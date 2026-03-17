क्या गर्मियों में आप भी पीते हैं फ्रिज का ठंडा पानी? तो हो जाएं सावधान! चिल्ड वाटर की क्रेविंग को ऐसे करें पूरी
गर्मी के महीनों में हम सभी को ठंडे पानी की तलब होती है. नतीजतन, हम फ्रिज का पानी पीते हैं, हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है...
Published : March 17, 2026 at 3:23 PM IST
गर्मी के मौसम में, मिट्टी के घड़े का पानी फ्रिज के पानी की तुलना में ज्यादा बेहतर और सुरक्षित माना जाता है. फ्रिज का पानी पीने से शरीर में कई तरह की बीमारियां और शारीरिक असंतुलन पैदा हो सकते हैं. इसके विपरीत, मिट्टी के बर्तन का पानी पीने से कई फायदे होते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, मिट्टी के घड़े का पानी पीने से न केवल गर्मियों में होने वाली मौसमी बीमारियों से बचाव होता है, बल्कि यह शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता और चयापचय (metabolism) को बनाए रखने में भी मदद करता है.
भोपाल के एक वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक, डॉ. राजेश शर्मा बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन से पानी पीने से शरीर की एसिडिटी कम होती है और अल्कलाइनिटी बढ़ती है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन नेचुरल रूप से पानी का pH लेवल संतुलित रखता है. इससे एसिडिटी और पेट दर्द जैसी कई बीमारियों से राहत मिलती है.
दिल्ली की न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दिव्या शर्मा बताती हैं कि आम तौर पर, फ्रिज का ठंडा पानी पीने से प्यास ठीक से नहीं बुझती. हालांकि, मिट्टी के बर्तन में रखा पानी पीने से प्यास जरूर बुझती है. वह बताती हैं कि मिट्टी स्वभाव से ही क्षारीय (alkaline) होती है. इसलिए, पानी को कुछ समय तक मिट्टी के बर्तन में रखने से उसमें अल्कलाइन प्रोपर्टिज आ जाते हैं, जिससे सेहत को कई फायदे मिलते हैं. ऐसा पानी पीने से न सिर्फ शरीर में हार्मोनल संतुलन बना रहता है, बल्कि उम्र बढ़ने के दिखने वाले लक्षण भी कम होते हैं. इसके अलावा, यह बेवजह वजन बढ़ने से रोकने में भी मदद करता है. मिट्टी के बर्तन में रखा पानी पीना गर्भवती महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित माना जाता है.
इसके अलावा, डॉ. राजेश बताते हैं कि फ्रिज में रखा पानी भले ही छूने में ठंडा लगे, लेकिन शरीर के अंदर इसका असर गर्मी पैदा करने वाला होता है, जिससे वात बढ़ जाता है। दूसरी ओर, बर्फ या ठंडा पानी शरीर के सभी तंत्रों पर असर डालता है. यहां तक कि नर्वस सिस्टम के स्वास्थ्य पर भी. गर्मियों के मौसम में, धूप से आने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से न केवल सर्दी, गले में खराश और बुखार जैसी समस्याएं होने का खतरा रहता है, बल्कि यह पाचन से जुड़ी कई बीमारियों जैसे कब्ज के साथ-साथ अन्य संक्रमणों और कभी-कभी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है.
मिट्टी के बर्तन में रखा पानी कैसे ठंडा होता है?
दरअसल, मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी भी इवेपरेशन की प्रक्रिया से ठंडा हो जाता है. असल में, मिट्टी के बर्तनों में अनगिनत छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे पानी लगातार वाष्पित होता रहता है. बर्तन को ठंडा रखने का यह तरीका बिल्कुल वैसा ही है, जैसे हमारा शरीर पसीने के जरिए अपने तापमान को कंट्रोल करता है. सच तो यह है कि जब ज्यादा गर्मी के कारण हमारे शरीर को पसीना आता है, तो हमारी त्वचा को ठंडक का एहसास होता है. ठीक इसी तरह, जैसे-जैसे बर्तन के छोटे-छोटे छिद्रों से पानी लगातार वाष्पित होता रहता है, बर्तन ठंडा बना रहता है.
ऐसा माना जाता है कि किसी बर्तन से इवेपरेशन रेट जितनी अधिक होती है, पानी उतना ही अधिक ठंडा रहता है. यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके परिणामस्वरूप तापमान में अपने आप कमी आ जाती है. इसलिए, इस पानी को पीने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है. इसके अलावा, मिट्टी के बर्तनों के स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों के कारण, ऐसे बर्तनों में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. इस प्रकार, इस पानी का सेवन करने से विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है. साथ ही, ऐसे बर्तनों या जगों में रखा पानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और चयापचय कार्यों को बनाए रखने में भी सहायक होता है.
मिट्टी का बर्तन कब बदलें
डॉ. राजेश कहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से, बर्तन का पानी नियमित रूप से बदलना बेहतर है. इसके अलावा, मिट्टी के बर्तन या जग को हर तीन महीने में बदल देना चाहिए. इन सबके अलावा, मिट्टी के बर्तन को साफ रखने के लिए कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना भी फायदेमंद हो सकता है. इनमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं..
- बर्तन में पानी भरने से पहले, उसे अच्छी तरह से साफ कर सुखा लें.
- यदि संभव हो, तो मिट्टी के बर्तन में आरओ का पानी भरने के बजाय, ठंडा उबला हुआ पानी उसमें डालें. क्योंकि कई आरओ मशीनों में, अन्य अशुद्धियों के साथ-साथ शरीर के लिए आवश्यक खनिज और अन्य पोषक तत्व भी फिल्टर हो जाते हैं. ऐसे में, उबले हुए पानी का उपयोग करने से पानी की अशुद्धियां तो दूर हो जाती हैं, लेकिन उसके पोषक तत्व बने रहते हैं.
- पानी से भरे बर्तन में कभी हाथ न डालें और पानी न निकालें. संभव हो तो, बर्तन से पानी निकालने के लिए हैंडल वाले किसी बर्तन का इस्तेमाल करें.
- आजकल बाजार में छेद वाले बर्तन और जग भी उपलब्ध हैं. इनका उपयोग अपेक्षाकृत आसान और सुरक्षित होता है.
- गमले को धूल, कीड़े-मकोड़ों और रोगाणुओं से बचाने के लिए हमेशा ढककर रखें. यह सुनिश्चित करें कि गमले के अंदर या बाहर कहीं भी काई न हो.
- खिड़की के पास पानी से भरा बर्तन या जग रखना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि पानी हवा की तुलना में काफी ठंडा होता है.
- यदि किसी बर्तन या जग में दरारें पड़ गई हैं, उससे पानी रिस रहा है, या उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगी हैं या वह उखड़ने लगी है, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)