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क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून अब सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हेल्थ इमरजेंसी बन गया है, जानें कैसे?

डेंगू और डायरिया से लेकर हीट स्ट्रेस तक, जानिए ETV भारत की देशव्यापी मॉनसून हेल्थ सीरीज ने भारत में बीमारियों के बदलते स्वरूप के बारे...

Due to climate change, the monsoon has now become a health emergency rather than just a season, find out how.
क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून अब सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हेल्थ इमरजेंसी बन गया है, जानें कैसे? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 31, 2026 at 7:42 PM IST

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पिछले दो हफ्तों में, ईटीवी भारत ने केरल के तटीय जिलों से लेकर दिल्ली के भीड़भाड़ वाले अस्पतालों और महाराष्ट्र के गांवों तक, पूरे भारत का दौरा किया और एक सीधा सा सवाल पूछा कि 2026 में मानसून कैसा होगा? इन सवालों के जवाबों से सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्जन से ज्यादा अलग-अलग कहानियां सामने आईं. हर राज्य का अपना अलग संकट था. लेकिन, जब इन कहानियों को एक साथ जोड़ा गया, तो एक बड़ा संकट सामने आया कि भारत न केवल बदलते मौसम के पैटर्न के हिसाब से खुद को ढाल रहा है, बल्कि बीमारियों के बदलते स्वरूप से भी जूझ रहा है.

ETV भारत की खास ग्राउंड रिपोर्ट, 'मानसून मैनुअल 2026', साफ तौर पर दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में मानसून अब सिर्फ खेती और राहत कार्यों का मामला नहीं रह गया है. यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक गंभीर आपातकालीन स्थिति बन गया है. रिपोर्ट के अनुसार, मौसम के बदलते और अनिश्चित पैटर्न ने देश भर में बीमारियों के फैलने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है.

इस देशव्यापी सर्वे में 2026 के मानसून को लेकर अलग-अलग राज्यों की कई कहानियां और चुनौतियां सामने आईं, जिनमें भीषण गर्मी और मूसलाधार बारिश से लेकर विनाशकारी बाढ़, सूखा और पानी की भारी कमी जैसी समस्याएं शामिल थीं. इसके अलावा, बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण बड़े शहरों और महानगरों में जल-जमाव की समस्या हुई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई और कई तरह की बीमारियां फैलने लगीं. तेजी से हो रहे शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के बीच, यह स्थिति एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है.

मानसून आने के बाद भी भारत में महसूस हो रही ज्यादा गर्मी
इस सर्वे से पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज ने मौसम के पैटर्न और बर्ताव को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे कम समय में बहुत ज्दायादा बारिश की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. जो बारिश आमतौर पर एक महीने में होती थी, वह अब अक्सर एक ही दिन में हो जाती है. बादल फटने जैसी अचानक घटनाएं लंबे समय तक सूखे के बाद होती हैं. बारिश के मौसम में भी टेम्परेचर असामान्य रूप से ज्यादा रहता है. इससे एक अजीब नई स्थिति पैदा होती है, मच्छरों के पनपने के पैटर्न बदल जाते हैं, पानी लंबे समय तक गंदा रहता है, और अस्पतालों को एक साथ कई तरह की इमरजेंसी से निपटना पड़ता है. मौसम विज्ञानी और क्लाइमेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर बी.एन. गोस्वामी की एक बड़ी स्टडी से पता चला है कि भारत सिर्फ भारी बारिश या अकेले गर्मी से ही नहीं, बल्कि भारी बारिश के तुरंत बाद लंबे समय तक, बहुत ज्यादा नमी वाली गर्मी से भी जूझ रहा है. मानसून के महीनों में, बहुत ज्यादा गर्मी वाले दिनों की फ्रीक्वेंसी (जहां टेम्परेचर 45°C या उससे ज्यादा पहुंच जाता है) प्री-मानसून पीरियड में पड़ने वाली सूखी गर्मी की तुलना में लगभग दस गुना बढ़ गई है.

