UTI को एक छोटी-मोटी समस्या समझने की न करें गलती, नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा

यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTIs) न सिर्फ बहुत आम हैं, बल्कि खतरनाक भी हैं. यह एक गंभीर समस्या है जिसका सामना लगभग साठ प्रतिशत महिलाओं को अपनी जिंदगी में कभी न कभी करना पड़ता है. हालांकि यह मामूली लग सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं. असल में, UTIs पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक आम हैं. इनकी गंभीरता न सिर्फ रिप्रोडक्टिव सालों में, बल्कि मेनोपॉज के बाद भी ज्यादा होती है.

इसका मुख्य कारण यह है कि महिलाओं में ब्लैडर के पास बैक्टीरिया होने की संभावना ज्यादा होती है. पुरुषों की तुलना में, महिलाओं में यूरेथ्रा (वह नली जो ब्लैडर से पेशाब बाहर निकालती है) बहुत छोटी होती है. इसलिए, अगर बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, तो वे आसानी से फैल सकते हैं. इनमें से कुछ इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स से रोका जा सकता है. अगर ये इन्फेक्शन या बैक्टीरिया किडनी तक फैल जाते हैं, तो इससे पीठ दर्द, ठंड लगना, बुखार, मतली, उल्टी और दूसरे लक्षण हो सकते हैं.

यह समस्या साल में एक या दो बार हो सकती है और कुछ लोगों में यह अपने आप ठीक हो जाती है, हालांकि, कई लोगों के लिए यह बार-बार होने वाली समस्या हो सकती है. दुख की बात है कि हममें से कई लोग इस समस्या को हल्के में लेते हैं और डॉक्टरों से इस बारे में बात करने में हिचकिचाते हैं. इन लक्षणों के बारे में बात करने में शर्म आती है. ज्यादातर लोग ओवर-द-काउंटर दवाओं से इस इन्फेक्शन का इलाज खुद ही करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ऐसा करने से और भी ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं. आइए मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रणति रेड्डी से जानते हैं कि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कैसे पहचान सकते हैं और इसे रोकने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...

यह किस तरह की समस्या है?

यह देखने में आसान लगने वाली समस्या असल में काफी गंभीर हो सकती है. बार-बार इन्फेक्शन और इस समस्या को पूरी तरह से नजरअंदाज करने से किडनी पर असर पड़ सकता है. इससे धीरे-धीरे हाई ब्लड प्रेशर और आखिर में किडनी फेलियर हो सकता है. किडनी में पथरी भी हो सकती है. अगर इस समस्या को शुरुआती स्टेज में कंट्रोल नहीं किया गया, तो मेनोपॉज के बाद आपको पेशाब कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है. (इसका मतलब है बिना कंट्रोल के पेशाब होना और ब्लैडर को कंट्रोल न कर पाना.) अगर यह प्रेग्नेंसी के दौरान होता है, तो यह न सिर्फ मां के लिए बल्कि अजन्मे बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है. मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन बंद हो जाता है. इससे जेनिटल एरिया में pH लेवल बढ़ जाता है. इससे धीरे-धीरे इन्फेक्शन हो जाता है. कभी-कभी कोई लक्षण नहीं दिखते, जबकि कभी-कभी लक्षण दिखते हैं, जो इस प्रकार हैं...