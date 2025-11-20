रोजाना एक कप कॉफी पीने से फैटी लिवर का खतरा हो सकता है कम, डॉक्टर से जानें कैसे?
फैटी लिवर एक साइलेंट किलर है. इसे नजरअंदाज करने से लिवर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है. आइए जानें इस खबर में कैसे...
Published : November 20, 2025 at 7:47 PM IST
हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह फैटी लिवर की समस्या भी इन दिनों लोगों में खूब देखने को मिल रही है. लिवर में थोड़ी मात्रा में फैट होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके लिवर के वजन में फैट का हिस्सा 10 परसेंट से ज्यादा है, तो आपको फैटी लिवर है और इससे और भी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं. फैटी लिवर खुद नुकसान न पहुंचाने वाला हो सकता है, लेकिन कभी-कभी ज्यादा फैट लिवर में सूजन पैदा कर देता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा लाइफस्टाइल, खराब खान-पान, ज्यादा शराब पीना, मोटापा, डायबिटीज आदि फैटी लिवर के मुख्य कारण हैं.
फैटी लिवर दो तरह का होता है: एल्कोहॉलिक फैटी लिवर, जो शराब पीने से होता है और नॉन-एल्कोहॉलिक फैटी लिवर (NAFLD), जो शराब न पीने पर भी हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि खास तौर पर नॉन-एल्कोहॉलिक फैटी लिवर की बीमारी चुपचाप आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है.
इस बारे में, हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. साइरिएक एबी फिलिप्स, जिन्हें सोशल मीडिया पर "द लिवर डॉक्टर" के नाम से जाना जाता है, ने कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनके बताए गए खाने और लाइफस्टाइल में छोटे-मोटे बदलाव फैटी लिवर को कंट्रोल करने और उसे ठीक करने में मदद कर सकते हैं.
लिवर की हेल्थ के लिए हमारी डाइट और लाइफस्टाइल बहुत जरूरी हैं. फैटी लिवर तब होता है जब लिवर में फैट जमा हो जाता है, जो उसकी कैपेसिटी से 5 परसेंट ज्यादा होता है. समय के साथ, यह न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालने और ब्लड शुगर रेगुलेशन जैसे मेटाबोलिक कामों में रुकावट डालता है. डॉ. फिलिप्स का कहना है कि अपनी डाइट से अनहेल्दी खाने की चीजों को हटाकर और पौष्टिक डाइट खाकर फैटी लिवर को कंट्रोल किया जा सकता है.
लिवर हेल्द को बनाए रखने के लिए किन चीजों से बचना चाहिए?
- डॉ. फिलिप्स ने कहा कि कुछ खाने की चीजों से फैटी लिवर का खतरा बढ़ सकता है. बहुत ज्यादा मिठाई और मीठी ड्रिंक्स पीने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और लिवर सेल्स में फैट जमा हो सकता है. इससे नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा काफी बढ़ जाता है.
- भारतीय खाने में नारियल तेल, पाम ऑयल, मक्खन और घी का बहुत इस्तेमाल होता है. हालांकि, इनमें मौजूद सैचुरेटेड फैट लिवर में फैट जमा कर सकता है और लिवर के काम को खराब कर सकता है. डॉ. फिलिप्स का सुझाव है कि इन्हें कम मात्रा में खाना लिवर की सेहत के लिए अच्छा है.
- शराब लिवर डैमेज के सबसे बड़े कारणों में से एक है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम मात्रा में शराब पीने से भी लिवर की सेहत को नुकसान हो सकता है. डॉ. फिलिप्स का सुझाव है कि लिवर की सेहत को बचाने और फैटी लिवर के खतरे को कम करने के लिए शराब से पूरी तरह बचना सबसे अच्छा है.
ब्लैक कॉफी लिवर हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)