Due to climate change, the monsoon has now become a health emergency rather than just a season, find out how.
क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून अब सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हेल्थ इमरजेंसी बन गया है, जानें कैसे? (GETTY IMAGES)

डेंगू सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक गंभीर चुनौती है बनकर फिर सामने आई है
इस सर्वे में एक बीमारी जो बार-बार सामने आई, वह है डेंगू. पिछले कुछ सालों में भारत में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की स्थिति तेजी से बदली है. जहां पहले मलेरिया देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती थी, वहीं अब डेंगू बार-बार एक महामारी के रूप में सामने आ रहा है. 2023 और 2025 के बीच, भारत में डेंगू के 63 लाख से ज्यादा मामले और 877 मौतें दर्ज की गईं. 2025 में सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में दर्ज किए गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का नंबर रहा. मलेरिया के उलट, डेंगू अब ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों में फैल रहा है. यह कंस्ट्रक्शन साइट्स, अपार्टमेंट की छतों, गमलों, छत पर बनी पानी की टंकियों और बिना इस्तेमाल वाली बाल्टियों में पनपता है.

बीमारी के दोहरे बोझ ने भारत में स्वास्थ्य संकट को और गंभीर बना दिया
इस सर्वे से एक जरूरी और चिंता की बात यह पता चली है कि क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न लाइफस्टाइल के मेल ने भारत में हेल्थ क्राइसिस को और बढ़ा दिया है. बदलते मौसम के पैटर्न और डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसी बीमारियों के बीच सीधा लिंक पाया गया है. पूरे भारत में डॉक्टर अक्सर इस स्थिति को बीमारी का दोहरा बोझ कहते हैं. पहले, फैलने वाली बीमारियों (जैसे मलेरिया, टीबी और डेंगू) ने भारत जैसे विकासशील देशों में एक बड़ी चुनौती खड़ी की है. हालांकि, क्लाइमेट चेंज और शहरीकरण की वजह से, नॉन-कम्युनिकेबल या लाइफस्टाइल से जुड़ी पुरानी बीमारियां (जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन) अब तेजी से फैल रही हैं. समाज में दोनों तरह की बीमारियों का एक साथ होना इस दोहरे बोझ को बनाता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि डेंगू या पानी से होने वाली बीमारियां उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती हैं जो पहले से ही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या मोटापे से परेशान हैं.

पूरे देश में हुई स्क्रीनिंग में अब तक 70.1 मिलियन लोग हाई ब्लड प्रेशर और 46.8 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित पाए गए हैं. भारत में होने वाली सभी मौतों में से लगभग दो-तिहाई नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों से होती हैं. खतरा तब पैदा होता है जब ये स्थितियां एक-दूसरे से मिलती हैं, एक हेल्दी एडल्ट आमतौर पर डेंगू से ठीक हो जाता है, लेकिन डायबिटीज, किडनी की बीमारी या दिल की बीमारी वाले लोगों को गंभीर कॉम्प्लीकेशंस का खतरा काफी ज्यादा होता है. हालांकि बीमारी मच्छर के काटने से हो सकती है, लेकिन अंदरूनी पुरानी बीमारी अक्सर आखिरी नतीजा तय करती है.

सुरक्षित पेयजल से महरूम हैं लोग
भारी निवेश और डेवलपमेंट के बावजूद, सुरक्षित पीने का पानी मिलना भारत की सबसे बड़ी अधूरी पब्लिक हेल्थ चुनौतियों में से एक बना हुआ है, जिसके कारण कई राज्यों में गंभीर बीमारियां और मौतें हो रही हैं. केरल में, साल के शुरुआती छह महीनों में ही पानी से होने वाली बीमारियों से 133 मौतें दर्ज की गईं और 31 लाख से ज्यादा लोगों ने डायरिया के लिए इलाज कराया. शिगेला संक्रमण के मामले पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहे, जबकि डॉक्टर अमीबिक एन्सेफलाइटिस के जानलेवा मामलों की जांच कर रहे हैं, जिसकी सही वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है.

