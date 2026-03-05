ETV Bharat / health

क्या आप जानते हैं सूर्य किरण चिकित्सा के लाभ, इससे कफ-पित्त और वात दोषों का होता है इलाज

उत्तराखंड लोकभवन के आयुष चिकित्साधिकारी डॉ पंकज बच्चस ने बताया सूर्य किरण चिकित्सा हमारी प्राचीन आयुर्वेद पद्धति का हिस्सा है

SUN RAYS THERAPY
सर रेज थेरेपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 5, 2026 at 9:35 AM IST

8 Min Read
रोहित सोनी

देहरादून: आयुर्वेदिक पद्धति में उपचार की तमाम विधाएं हैं. इसमें एक विधा, सूर्य किरण चिकित्सा (Sun Rays Therapy) भी है. इसके जरिए तमाम छोटी-मोटी बीमारियों से ग्रसित मरीज का उपचार किया जा सकता है. आयुष पद्धति की सूर्य किरण चिकित्सा प्रक्रिया काफी पुरानी है, लेकिन वर्तमान समय में ये बहुत कम इस्तेमाल में है. आयुष चिकित्सक का कहना है कि इस चिकित्सा के जरिए बिना कोई दवाई खाए, अस्थमा से जुड़ी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज की समस्या, लो ब्लड प्रेशर, स्किन इन्फेक्शन समेत अन्य बीमारियों को ठीक किया जा सकता है या उससे राहत दिलाई जा सकती है. आखिर क्या है सूर्य किरण चिकित्सा. इसमें कैसे किया जाता है उपचार? देखिए इस खास रिपोर्ट में.

सूर्य किरण चिकित्सा क्या है: सूर्य किरण चिकित्सा, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का ही एक हिस्सा है. इसमें सूर्य की किरणों के रंगों का इस्तेमाल रोग को दूर करने के लिए किया जाता है. सूर्य किरण चिकित्सा, वेदों में वर्णित और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई है. सनातन धर्म के वेदों यानी ऋग्वेद और अथर्ववेद में सूर्य को रोगनाशक और औषधिकारक कहा गया है. सूर्य किरण चिकित्सा, सूर्य की सात रंगों वाली किरणों यानि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल का प्रयोग करती है, जो शरीर में रंग संतुलन बनाकर बीमारियों को दूर करती है. यानी आयुर्वेद और वेदों की प्राचीन धरोहर सूर्य किरण चिकित्सा का इस आधुनिक युग में भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है.

सूर्य किरण चिकित्सा भारतीय आयुर्वेद की धरोहर है (Video- ETV Bharat)

सूर्य किरण चिकित्सा के उपयोग: आयुष चिकित्सक डॉ पंकज बच्चस के अनुसार सूर्य किरण चिकित्सा से त्वचा संक्रमण को रोकने में लाभ होता है. तनाव से राहत मिलती है. निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर में लाभदायक है. इससे कब्ज की समस्या से राहत मिलती है. अस्थमा से जुड़ी बीमारी से भी सूर्य किरण चिकित्सा राहत देती है. हाई ब्लड प्रेशर से राहत मिलती है. शारीरिक दर्द में भी ये लाभदायक है. डॉक्टर बच्चस ने बताया कि सन रेज थेरेपी से पीलिया की बीमारी को ठीक करने में मदद मिलती है और जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को ठीक करने में भी ये मददगार है.

sun rays therapy
सूर्य की किरणों के सातों रंग चिकित्सा में उपयोगी हैं (ETV Bharat Graphics)

