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डॉ. उमेश ने साइकिलिंग को बनाया डायबिटीज से लड़ने का हथियार, मानसिक स्वास्थ्य को भी करता है मजबूत

गाजियाबाद से दिल्ली इंडिया गेट तक 70 किलोमीटर साइकिल से सफर: डॉ. उमेश हल्की-फुल्की साइकलिंग किया करते थे लेकिन प्री डायबिटिक होने का पता चलने के बाद उन्होंने इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बना डाला. जहां पहले उमेश रोजाना 1 से 2 किलोमीटर साइकिल चलाते थे. वहीं अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 5 से 10 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया. सिर्फ इतना ही नहीं सप्ताह में एक दिन उन्हें उन्होंने लंबी दूरी की साइकलिंग को शामिल किया. गाजियाबाद से दिल्ली के इंडिया गेट तक साइकिल चलाते जो लगभग 70 किलोमीटर का सफर होता. सफर न केवल शारीरिक रूप से चुनौती पूर्ण था बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा लेता था.

नवंबर 2024 में प्री डायबिटिक हुए थे डॉ उमेश चंद्र : नवंबर 2024 का समय था. एक सामान्य स्वास्थ्य जांच के दौरान डॉ. उमेश चंद्र ने जब अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराया तो परिणाम चिंताजनक थे. रिपोर्ट में सामने आया कि वह प्री डायबिटिक अवस्था में पहुंच चुके हैं. यह वह स्थिति होती है जब व्यक्ति का शुगर लेवल सामान्य से अधिक होता है और यदि समय रहते सावधानी न बरती जाए तो यह टाइप टू डायबिटीज में तब्दील हो जाता है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: नई दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जो यह साबित करती है कि यदि इंसान मन में ठान ले तो जीवन शैली में छोटे-छोटे बदलाव भी बड़ी बीमारियों पर जीत दिला सकते हैं. यह कहानी है होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. उमेश चंद्र पंत की . जिन्होंने साइकलिंग को अपनी औषधि बनाकर ना सिर्फ अपने बढ़ते शुगर लेवल को नियंत्रित किया बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए.

अनुशासन मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से किया नियंत्रण: लगातार तीन महीने तक नियमित साइकिलिंग करने के बाद डॉ. उमेश ने अपने शरीर में बदलाव महसूस करना शुरू किया. शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगी और सबसे महत्वपूर्ण शुगर लेवल धीरे-धीरे कम होने लगा. 6 महीने के भीतर डॉ. उमेश का शुगर लेवल पूरी तरह से सामान्य हो गया था. ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था लेकिन उमेश जानते थे कि यह चमत्कार नहीं बल्कि अनुशासन मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है.

साइकिलिंग के फायदे (ETV Bharat)

हफ्ते में 120 किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाने का अभियान: अक्सर लोग लक्ष्य प्राप्त करने के बाद अपनी आदतों में ढील दे देते हैं. लेकिन डॉ. उमेश ने ऐसा नहीं किया. उमेश ने अनुशासन जारी रखा और अपनी साइकलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया. डॉ. उमेश अब हफ्ते में 120 किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाते हैं. 6 दिन में नियमित रूप से लगभग 50 किलोमीटर साइकलिंग करते हैं. जबकि हर शनिवार को वह अपने साथियों के साथ गाजियाबाद से इंडिया गेट तक साइकिलिंग कर इस रूट को तकरीबन 4 घंटे में तय करते हैं.

साइकिलिंग मानसिक रूप से भी करता है मजबूत : डॉ. उमेश का मानना है कि यह न केवल उनकी फिटनेस को बनाए रखना है बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है. डॉ. उमेश कहते हैं की साइकलिंग केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक अब सीमित नहीं रही है. लोगों को साइकिलिंग के प्रति जागरूक करने को एक मिशन का रूप दे दिया है और अब लोगों को साइकिलिंग के प्रति जागरूक करने का काम करता हूं. सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए फिट रहने के लिए साइकिलिंग के लिए मोटिवेट करता हूं.

साइकलिंग यात्रा को आध्यात्मिक यात्राओं से भी जोड़ा (ETV Bharat)

साइकलिंग यात्रा को आध्यात्मिक यात्राओं से भी जोड़ा : साइकिलिंग के साथ डॉ. उमेश का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया है. डॉ. उमेश ने अपनी साइकलिंग यात्रा को आध्यात्मिक यात्राओं से भी जोड़ा है. उन्होंने साइकिल से प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा की है. और हरिद्वार कावड़ यात्रा भी साइकलिंग से पूरी की है. इन यात्राओं में उनकी बेटी ने उनका साथ दिया. अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर उमेश लोगों से मिलते हैं. साइकिलिंग के फायदे बताते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं. डॉ. उमेश का उद्देश्य केवल खुद फिट रहना नहीं बल्कि पूरे समाज को स्वस्थ बनाना है.

नियमित साइकलिंग से तनाव होता है कम: डॉ. उमेश कहते हैं कि नियमित साइकलिंग से तनाव कम होता है. मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. उमेश बताते हैं कि जब उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ और हरिद्वार कावड़ यात्रा की तो उनके लिए यह किसी मेडिटेशन से कम नहीं था. इस यात्रा के दौरान हजारों लोगों को साइकिलिंग के फायदे बताया और जीवन में साइकिलिंग करने का अनुरोध किया.

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