ETV Bharat / health

सर्दियों में स्किन को ड्राई होने से कैसे बचाएं, ऐसे मिलेगा नेचुरल ग्लो और हेल्दी त्वचा

शिमला: सर्दियां शुरू होते ही हवा में नमी घटने लगती है और इसका सीधा असर हमारी त्वचा पर दिखता है. चेहरे की रूखापन, फटे होंठ और ड्राई स्किन सर्द मौसम की आम समस्या बन जाती है. अधिकतर लोग सिर्फ बाहर से मॉश्चराइज़र या तेल लगाकर राहत पाने की कोशिश करते हैं, जबकि असली नमी अंदर से मिलती है हमारे खानपान से.

सर्दियों में स्किन को ड्राई होने से बचाना बड़ी चुनौती होता है. सर्दियों में वातावरण की ह्यूमिडिटी (नमी) गिर जाती है. हवा सूखी होने की वजह से आपकी स्किन का प्राकृतिक मॉइस्चर तेजी से उड़ जाता है. ठंडी हवाएं स्किन की उस प्रोटेक्टिव ऑयल लेयर को पतला कर देती हैं जो नमी को अंदर रोककर रखती हैं. लेयर कमजोर होने पर स्किन फटने, खुजली और रूखेपन की समस्या बढ़ जाती है. सर्दियों में हम अक्सर बहुत गर्म पानी से नहाते हैं. यह स्किन के नेचुरल ऑयल्स को और ज्यादा हटा देता है, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है.

अधिक गर्म पानी स्किन को पहुंचाता है नुकसान

डॉ. शेनॉय बताते हैं कि '35 से 40°C के बीच इससे अधिक गर्म पानी आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है. बहुत गर्म पानी त्वचा की ऊपरी परत पर मौजूद प्राकृतिक तेलों (सीबम) और लिपिड (Lipids) को हटा देता है, जो नमी बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं. प्राकृतिक तेल खत्म होने से त्वचा रूखी, खुजलीदार (itchy) हो जाती है, जिसे जेरोसिस (Xerosis) कहा जाता है. अगर आपको पहले से ही एक्जिमा (Eczema) या सोरायसिस (Psoriasis) जैसी त्वचा की समस्या है, तो गर्म पानी उनकी स्थिति को और खराब कर सकता है, जिससे लाली और सूजन बढ़ सकती है.'

प्यास कम लगने से भी स्किन पर पड़ता है असर

ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है, और शरीर में हल्की सी डिहाइड्रेशन हो जाती है. इसका सीधा असर स्किन पर पड़ता है और वह बेजान-सी लगने लगती है. हीटर की हवा कमरे की नमी सोख लेती है. लगातार ऐसी हवा में रहने से स्किन और ज्यादा सुख जाती है. स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए हम सिर्फ बाहर से मॉश्चराइज़र लगा कर ही स्किन केयर करते हैं, लेकिन स्किन को सर्दियों में अंदर से भी मॉश्चराइज़र की जरूरत होती है.