प्राकृतिक चिकित्सा है सूर्य किरण चिकित्सा: वेदों में सूर्य किरण चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा कहा गया है. जिसके अनुसार, सुबह सूर्य की किरणें हृदय रोग, पीलिया और रक्तहीनता जैसी बीमारियों को खत्म करती हैं. मुख्य रूप से नीला रंग ठंडक देकर बुखार, उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव दूर करता है. इसी तरह नारंगी रंग, भूख को बढ़ाकर लीवर, फेफड़ों और जोड़ों के दर्द में राहत देता है. इसी तरह, हरा रंग रक्त शोधक है, जो टाइफाइड, अल्सर और चर्म रोगों में बेहतर असर दिखाता है. इसी तरह अलग- अलग रंगों का इस्तेमाल तमाम बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है. इसमें लीवर, फेफड़े, जोड़ों के दर्द, खांसी, निम्न रक्तचाप, अल्सर, टाइफाइड जैसी बीमारियों के साथ ही विटामिन डी, आयोडीन प्रदान कर हड्डियां मजबूत करने, मांसपेशियों को मजबूत करने में लाभदायक साबित होती है.

sun rays therapy
सूर्य किरण चिकित्सा आयुर्वेद की विधा है (ETV Bharat Graphics)

सूर्य किरणों के सातों रंगों के हैं अलग-अलग गुण: उत्तराखंड लोकभवन के आयुष चिकित्साधिकारी, डॉ पंकज बच्चस ने बताया कि सूर्य की सातों किरणों को अलग-अलग बीमारियों को ठीक करने में प्रयोग किया जाता है. बैंगनी (Violet) रंग शीतल, क्षय रोग (टीबी) नाशक, लाल कण वर्धक है. गहरा नीला (Indigo) रंग शीतल, पित्त रोग और ज्वर नाशक तथा शांति प्रदान करने में सहायक है. आसमानी नीला (Blue) रंग पित्त रोग नाशक, ज्वर कम करने वाला, सिरदर्द, अनिद्रा और मानसिक रोगों में उपयोग किया जाता है.

sun rays therapy
आयुष चिकित्सक विभिन्न तरीकों से सूर्य किरण चिकित्सा करते हैं (ETV Bharat Graphics)

इन दोषों को शांत करती हैं सूर्य की किरणें: डॉ पंकज बच्चस ने बताया कि इसके साथ ही हरा (Green) रंग समशीतोष्ण, वात रोग नाशक, रक्त शोधक, चेचक, कब्ज और त्वचा रोगों में फायदेमंद है. पीला (Yellow) रंग ऊष्ण, कफ नाशक और हृदय व पेट रोगों के लिए लाभदायक है. नारंगी (Orange) रंग ऊष्ण, कफ व अस्थमा नाशक, जोड़ों का दर्द और मानसिक रोगों में शक्तिवर्धक है. अंत में लाल (Red) रंग अति गर्म, कफ नाशक, मालिश के लिए और उत्तेजना बढ़ाने वाला है.

sun rays therapy
सूर्य किरणों से चिकित्सा (ETV Bharat Graphics)

सूर्य की किरणों के रंगों को बेस बनाकर होता है इलाज: ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए लोक भवन में तैनात आयुष चिकित्साधिकारी डॉ पंकज बच्चस (Dr. Pankaj Bachhas) ने कहा कि-

आयुष चिकित्सा पद्धतियों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में इसकी जानकारी उपलब्ध है. इस चिकित्सा विधि में सूर्य की किरणों का मानव शरीर पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के जरिए शरीर का उपचार किया जाता है. मुख्य रूप से सात प्रकार के रंग हैं, इन्हीं रंगों को बेस बनाकर शरीर में वात, पित्त और कफ को संतुलित किया जाता है. आयुष में यही तीन तरह के दोष हैं, जिनको शरीर का स्तंभ भी कहा गया है. शरीर में अगर यही दोष की मात्रा बढ़ जाए तो उससे शरीर बीमार हो जाता है.

