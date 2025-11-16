सर्दियों में स्किन को ड्राई होने से कैसे बचाएं, ऐसे मिलेगा नेचुरल ग्लो और हेल्दी त्वचा
सर्दियों में स्किन को ड्राई होने से बचाना चुनौती होती है. कुछ टिप्स को ध्यान में रख कर स्किन का ख्याल रखा जा सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 7:22 PM IST
शिमला: सर्दियां शुरू होते ही हवा में नमी घटने लगती है और इसका सीधा असर हमारी त्वचा पर दिखता है. चेहरे की रूखापन, फटे होंठ और ड्राई स्किन सर्द मौसम की आम समस्या बन जाती है. अधिकतर लोग सिर्फ बाहर से मॉश्चराइज़र या तेल लगाकर राहत पाने की कोशिश करते हैं, जबकि असली नमी अंदर से मिलती है हमारे खानपान से.
सर्दियों में स्किन को ड्राई होने से बचाना बड़ी चुनौती होता है. सर्दियों में वातावरण की ह्यूमिडिटी (नमी) गिर जाती है. हवा सूखी होने की वजह से आपकी स्किन का प्राकृतिक मॉइस्चर तेजी से उड़ जाता है. ठंडी हवाएं स्किन की उस प्रोटेक्टिव ऑयल लेयर को पतला कर देती हैं जो नमी को अंदर रोककर रखती हैं. लेयर कमजोर होने पर स्किन फटने, खुजली और रूखेपन की समस्या बढ़ जाती है. सर्दियों में हम अक्सर बहुत गर्म पानी से नहाते हैं. यह स्किन के नेचुरल ऑयल्स को और ज्यादा हटा देता है, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है.
अधिक गर्म पानी स्किन को पहुंचाता है नुकसान
डॉ. शेनॉय बताते हैं कि '35 से 40°C के बीच इससे अधिक गर्म पानी आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है. बहुत गर्म पानी त्वचा की ऊपरी परत पर मौजूद प्राकृतिक तेलों (सीबम) और लिपिड (Lipids) को हटा देता है, जो नमी बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं. प्राकृतिक तेल खत्म होने से त्वचा रूखी, खुजलीदार (itchy) हो जाती है, जिसे जेरोसिस (Xerosis) कहा जाता है. अगर आपको पहले से ही एक्जिमा (Eczema) या सोरायसिस (Psoriasis) जैसी त्वचा की समस्या है, तो गर्म पानी उनकी स्थिति को और खराब कर सकता है, जिससे लाली और सूजन बढ़ सकती है.'
प्यास कम लगने से भी स्किन पर पड़ता है असर
ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है, और शरीर में हल्की सी डिहाइड्रेशन हो जाती है. इसका सीधा असर स्किन पर पड़ता है और वह बेजान-सी लगने लगती है. हीटर की हवा कमरे की नमी सोख लेती है. लगातार ऐसी हवा में रहने से स्किन और ज्यादा सुख जाती है. स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए हम सिर्फ बाहर से मॉश्चराइज़र लगा कर ही स्किन केयर करते हैं, लेकिन स्किन को सर्दियों में अंदर से भी मॉश्चराइज़र की जरूरत होती है.
स्किन को अंदर से भी चाहिए पोषण
डाइटिशियन डॉ. रेनू का मानना है कि 'त्वचा सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी पोषण चाहती है. अगर शरीर में पानी और ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाए, तो कोई भी क्रीम या ऑयल लंबे समय तक असर नहीं दिखा सकता. सर्दियों में लोगों को पानी पीने की आदत कम हो जाती है, जबकि शरीर को हाइड्रेशन की उतनी ही ज़रूरत रहती है जितनी गर्मियों में. रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी और सूप का सेवन करने से स्किन अंदर से हाइड्रेटेड रहती है. साथ ही ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ त्वचा को नैचुरल मॉश्चर प्रदान करते हैं.'
क्या खाएं
- बादाम, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स जैसे फूड्स ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को सूखने नहीं देते.
- दही और घर का देसी घी स्किन की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं.
- रंगीन फल और सब्जियाँ जैसे गाजर, टमाटर, संतरा, अमरूद और पालक विटामिन A और C से भरपूर होते हैं, जो स्किन में ग्लो लाते हैं.
न्यूट्रिशनिस्ट विपाशा का कहना है, 'सर्दियों में हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो शरीर में अंदर से गर्माहट और नमी दोनों बनाए रखें. सूखे मेवे, सीड्स, और सीज़नल फल स्किन हेल्थ के लिए बेस्ट हैं. वहीं, बहुत ज्यादा कॉफी, चाय या तले-भुने स्नैक्स से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की नमी कम करते हैं. ग्रीन टी, हर्बल टी और तिल से बने लड्डू या चिवड़ा जैसे पारंपरिक फूड्स भी सर्दियों में स्किन फ्रेंडली हैं. दिन में दो बार मौसमी फलों का सेवन और नियमित रूप से 7–8 घंटे की नींद स्किन के नैचुरल ग्लो को बनाए रखती है.'
सर्दियों में डाइट का गोल्डन फॉर्मूला
- सुबह गुनगुने पानी में नींबू या शहद मिलाकर पिएं.
- दिन में दो बार मौसमी फल खाएं.
- रात को सोने से पहले एक गिलास हल्का गर्म दूध लें.
- हर दिन 6–8 गिलास पानी ज़रूर पिएं.
त्वचा की असली खूबसूरती बाहर से नहीं, भीतर से आती है. अगर आप अपनी डाइट में नमी, पोषण और हाइड्रेशन का सही संतुलन रखेंगे, तो सर्दियों की ठंडी हवा भी आपकी स्किन का ग्लो फीका नहीं कर पाएगी. सही मॉइस्चराइज़र, गुनगुने पानी, पर्याप्त हाइड्रेशन और कमरे की नमी को बनाए रखने जैसे छोटे उपाय अपनाएं, तो सर्दियों में भी स्किन को मुलायम और हेल्दी रखा जा सकता है.
