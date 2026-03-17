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क्या गर्मियों में आप भी पीते हैं फ्रिज का ठंडा पानी? तो हो जाएं सावधान! चिल्ड वाटर की क्रेविंग को ऐसे करें पूरी

क्या गर्मियों में आप भी पीते हैं फ्रिज का ठंडा पानी? तो हो जाएं सावधान! चिल्ड वाटर की क्रेविंग को ऐसे करें पूरी ( GETTY IMAGES )