ऐसे में आयुर्वेद चिकित्सा इन दोषों को संतुलित करने की ही एक चिकित्सा है. इन सातों रंगों में से कुछ रंग ऐसे हैं, जो वात पर प्रभाव डालते हैं. कुछ रंग ऐसे हैं जो पित्त को संतुलित करते हैं. इसके अलावा कुछ रंग कफ पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर कोई मरीज आता है जिसको एसिडिटी की बीमारी है, तो आयुर्वेद में ये पित्त दोष की श्रेणी में आता है. लिहाजा सूर्य किरण चिकित्सा में ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाएगा, जिसके जरिए व्यक्ति के शरीर से पित्त का शमन हो. क्योंकि जब पित संतुलित हो जाएगा, तो उसे उसके लक्षण भी सामान्य हो जाएंगे.
-डॉ पंकज बच्चस, आयुष चिकित्साधिकारी, लोक भवन, उत्तराखंड-

सूर्य की किरणों के 7 रंग, शरीर को दोष 3: डॉक्टर बच्चस ने बताया कि मुख्य रूप से सात रंग हैं और दोष तीन हैं. ऐसे में उपचार के लिए संतुलन बनाया गया है. इस चिकित्सा को लेकर तमाम यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी की जा रही है कि किस किरण का किस दोष पर क्या प्रभाव है. आयुर्वेद में गहरे रंग को कफ की चिकित्सा में सहायक बताया गया है. हल्के रंग से पित्त की चिकित्सा कही गई है. इसी तरह वात के लिए लाल और नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है. आयुर्वेद में इलाज के लिए तमाम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है उन्हें प्रक्रियाओं में सूर्य किरण चिकित्सा विधि भी शामिल है.

sun rays therapy
सूर्य किरण चिकित्सा के लाभ, कफ-पित्त और वात दोषों का होता है इलाज (Photo- ETV Bharat)

शरीर में पैदा हुए दोष के आधार पर होता है रंग का चयन: आयुष चिकित्साधिकारी डॉ पंकज बच्चस ने कहा कि जब कोई मरीज आता है तो सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति के शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है. उसके बाद दोष के आधार पर रंगों का चयन किया जाता है, ताकि उस दोष का शमन किया जा सके. साथ ही बताया कि किसी भी चिकित्सा का उपयोग चिकित्सक के परामर्श पर ही लिया जाना चाहिए. हालांकि, सूर्य किरण चिकित्सा के कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह जरूरी है कि उपचार चिकित्सक की निगरानी में ही लिया जाए.

sun rays therapy
सूर्य किरण चिकित्सा के जरिए शरीर के दोषों को किया जाता है संतुलित (Photo- ETV Bharat)

किस समय पर होता है किस दोष का उपचार: डॉ बच्चस ने बताया कि कफ दोष का निवारण करने के लिए सुबह 6:00 से 10:00 बजे का समय निर्धारित है. इसी तरह सुबह 10:00 से दोपहर 2:00 बजे का समय पित्त दोष निवारण के लिए निर्धारित है. इसके बाद दोपहर 2:00 से शाम 6:00 बजे तक का समय वात दोष निवारण का है. ऐसे में जिस दोष का निवारण किया जाना है, उसके लिए समय निर्धारित है. अगर निर्धारित समय पर ही उपचार किया जाता है, तो वो उपचार ज्यादा प्रभावी होता है. सूर्य किरण चिकित्सा विधि में अलग-अलग रंगों से भरे बॉटल्स को सूर्य की किरण में रखकर चार्ज किया जाता है. उसके बाद मरीज का उपचार किया जाता है. इसमें चार्ज पानी पिलाना, पानी से मसाज करना, पानी से शरीर पर जल धाराएं गिराना आदि शामिल हैं.

sun rays therapy
लोक भवन के आयुष चिकित्साधिकारी डॉ पंकज बच्चस ने सूर्य किरण चिकित्सा के बारे में बताया (Photo- ETV Bharat)
AYUSH DOCTOR PANKAJ BACHAS
KAPHA PITTA VATA DOSHAS TREATMENT
सूर्य किरण थेरेपी
उत्तराखंड सन रेज थेरेपी
SUN RAYS THERAPY

