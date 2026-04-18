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Special: बालकनी के कबूतर और घर की सीलन बन रहे हैं फेफड़ों के दुश्मन, नया 'HP-SAQE' टूल पकड़ेगा बीमारी

9 से ज्यादा स्कोर पर सटीक पहचान: यह पहली बार है जब हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस (एचपी) की पहचान के लिए ऐसा टूल तैयार किया गया है जो सिर्फ रोगी के वातावरणीय एक्सपोजर को नापता ही नहीं, बल्कि उसका एक स्कोर भी बताता है. डॉ. शीतू सिंह ने बताया कि यदि स्कोर 9 से ज्यादा आता है तो एचपी को अन्य आईएलडी से अलग पहचाना जा सकता है. डॉ. शीतू सिंह के अनुसार, फेफड़ों की जटिल बीमारियों में सही कारण तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती होती है. HP-SAQE एक वैज्ञानिक प्रश्नावली है, जिसे खास तौर पर दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन-पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

बीमारी के लिए नया टूल: अब इस गंभीर समय पर पहचानने की समस्या का समाधान निकल आया है. जयपुर की वरिष्ठ श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. शीतू सिंह ने HP-SAQE (Hypersensitivity Pneumonitis South Asian Questionnaire for Exposure) नाम का एक ऐसा टूल विकसित किया है, जिसे दुनियाभर के विशेषज्ञों ने सराहा है. यह टूल 90 प्रतिशत से अधिक सटीकता के साथ बीमारी का सही कारण बताता है और इसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'थोरेक्स' में प्रकाशित किया गया है.

सांसों की डोर कब कमजोर पड़ जाए, इसका अहसास तब होता है जब शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी फेफड़े जवाब देने लगते हैं. हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस एक ऐसी ही स्थिति है जो धीरे-धीरे फेफड़ों को छलनी कर देती है. सही निदान के अभाव में आधे से ज्यादा मरीज कुछ ही वर्षों में अपनी जान गंवा देते हैं. दुनियाभर में इसके सबसे अधिक मरीज भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में हैं और बीमारी का सही कारण पता न चल पाने के कारण 50 से 70 प्रतिशत मरीजों की तीन से पांच साल में मौत हो जाती है.

जयपुर: चिकित्सा विज्ञान में फेफड़ों की फाइब्रोसिस को सबसे जटिल बीमारियों में से एक माना जाता है. हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में ILD के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है. 'हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस' से होने वाला यह संक्रमण न केवल फेफड़ों की कार्यक्षमता को खत्म करता है, बल्कि इलाज में देरी होने पर यह जानलेवा साबित होता है. आइए जानते हैं इस गंभीर बीमारी के लक्षण और इसके पीछे छिपे असल कारणों को.

उद्देश्य: यह विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और नेपाल के मरीजों के लिए बनाया गया है. यह उन क्षेत्रीय पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है जो अंतरराष्ट्रीय टूल्स में अक्सर छूट जाते हैं.

यह विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और नेपाल के मरीजों के लिए बनाया गया है. यह उन क्षेत्रीय पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है जो अंतरराष्ट्रीय टूल्स में अक्सर छूट जाते हैं. कार्यप्रणाली: यह एक प्रश्नावली आधारित टूल है. इसमें मरीज से उनके घर और काम करने की जगह के वातावरण, पक्षियों विशेषकर कबूतरों के संपर्क, धूल और दीवारों की सीलन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं.

यह एक प्रश्नावली आधारित टूल है. इसमें मरीज से उनके घर और काम करने की जगह के वातावरण, पक्षियों विशेषकर कबूतरों के संपर्क, धूल और दीवारों की सीलन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं. सटीकता: क्लिनिकल परीक्षणों में इस टूल की सटीकता 90% से अधिक पाई गई है. यह अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल 'थोरैक्स' (Thorax) में भी प्रकाशित हुआ है.

क्लिनिकल परीक्षणों में इस टूल की सटीकता 90% से अधिक पाई गई है. यह अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल 'थोरैक्स' (Thorax) में भी प्रकाशित हुआ है. स्कोरिंग सिस्टम: इसमें 0 से 14 तक का एक स्कोरिंग सिस्टम है. यदि किसी मरीज का स्कोर 9 या उससे अधिक आता है, तो उसमें HP होने की अत्यधिक संभावना होती है.

