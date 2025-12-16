ETV Bharat / health

त्वचा से लेकर सांस तक, सूखी ठंड क्यों सेहत के लिए खतरा?

श्रेया शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज आम लोगों को परेशान कर रहा है. दोपहर के समय खिली धूप कुछ देर के लिए राहत देती है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर रही है. इस दोहरे मौसम का सबसे ज्यादा असर त्वचा और सेहत पर देखने को मिल रहा है. लोग मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद हाथ-पैर, एड़ियां और होंठ फटने की समस्या से जूझ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स इस स्थिति को 'सूखी ठंड' यानी ड्राई कोल्ड का असर बता रहे हैं. आपने भी ये शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी ठंड क्या होती है? क्या सूखी ठंड के अलावा भी कोई और तरह की ठंड होती है? आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं.

ठंड भी दो तरह की होती है

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ठंड दो तरह की होती है. सूखी ठंड (Dry Cold) और नम ठंड (Damp Cold). सूखी ठंड में हवा में नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, आमतौर पर 30 से 40 प्रतिशत से भी नीचे. पहाड़ों से होकर आने वाली ठंडी हवाएं अपनी नमी खो देती हैं और तेज धूप हवा को और अधिक शुष्क बना देती है. ऐसी हवा स्पंज की तरह काम करती है और त्वचा से नमी को तेजी से सोख लेती है.

इस प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में ट्रांस-एपिडर्मल वॉटर लॉस कहा जाता है. जब त्वचा की ऊपरी परत से पानी तेजी से उड़ने लगता है, तो उसकी प्राकृतिक सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है. नतीजा यह होता है कि त्वचा रूखी, खुरदरी और फटी हुई महसूस होने लगती है.

नम ठंड में क्यों नहीं फटती त्वचा?

इसके विपरीत नम ठंड में हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है, आमतौर पर 70 प्रतिशत से ऊपर. यह स्थिति बारिश के बाद, घने कोहरे के दौरान या समुद्री इलाकों में देखी जाती है. नम हवा शरीर की गर्मी को तेजी से दूर करती है, जिससे ठंड ज्यादा महसूस होती है, लेकिन त्वचा को पर्याप्त नमी मिलती रहती है. यही वजह है कि नम ठंड में ज्यादा सर्दी लगती है, लेकिन त्वचा उतनी नहीं फटती.

सूखी हवा कैसे नुकसान पहुंचाती है?

सूखी हवा न केवल आसपास की वस्तुओं से, बल्कि इंसानी शरीर से भी नमी खींच लेती है. इससे त्वचा के प्राकृतिक तेल यानी सीबम को नुकसान पहुंचता है. ये तेल त्वचा को मुलायम रखने और संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं. जब यह तेल खत्म होने लगता है, तो त्वचा में सूक्ष्म दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें आम भाषा में हाथ-पैर फटना कहा जाता है.