बनाए रखना
  • फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर बैलेंस डाइट लेना
  • मीठे पेय पदार्थों और प्रोसेस्ड फूड का सेवन सीमित करना
  • रेगुलर एक्सरसाइज करना
  • ज्यादा शराब के सेवन से बचना
  • नियमित रूप से मेडिकल जांच करवाना
  • लाइफस्टाइल में किए गए छोटे-मोटे बदलाव भी लिवर के कामकाज और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में काफी सुधार ला सकते हैं.

अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान दें
फैटी लिवर की बीमारी अक्सर ठीक हो सकती है, खासकर जब इसका पता शुरुआती स्टेज में चल जाए. हालांकि, लिवर की समस्याओं में कभी-कभी स्किन में बदलाव या खुजली हो सकती है, लेकिन ये लक्षण किसी खास बीमारी का संकेत नहीं हैं और हमेशा किसी हेल्थ प्रोफेशनल से जांच करवानी चाहिए.

अगर कोई भी असामान्य लक्षण बने रहते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेने से कारण का पता लगाने और सही देखभाल सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है. लंबे समय तक लिवर की सेहत और पूरी सेहत के लिए शुरुआती जानकारी और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है.

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