इसमें 0 से 14 तक का एक स्कोरिंग सिस्टम है. यदि किसी मरीज का स्कोर 9 या उससे अधिक आता है, तो उसमें HP होने की अत्यधिक संभावना होती है. महत्व: HP के लक्षण अक्सर टीबी या अस्थमा जैसे लगते हैं, यह टूल बिना किसी महंगी या जटिल जांच के शुरुआती स्तर पर ही बीमारी का सही कारण पकड़ने में मदद करता है.

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उन्होंने बताया कि मरीज को पूछे जाते हैं कि वह किन-किन पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में रहा है, जैसे पक्षियों, खासकर कबूतरों का संपर्क, खेती-किसानी, कूलर या नमी वाला वातावरण, लकड़ी या आटे की धूल, फफूंदी, या औद्योगिक धुएं आदि। मरीज इन सभी संभावित कारणों को चिन्हित करता है, जिससे डॉक्टर को बीमारी की जड़ तक पहुंचने में आसानी होती है. इस टूल में एक्सपोजर का गहरा विश्लेषण भी किया जाता है, जैसे संपर्क कितने समय तक रहा, कितनी बार हुआ, स्थान कैसा था और क्या उससे लक्षण शुरू हुए थे. इन सभी पहलुओं के आधार पर एक स्कोर तैयार किया जाता है, जो निदान को अत्यधिक सटीक बनाता है.

बीमारी से बचाव के उपाय और लक्षण (ETV Bharat GFX)

क्यों है यह टूल इतना जरूरी?: डॉ. शीतू सिंह ने बताया कि भारत में फेफड़ों के फाइब्रोसिस से जूझ रहे मरीजों में करीब 40 प्रतिशत को यह समस्या हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के कारण होती है, लेकिन इसके लक्षण अन्य आईएलडी से मिलते-जुलते होने के कारण सटीक पहचान मुश्किल रहती है. एचपी-सेक टूल ने इस जटिलता को काफी आसान बना दिया है. उन्होंने बताया कि इस टूल की मदद से यह बीमारी आसानी से पकड़ी जा सकेगी.

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डॉ. शीतू सिंह बताती हैं कि वर्ष 2020 में अमेरिकन थोरैसिक सोसाइटी (ATS) और यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी (ERS) की अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइन्स में एचपी की पहचान के लिए ऐसे टूल की जरूरत पर चर्चा हुई थी. इसके बाद उन्होंने यह रिसर्च शुरू की और भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया के कई केंद्रों के मरीजों को शामिल किया. यह अध्ययन विश्व की प्रमुख चेस्ट रोग जर्नल 'थोरेक्स' (Thorax) में प्रकाशित हुआ, जो इस उपलब्धि की अंतरराष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है.

यह टूल ILD संक्रमण की पहचान करता है (ETV Bharat Jaipur)

हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के प्रमुख लक्षण: डॉ. शीतू ने बताया कि हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के सबसे आम लक्षणों में लगातार सांस फूलना, महीनों तक बनी रहने वाली खांसी, धीरे-धीरे वजन कम होना, पैरों में सूजन, सीने में दर्द या जकड़न, थकान और सामान्य कमजोरी शामिल हैं. इससे बचाव के लिए कबूतरों और अन्य पक्षियों से दूरी बनाए रखना जरूरी है.

इस बीमारी के लक्षण टीबी या अस्थमा जैसे लगते हैं (ETV Bharat Jaipur)

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उन्होंने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए घर की छत, बालकनी और खिड़कियों पर कबूतरों का जमाव न होने दें. एयर कूलर और एसी की नियमित सफाई करें ताकि उनमें धूल या फफूंद न जमने दें. साथ में घर के भीतर सीलन और नमी को रोकें और धूप व हवा का पर्याप्त इंतजाम रखें. यदि खांसी और सांस फूलना लंबे समय तक बना रहे तो तुरंत फेफड़ों के विशेषज्ञ से जांच कराएं.

इसमें एक प्रश्वनावली होती है, जिसका जवाब मरीजों के देना होता है (ETV Bharat Jaipur)

सांसों की इस जंग में सही समय पर सही पहचान ही सबसे बड़ा बचाव है. यदि हम अपने आस-पास की स्वच्छता, विशेषकर कबूतरों और सीलन से दूरी बनाए रखें और एचपी-सेक जैसे आधुनिक टूल्स की मदद लें, तो हज़ारों जानें बचाई जा सकती हैं. याद रखें, फेफड़ों की सेहत ही जीवन की असली पूंजी है, इसे नजरअंदाज न करें.

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