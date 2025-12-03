ETV Bharat / health

सूखी ठंड से बढ़ी आंख की समस्याएं, कंजंक्टिवाइटिस के भी बढ़े मामले, डॉक्टर्स से जानिये सेफ्टी टिप्स

दून अस्पताल के नेत्र ओपीडी में रोजाना 30 फ़ीसदी मरीज ठंड की वजह से आंखों में हो रही दिक्कतों से संबंधित आ रहे हैं

EYE SAFETY TIPS
ठंड में आंखों की समस्याएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 3, 2025 at 8:50 PM IST

5 Min Read
रोहित कुमार सोनी की रिपोर्ट

देहरादून: उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ना होने की वजह से सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है. सुबह शाम हो रही ठंड की वजह से लोगों को जलन वाली ठंड महसूस हो रही है, तो वहीं, दूसरी ओर ठंड और शुष्क हवाएं लोगों के आंखों की समस्याओं को जन्म दे रही है. जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है. इस बीच चौंकाने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में कंजंक्टिवाइटिस के मामले भी सामने आ रहे हैं, जबकि कंजंक्टिवाइटिस से ग्रसित मरीज आमतौर पर बरसात के समय रिपोर्ट किए जाते हैं.

उत्तराखंड में सुबह शाम हो रही ठंड की वजह से ठंडी और शुष्क हवाएं लोगों को बीमार कर रही है. वर्तमान समय में सर्दी जुखाम बुखार के साथ ही आंख से संबंधित मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में भर्ती जा रही है मौजूदा स्थितियां है कि दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र ओपीडी में रोजाना 30 फ़ीसदी मरीज ठंड की वजह से आंखों में हो रही दिक्कतों से संबंधित आ रहे हैं. जिसकी मुख्य वजह है बिना सुरक्षा के ठंड और शुष्क हवाओं के बीच सफर करना इसके अलावा ठंड से बचने के लिए लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करना है. जिससे आंखों का पानी सूख जाता है. फिर आंखों में जलन या फिर रेडनेस हो जाती है.

सूखी ठंड से बढ़ी आंख की समस्याएं (ETV Bharat)

ठंड के दौरान आंखों समस्याओं से बचने के उपाय: ठंड के दौरान घरों के अंदर टेंपरेचर को बैलेंस रखने की कोशिश करे. इस दौरान अत्यधिक रूम हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल भी न करें. ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके सामने एक पानी का बॉउल जरूर रखें. आंखों में ड्राइनेस ना हो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. बाहर निकलते समय धूप में चश्मा जरूर पहनें. बिना हाथ धुले आंखों को छूने से बचे, क्योंकि इससे संक्रमण फैल सकता है. आंखों को मलने या रगड़ने से बचे, क्योंकि इससे आंखों में जलन या रेडनेस हो सकती है.

आंख की समस्याओं से बचने के उपाय (ETV Bharat)

दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र विभाग की एचओडी डॉ शांति पांडेय ने कहा ठंड के मौसम में ड्राइनेस के मामले काफी अधिक बढ़ जाते हैं. जिसमें मरीजों को आंखों में जलन, सूखापन महसूस होना, आंखों में चुभन होना जैसी समस्याएं होती हैं. ऐसे में मरीजों को आंखों को तरी रखने के लिए कहा जाता है. डॉ शांति पांडेय ने कहा ठंड से बचने के लिए जो रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी आंखों में ड्राइनेस होती है. जिससे बचने के लिए जरूरी है कि अगर रूम हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आगे पानी से भरी एक कटोरी रख दें. जिसे कमरे में नमी बरकरार रहेगी. आंख ड्राई नहीं होगी. इसके अलावा आंखों में नमी बरकरार रखने के लिए आंख में डालने के लिए लुब्रिकेंट दिया जाता है.

डॉ शांति पांडेय ने कहा वर्तमान समय में एक नया पैटर्न देखने को मिला है जो आमतौर पर ठंड के मौसम में देखने को नहीं मिलता है. वर्तमान समय में कंजंक्टिवाइटिस के मामले देखे जा रहे हैं. ऐसे मामले बरसात के समय और सितंबर महीने तक ही सामने आते हैं. वर्तमान समय में वायरल कंजंक्टिवाइटिस के मामले सामने आ रहे हैं. इसके अलावा एक खतरनाक बीमारी एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस के भी कुछ मरीज सामने आए हैं. जिसमें कॉर्निया (Cornea) पर ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं. इससे संबंधित मरीज जब अस्पतालों में पहुंचते हैं तो वो अचानक उनकी आंख में कुछ चला गया है. आंखों में रेडनेस होना, आंखों से पानी निकलना और चुभन होना जैसी समस्याएं बताते हैं. ऐसे में पहली बार उन्होंने देखा है कि नवंबर के महीने में कंजंक्टिवाइटिस सैग्रचित मरीज रिपोर्ट किया जा रहे हैं.

आंखों में समस्याओं से संबंधित लक्षण. (ETV Bharat)

हार्ट पेशेंट बी बरतें सावधानी: ठंड के मौसम के दौरान आंख से जुड़ी समस्याओं के साथ ही दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों की समस्याएं भी और अधिक बढ़ जाती हैं. ऐसे में ठंड के दौरान हृदय रोग से पीड़ित लोगों के साथ ही अन्य लोगों को भी विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ रवि कुमार सिंह ने कहा ठंड के दौरान नसें सिकुड़ती हैं, अगर किसी व्यक्ति के हृदय तक खून की सप्लाई कम होती है या फिर किसी की 70 फीसदी नली बंद है, वह ठंडे पानी से नहा लेते है, या फिर सुबह के समय वॉक करते हैं तो उसको हार्टअटैक होने की संभावना काफी अधिक होती हैं. ऐसे में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हार्ट से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं उसको चाहिए कि वह ठंड से बचे. इसके अलावा जिनको हार्ट संबंधित बीमारियां नहीं हैं उनको भी ठंड के दौरान थोड़ी सावधानियां बरतने की जरूरत है.

TAGGED:

ठंड में आंखों की समस्याएं
ठंड में कंजंक्टिवाइटिस
दून अस्पताल डॉ शांति पांडेय
