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क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून अब सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हेल्थ इमरजेंसी बन गया है, जानें कैसे?

पिछले दो हफ्तों में, ईटीवी भारत ने केरल के तटीय जिलों से लेकर दिल्ली के भीड़भाड़ वाले अस्पतालों और महाराष्ट्र के गांवों तक, पूरे भारत का दौरा किया और एक सीधा सा सवाल पूछा कि 2026 में मानसून कैसा होगा? इन सवालों के जवाबों से सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्जन से ज्यादा अलग-अलग कहानियां सामने आईं. हर राज्य का अपना अलग संकट था. लेकिन, जब इन कहानियों को एक साथ जोड़ा गया, तो एक बड़ा संकट सामने आया कि भारत न केवल बदलते मौसम के पैटर्न के हिसाब से खुद को ढाल रहा है, बल्कि बीमारियों के बदलते स्वरूप से भी जूझ रहा है.

ETV भारत की खास ग्राउंड रिपोर्ट, 'मानसून मैनुअल 2026', साफ तौर पर दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में मानसून अब सिर्फ खेती और राहत कार्यों का मामला नहीं रह गया है. यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक गंभीर आपातकालीन स्थिति बन गया है. रिपोर्ट के अनुसार, मौसम के बदलते और अनिश्चित पैटर्न ने देश भर में बीमारियों के फैलने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है.

इस देशव्यापी सर्वे में 2026 के मानसून को लेकर अलग-अलग राज्यों की कई कहानियां और चुनौतियां सामने आईं, जिनमें भीषण गर्मी और मूसलाधार बारिश से लेकर विनाशकारी बाढ़, सूखा और पानी की भारी कमी जैसी समस्याएं शामिल थीं. इसके अलावा, बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण बड़े शहरों और महानगरों में जल-जमाव की समस्या हुई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई और कई तरह की बीमारियां फैलने लगीं. तेजी से हो रहे शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के बीच, यह स्थिति एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है.

मानसून आने के बाद भी भारत में महसूस हो रही ज्यादा गर्मी

इस सर्वे से पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज ने मौसम के पैटर्न और बर्ताव को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे कम समय में बहुत ज्दायादा बारिश की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. जो बारिश आमतौर पर एक महीने में होती थी, वह अब अक्सर एक ही दिन में हो जाती है. बादल फटने जैसी अचानक घटनाएं लंबे समय तक सूखे के बाद होती हैं. बारिश के मौसम में भी टेम्परेचर असामान्य रूप से ज्यादा रहता है. इससे एक अजीब नई स्थिति पैदा होती है, मच्छरों के पनपने के पैटर्न बदल जाते हैं, पानी लंबे समय तक गंदा रहता है, और अस्पतालों को एक साथ कई तरह की इमरजेंसी से निपटना पड़ता है. मौसम विज्ञानी और क्लाइमेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर बी.एन. गोस्वामी की एक बड़ी स्टडी से पता चला है कि भारत सिर्फ भारी बारिश या अकेले गर्मी से ही नहीं, बल्कि भारी बारिश के तुरंत बाद लंबे समय तक, बहुत ज्यादा नमी वाली गर्मी से भी जूझ रहा है. मानसून के महीनों में, बहुत ज्यादा गर्मी वाले दिनों की फ्रीक्वेंसी (जहां टेम्परेचर 45°C या उससे ज्यादा पहुंच जाता है) प्री-मानसून पीरियड में पड़ने वाली सूखी गर्मी की तुलना में लगभग दस गुना बढ़ गई है.

क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून अब सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हेल्थ इमरजेंसी बन गया है, जानें कैसे? (GETTY IMAGES)

डेंगू सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक गंभीर चुनौती है बनकर फिर सामने आई है

इस सर्वे में एक बीमारी जो बार-बार सामने आई, वह है डेंगू. पिछले कुछ सालों में भारत में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की स्थिति तेजी से बदली है. जहां पहले मलेरिया देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती थी, वहीं अब डेंगू बार-बार एक महामारी के रूप में सामने आ रहा है. 2023 और 2025 के बीच, भारत में डेंगू के 63 लाख से ज्यादा मामले और 877 मौतें दर्ज की गईं. 2025 में सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में दर्ज किए गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का नंबर रहा. मलेरिया के उलट, डेंगू अब ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों में फैल रहा है. यह कंस्ट्रक्शन साइट्स, अपार्टमेंट की छतों, गमलों, छत पर बनी पानी की टंकियों और बिना इस्तेमाल वाली बाल्टियों में पनपता है.

बीमारी के दोहरे बोझ ने भारत में स्वास्थ्य संकट को और गंभीर बना दिया

इस सर्वे से एक जरूरी और चिंता की बात यह पता चली है कि क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न लाइफस्टाइल के मेल ने भारत में हेल्थ क्राइसिस को और बढ़ा दिया है. बदलते मौसम के पैटर्न और डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसी बीमारियों के बीच सीधा लिंक पाया गया है. पूरे भारत में डॉक्टर अक्सर इस स्थिति को बीमारी का दोहरा बोझ कहते हैं. पहले, फैलने वाली बीमारियों (जैसे मलेरिया, टीबी और डेंगू) ने भारत जैसे विकासशील देशों में एक बड़ी चुनौती खड़ी की है. हालांकि, क्लाइमेट चेंज और शहरीकरण की वजह से, नॉन-कम्युनिकेबल या लाइफस्टाइल से जुड़ी पुरानी बीमारियां (जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन) अब तेजी से फैल रही हैं. समाज में दोनों तरह की बीमारियों का एक साथ होना इस दोहरे बोझ को बनाता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि डेंगू या पानी से होने वाली बीमारियां उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती हैं जो पहले से ही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या मोटापे से परेशान हैं.