ETV Bharat / health

त्वचा से लेकर सांस तक, सूखी ठंड क्यों सेहत के लिए खतरा?

ठंड दो तरह की होती है, सूखी और नम. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सी ठंड ज्यादा खतरनाक है?

DRY COLD VS DAMP COLD
सूखी ठंड से सेहत पर पड़ता है गंभीर असर (ETV Bharat (GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 1:50 PM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 3:32 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रेया शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज आम लोगों को परेशान कर रहा है. दोपहर के समय खिली धूप कुछ देर के लिए राहत देती है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर रही है. इस दोहरे मौसम का सबसे ज्यादा असर त्वचा और सेहत पर देखने को मिल रहा है. लोग मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद हाथ-पैर, एड़ियां और होंठ फटने की समस्या से जूझ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स इस स्थिति को 'सूखी ठंड' यानी ड्राई कोल्ड का असर बता रहे हैं. आपने भी ये शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी ठंड क्या होती है? क्या सूखी ठंड के अलावा भी कोई और तरह की ठंड होती है? आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं.

ठंड भी दो तरह की होती है

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ठंड दो तरह की होती है. सूखी ठंड (Dry Cold) और नम ठंड (Damp Cold). सूखी ठंड में हवा में नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, आमतौर पर 30 से 40 प्रतिशत से भी नीचे. पहाड़ों से होकर आने वाली ठंडी हवाएं अपनी नमी खो देती हैं और तेज धूप हवा को और अधिक शुष्क बना देती है. ऐसी हवा स्पंज की तरह काम करती है और त्वचा से नमी को तेजी से सोख लेती है.

इस प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में ट्रांस-एपिडर्मल वॉटर लॉस कहा जाता है. जब त्वचा की ऊपरी परत से पानी तेजी से उड़ने लगता है, तो उसकी प्राकृतिक सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है. नतीजा यह होता है कि त्वचा रूखी, खुरदरी और फटी हुई महसूस होने लगती है.

नम ठंड में क्यों नहीं फटती त्वचा?

इसके विपरीत नम ठंड में हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है, आमतौर पर 70 प्रतिशत से ऊपर. यह स्थिति बारिश के बाद, घने कोहरे के दौरान या समुद्री इलाकों में देखी जाती है. नम हवा शरीर की गर्मी को तेजी से दूर करती है, जिससे ठंड ज्यादा महसूस होती है, लेकिन त्वचा को पर्याप्त नमी मिलती रहती है. यही वजह है कि नम ठंड में ज्यादा सर्दी लगती है, लेकिन त्वचा उतनी नहीं फटती.

सूखी हवा कैसे नुकसान पहुंचाती है?

सूखी हवा न केवल आसपास की वस्तुओं से, बल्कि इंसानी शरीर से भी नमी खींच लेती है. इससे त्वचा के प्राकृतिक तेल यानी सीबम को नुकसान पहुंचता है. ये तेल त्वचा को मुलायम रखने और संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं. जब यह तेल खत्म होने लगता है, तो त्वचा में सूक्ष्म दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें आम भाषा में हाथ-पैर फटना कहा जाता है.

त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. नेहा सूद ने कहा, "सर्दियों में त्वचा फटने का कारण केवल ठंड नहीं, बल्कि हवा में नमी की कमी है. इस मौसम में बार-बार गर्म पानी से नहाना और हीटर का ज्यादा इस्तेमाल स्थिति को और बिगाड़ देता है. गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक तेलों को धो देता है और हीटर कमरे की हवा को और अधिक शुष्क बना देता है."

How to protect your skin from the cold
ठंड से त्वचा को कैसे बचाएं? (ETV Bharat (GFX)

ठंड से त्वचा को कैसे बचाएं?

