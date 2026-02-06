UTI को एक छोटी-मोटी समस्या समझने की न करें गलती, नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा
आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कैसे पहचान सकते हैं? आइए इस खबर में जानते हैं कि इसे रोकने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...
Published : February 6, 2026 at 11:55 AM IST
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTIs) न सिर्फ बहुत आम हैं, बल्कि खतरनाक भी हैं. यह एक गंभीर समस्या है जिसका सामना लगभग साठ प्रतिशत महिलाओं को अपनी जिंदगी में कभी न कभी करना पड़ता है. हालांकि यह मामूली लग सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं. असल में, UTIs पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक आम हैं. इनकी गंभीरता न सिर्फ रिप्रोडक्टिव सालों में, बल्कि मेनोपॉज के बाद भी ज्यादा होती है.
इसका मुख्य कारण यह है कि महिलाओं में ब्लैडर के पास बैक्टीरिया होने की संभावना ज्यादा होती है. पुरुषों की तुलना में, महिलाओं में यूरेथ्रा (वह नली जो ब्लैडर से पेशाब बाहर निकालती है) बहुत छोटी होती है. इसलिए, अगर बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, तो वे आसानी से फैल सकते हैं. इनमें से कुछ इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स से रोका जा सकता है. अगर ये इन्फेक्शन या बैक्टीरिया किडनी तक फैल जाते हैं, तो इससे पीठ दर्द, ठंड लगना, बुखार, मतली, उल्टी और दूसरे लक्षण हो सकते हैं.
यह समस्या साल में एक या दो बार हो सकती है और कुछ लोगों में यह अपने आप ठीक हो जाती है, हालांकि, कई लोगों के लिए यह बार-बार होने वाली समस्या हो सकती है. दुख की बात है कि हममें से कई लोग इस समस्या को हल्के में लेते हैं और डॉक्टरों से इस बारे में बात करने में हिचकिचाते हैं. इन लक्षणों के बारे में बात करने में शर्म आती है. ज्यादातर लोग ओवर-द-काउंटर दवाओं से इस इन्फेक्शन का इलाज खुद ही करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ऐसा करने से और भी ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं. आइए मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रणति रेड्डी से जानते हैं कि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कैसे पहचान सकते हैं और इसे रोकने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...
यह किस तरह की समस्या है?
यह देखने में आसान लगने वाली समस्या असल में काफी गंभीर हो सकती है. बार-बार इन्फेक्शन और इस समस्या को पूरी तरह से नजरअंदाज करने से किडनी पर असर पड़ सकता है. इससे धीरे-धीरे हाई ब्लड प्रेशर और आखिर में किडनी फेलियर हो सकता है. किडनी में पथरी भी हो सकती है. अगर इस समस्या को शुरुआती स्टेज में कंट्रोल नहीं किया गया, तो मेनोपॉज के बाद आपको पेशाब कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है. (इसका मतलब है बिना कंट्रोल के पेशाब होना और ब्लैडर को कंट्रोल न कर पाना.) अगर यह प्रेग्नेंसी के दौरान होता है, तो यह न सिर्फ मां के लिए बल्कि अजन्मे बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है. मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन बंद हो जाता है. इससे जेनिटल एरिया में pH लेवल बढ़ जाता है. इससे धीरे-धीरे इन्फेक्शन हो जाता है. कभी-कभी कोई लक्षण नहीं दिखते, जबकि कभी-कभी लक्षण दिखते हैं, जो इस प्रकार हैं...
क्या लक्षण हैं?
- बार-बार पेशाब जाना और पेशाब करते समय जलन महसूस होना
- पेशाब कंट्रोल न कर पाना
- पेट के निचले हिस्से में दर्द होना
- संभोग के दौरान दर्द होना
- बार-बार पेशाब करने के लिए रात को जागना
- झागदार, दुर्गंधयुक्त मूत्र
- इसके लक्षणों में, बहुत ही दुर्लभ मामलों में, मूत्र में खून का दिखना शामिल है.
सावधानी बरतना ही बेहतर है...
- जितना हो सके उतना पानी पिएं. खूब पानी पीने से यूरिनरी ट्रैक्ट से बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल में रहता है. दिन में चार से पांच लीटर पानी पीने का लक्ष्य रखें ताकि आपका पेशाब साफ और ट्रांसपेरेंट हो जाए और बैक्टीरिया बाहर निकल जाएं. ऐसा करने के लिए, आपको हर घंटे पानी पीना चाहिए, चाहे आपको प्यास लगे या न लगे. खाने के दौरान एक गिलास पानी पीना भी फायदेमंद होता है.
- प्राइवेट पार्ट्स पर तेज खुशबू वाले साबुन, एंटीसेप्टिक क्रीम, स्प्रे और पाउडर का इस्तेमाल करने से बचें.
- पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है. टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, अपने प्राइवेट पार्ट्स को आगे से पीछे की तरफ अच्छी तरह पोंछें. इससे बैक्टीरिया ब्लैडर में जाने से रुकते हैं. अपने प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा साफ रखें. शौच करते समय, ब्लैडर पूरी तरह खाली करें, बीच में न रुकें. कॉटन के अंडरवियर पहनें और दिन में दो बार बदलें
- सेक्स के दौरान, बड़ी संख्या में बैक्टीरिया ब्लैडर में जा सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है. इसलिए, सेक्स के बाद पेशाब करना बहुत जरूरी है. खूब सारा फलों का जूस पिएं, क्रैनबेरी जूस खासकर फायदेमंद होता है और आसानी से मिल जाता है. इसमें मौजूद खास एसिड पेशाब में चले जाते हैं और उसका pH लेवल कम कर देते हैं. क्योंकि बैक्टीरिया सिर्फ ज्यादा pH वाले माहौल में ही पनपते हैं, इसलिए यह उन्हें कंट्रोल में रखने में मदद करता है.
- डॉक्टर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं. इसका मतलब है कि वे सीधे इन्फेक्शन को नहीं रोकते, बल्कि इनडायरेक्टली बैक्टीरिया की संख्या कम करते हैं. अगर लक्षण दोबारा दिखें, तो यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए और उसी के हिसाब से दवा लेनी चाहिए. दवा बंद करने के बाद समस्या दोबारा होने की संभावना ज्यादा होती है. इसलिए, यह पक्का करने के लिए कि कोई समस्या न हो, टेस्ट के बाद रेगुलर चेक-अप करवाना जरूरी है. कुछ लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए लंबे समय तक दवा लेनी पड़ सकती है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)