राजस्थान में अस्पताल के वार्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों से भरे हुए थे. वहीं बिहार में, दूषित पानी की सप्लाई की समस्याओं के साथ-साथ हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E और टाइफाइड के मामले भी बढ़े दिखाई दिए. दशकों के निवेश के बावजूद, सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना भारत की प्रमुख अधूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक बना हुआ है.

Due to climate change, the monsoon has now become a health emergency rather than just a season, find out how.
क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून अब सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हेल्थ इमरजेंसी बन गया है, जानें कैसे? (GETTY IMAGES)

यह मौसम बच्चों के लिए भी बना रहा खतरनाक
जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चाओं में बच्चों का जिक्र शायद ही कभी होता है. फिर भी, इस पूरी सीरीज में वे बार-बार चर्चा का विषय रहे. पूरे भारत में डॉक्टरों ने कुछ जानी-पहचानी बीमारियों की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें दस्त, निमोनिया, सांस से जुड़ी बीमारियां, जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम शामिल है. पांच साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा इन बीमारियों का जोखिम ज्यादा होता हैं क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) जल्दी हो जाती है, उनमें पोषण की कमी आम बात है और उनका इम्यून सिस्टम अभी विकसित हो रहा होता है. जिन डॉक्टरों से हमने सलाह ली, उनके सुझाव सीधे और स्पष्ट थे की टीकाकरण, पौष्टिक भोजन, ओआरएस (ORS) और पीने का साफ पानी देने से बच्चों को डायरिया (दस्त), कुपोषण और कई गंभीर संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है.

कई बीमारियों ने लोगों को किया परेशान
हर मौसम में कोई न कोई नई बीमारी प्रमुखता से सामने आती है. इस साल डेंगू प्रमुख रहा, लेकिन भारत के विभिन्न कोनों में कई अन्य खतरे भी मंडराते रहे. बाढ़ के बाद तटीय कर्नाटक, मुंबई, पुणे और नागपुर में लेप्टोस्पाइरोसिस फैल गया . बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में सांपों के काटने की घटनाएं बढ़ गईं, क्योंकि बढ़ते जलस्तर के कारण सांप मानव बस्तियों में आ गए. असम में जापानी एन्सेफलाइटिस का प्रकोप जारी रहा. पूर्वी भारत में एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम एक गंभीर चिंता का विषय बना रहा हैं.

समस्याओं और आपदाओं के बीच भी हो रहे हैं सकारात्मक बदलाव
बाढ़ और बीमारियों जैसी बड़ी चुनौतियों के बीच, भारत में सकारात्मक और दूरगामी बदलाव हो रहे हैं. असम में आपदा प्रबंधन का नया मॉडल, स्वास्थ्य अभियानों की सफलता और मौसम विज्ञान में वैज्ञानिक प्रगति देश के भविष्य को सुरक्षित बना रही है. इस सीरीज से सबसे अहम सीख यह है कि हेल्थकेयर अब जलवायु विज्ञान से अलग रहकर काम नहीं कर सकता है. मौसम वैज्ञानिक, डॉक्टर, शहरी योजनाकार, इंजीनियर, पशु चिकित्सक और सफाई कर्मचारी सभी अलग-अलग नजरिए से एक ही समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं. अब मौसम की हर घटना का असर सेहत पर पड़ता है. बीमारियों का फैलना जल निकासी व्यवस्था, स्वच्छता, पोषण, हेल्थकेयर तक पहुँच, शिक्षा और आय के स्तर से जुड़ा है. जलवायु परिवर्तन ने भारत के मॉनसून को बहुत अनिश्चित बना दिया है. इसलिए, बीमारियों के फैलने से पहले तैयारी करने के लिए हेल्थकेयर सिस्टम को मौसम के पूर्वानुमान पर ज्यादा निर्भर रहना होगा.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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