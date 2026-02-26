ETV Bharat / health

रात में सोने से पहले भूलकर भी न पिएं ये 4 ड्रिंक्स, विशेषज्ञों ने कहा हो सकता है जानलेवा

सोने से ठीक पहले हर किसी को कोई भी ड्रिंक बहुत ज्यादा पीने से बचना चाहिए. यह सावधानी खास तौर पर तब जरूरी है...

Don't drink these 4 drinks before going to bed; experts say they can be fatal.
रात में सोने से पहले भूलकर भी न पिएं ये 4 ड्रिंक्स, विशेषज्ञों ने कहा हो सकता है जानलेवा (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 26, 2026 at 4:48 PM IST

क्या रीत को नींद में आपकी भी हार्ट रेट धीमी हो जाती है, सांस लेने की क्षमता बदल जाती है, और ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाता है. तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कुछ ड्रिंक्स ब्लड शुगर, हार्ट रिदम, डाइजेशन या फ्लूइड बैलेंस पर असर डालकर इस प्रोसेस में रुकावट डाल सकती है. मेडिकवर हॉस्पिटल्स, खारघर, नवी-मुंबई के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और थेराप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट डॉ. विक्रम धरप कहते हैं कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी या किडनी की समस्या है, उनके लिए ये असर ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. इसके अलावा, रात में शराब पीने से भी बार-बार पेशाब आना, डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे चक्कर आना, दिल की धड़कन का अनियमित होना या पैरों और फेफड़ों में सूजन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

रात को सोने से ठीक पहले ये ड्रिंक्स न पिएं
मीठे ड्रिंक्स - सोने से पहले मीठे ड्रिंक्स सबसे खराब ऑप्शन में से एक हैं. इनसे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे शरीर को इंसुलिन रिलीज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. डायबिटीज या प्रीडायबिटीज वाले लोगों के लिए, इससे पूरी रात खतरनाक उतार-चढ़ाव, नींद की क्वालिटी खराब होना और सूजन बढ़ सकती है. यहां तक ​​कि "हेल्दी" फ्रूट जूस में भी ज्यादा शुगर हो सकती है और रात में एसिड रिफ्लक्स का खतरा बढ़ सकता है. समय के साथ, रात में रेगुलर शुगर लेने से वजन बढ़ता है और मेटाबोलिक स्ट्रेस होता है.

बेहतर ऑप्शन: सादा पानी, गर्म बिना चीनी वाली हर्बल चाय, या जरूरत पड़ने पर कम शुगर वाला इलेक्ट्रोलाइट पानी का एक छोटा घूंट पिएं.

शराब (बीयर, वाइन और स्पिरिट्स)
शराब से शुरू में आपको नींद आ सकती है, लेकिन इससे अक्सर नींद में दिक्कत, डिहाइड्रेशन और ज्यादा पेशाब आने की समस्या होती है. इससे भी जरूरी बात यह है कि शराब से दिल की धड़कनें अनियमित हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और स्लीप एपनिया की समस्या और खराब हो सकती है. ज्यादा उम्र के लोगों या दिल की बीमारी वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, रात में शराब पीना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे नींद के दौरान खतरनाक ऑक्सीजन की कमी या दिल की धड़कनें अनियमित हो सकती हैं.

बेहतर ऑप्शन: नींबू वाला स्पार्कलिंग पानी, कैमोमाइल चाय पीकर या दिन में जल्दी उठकर पानी पीकर रात में प्यास कम करें.

कैफीन वाले ड्रिंक्स (कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक्स)
कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो शरीर में घंटों तक रहता है. भले ही आप "ठीक" महसूस करें, यह हार्ट रेट, एंग्जायटी और स्ट्रेस हॉर्मोन बढ़ा सकता है. सेंसिटिव लोगों में, कैफीन से हार्ट रेट बढ़ सकता है या सोते समय हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. एनर्जी ड्रिंक्स खास तौर पर चिंता की बात हैं क्योंकि उनमें चीनी और दूसरे स्टिमुलेंट्स के साथ ज्यादा मात्रा में कैफीन हो सकता है. देर रात यह एक अनहेल्दी कॉम्बिनेशन है.

बेहतर ऑप्शन: कैफीन-फ्री हर्बल चाय या गर्म पानी. अगर आपका चाय पीने का मन है, तो डिकैफ चुनें और पहले इसे पी लें.

बहुत ठंडा पानी (खासकर हाई-रिस्क वाले लोगों के लिए)
ठंडा पानी हर किसी के लिए खतरनाक नहीं होता. लेकिन डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि कुछ खास बीमारियों वाले लोगों के लिए खासकर बुजुर्गों, जिन्हें दिल की बीमारी है, या जिन्हें बेहोशी का खतरा है. बहुत ठंडे ड्रिंक्स कभी-कभी एक रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर सकते हैं जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पर असर डालता है. ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन यही एक वजह है कि कुछ स्पेशलिस्ट लेटने से ठीक पहले ज्यादा मात्रा में ठंडे ड्रिंक्स न पीने की सलाह देते हैं, खासकर अगर आपको दिल की बीमारी है या चक्कर आने की हिस्ट्री है.

बेहतर ऑप्शन: कमरे के तापमान वाला पानी या गर्म पानीरात में सुरक्षित रूप से पिएं.

अगर आपको सोने से पहले प्यास लगती है, तो इसे नजरअंदाज न करें, लेकिन समझदारी से पिएं:

  • छोटे घूंट लें, बड़ा गिलास नहीं
  • सादा, कमरे के तापमान वाला पानी चुनें
  • अगर रात में पेशाब आने की समस्या है, तो सोने से 30–60 मिनट के अंदर पानी पीने से बचें
  • दिन में लगातार हाइड्रेट करें ताकि आपको रात में ज्यादा प्यास न लगे
  • जब रात में प्यास लगना एक रेड फ्लैग हो

अगर आप अक्सर बहुत प्यासे होकर उठते हैं, तो यह डिहाइड्रेशन से ज्यादा हो सकता है. अगर आपको ये भी दिखे तो डॉक्टर से मिलें...

  • बार-बार पेशाब आना
  • पैरों या तलवों में अचानक सूजन
  • बिना किसी वजह के थकान
  • दिल की धड़कन तेज होना या सांस लेने में तकलीफ
  • मुंह सूखना जो ठीक न हो
  • ये डायबिटीज, किडनी की समस्या, स्लीप एपनिया या दिल की समस्याओं के संकेत हो सकते हैं.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