  • मॉइस्चराइजर का सही इस्तेमाल: सर्दियों में पतले लोशन की बजाय गाढ़ी क्रीम या मरहम का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है. ऐसी क्रीम चुनें जिनमें पेट्रोलियम जेली, शिया बटर या सेरामाइड जैसे तत्व हों, क्योंकि ये त्वचा की नमी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं और रूखापन कम करते हैं.
  • '3 मिनट का नियम': नहाने या हाथ धोने के बाद जब त्वचा हल्की नम होती है, तभी मॉइस्चराइजर लगाना सबसे ज्यादा असरदार होता है. तीन मिनट के अंदर क्रीम लगाने से त्वचा में नमी लॉक हो जाती है और सूखापन जल्दी नहीं बढ़ता.
  • त्वचा को हवा और धूप से बचाना जरूरी: तेज ठंडी हवा और धूप त्वचा को जल्दी नुकसान पहुंचाती है. बाहर निकलते समय सिर पर टोपी, हाथों में दस्ताने और गर्दन पर स्कार्फ पहनने से त्वचा सुरक्षित रहती है और फटना कम होता है.
  • ह्यूमिडिफायर से मिलेगी राहत: रात के समय कमरे में ह्यूमिडिफायर चलाने से हवा में नमी बनी रहती है. इससे सोते वक्त त्वचा की नमी कम नहीं होती और सुबह उठते समय त्वचा ज्यादा रूखी महसूस नहीं होती.

सूखी ठंड का असर सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं

मेडिकल फिजिशियन डॉ. कपिल (केएनएच अस्पताल) बताते हैं, "सूखी ठंड का असर श्वसन तंत्र (Respiratory System) पर भी पड़ता है. नाक और गले की अंदरूनी परतें हवा को नम और गर्म बनाकर फेफड़ों तक भेजती हैं. जब हवा बहुत शुष्क होती है, तो यह परतें सूखने लगती हैं, जिससे वायरल संक्रमण, खांसी और सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है."

ठंड में सेहत को लेकर बरतें ये सावधानियां

  • हाइड्रेशन है सबसे जरूरी: ठंड में प्यास कम लगने के कारण लोग पानी कम पीते हैं, लेकिन यह आदत नुकसानदायक हो सकती है. शरीर के अंदर पानी की कमी होने से सूखी हवा का असर और बढ़ जाता है, इसलिए सर्दियों में भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना जरूरी है.
  • श्वसन तंत्र की सुरक्षा पर ध्यान दें: सूखी ठंड में सर्दी, खांसी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. फ्लू और निमोनिया से बचाव के लिए जरूरत पड़ने पर टीकाकरण करवाना चाहिए. अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को अपनी दवाइयां समय पर और नियमित रूप से लेते रहना चाहिए.
  • हीटर इस्तेमाल करते समय सावधानी: सर्दियों में हीटर का ज्यादा इस्तेमाल कमरे की हवा को खराब कर सकता है. इसलिए यह जरूरी है कि कमरे में हवा के आने-जाने की सही व्यवस्था हो, ताकि घुटन या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का खतरा न बने.
precautions regarding health in winter
ठंड में सेहत को लेकर बरतें ये सावधानियां (ETV Bharat (GFX)

बारिश के बाद क्यों बदल जाता है मौसम?

विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश के बाद हवा में नमी दोबारा लौट आती है. इससे सूखी ठंड का असर कम हो जाता है और मौसम नम ठंड में बदल जाता है. हालांकि तापमान गिर सकता है, लेकिन बढ़ी हुई नमी त्वचा से पानी खींचना बंद कर देती है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार 17 दिसंबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है. 16 दिसंबर को मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है. बिलासपुर के भाखड़ा बांध क्षेत्र और मंडी के बल्ह इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 20 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

ये भी पढ़ें: स्कूलों में मोबाइल पर लगेगा प्रतिबंध, पांच साल के लिए टीचर की होगी अस्थाई भर्ती

Last Updated : December 16, 2025 at 3:32 PM IST

TAGGED:

WINTER HEALTH ISSUES
WINTER SKIN PROBLEMS
DRY COLD VS DAMP COLD
DRY WEATHER SKIN CARE
DRY COLD VS DAMP COLD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.