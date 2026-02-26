ETV Bharat / health

रात में सोने से पहले भूलकर भी न पिएं ये 4 ड्रिंक्स, विशेषज्ञों ने कहा हो सकता है जानलेवा

क्या रीत को नींद में आपकी भी हार्ट रेट धीमी हो जाती है, सांस लेने की क्षमता बदल जाती है, और ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाता है. तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कुछ ड्रिंक्स ब्लड शुगर, हार्ट रिदम, डाइजेशन या फ्लूइड बैलेंस पर असर डालकर इस प्रोसेस में रुकावट डाल सकती है. मेडिकवर हॉस्पिटल्स, खारघर, नवी-मुंबई के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और थेराप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट डॉ. विक्रम धरप कहते हैं कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी या किडनी की समस्या है, उनके लिए ये असर ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. इसके अलावा, रात में शराब पीने से भी बार-बार पेशाब आना, डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे चक्कर आना, दिल की धड़कन का अनियमित होना या पैरों और फेफड़ों में सूजन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

रात को सोने से ठीक पहले ये ड्रिंक्स न पिएं

मीठे ड्रिंक्स - सोने से पहले मीठे ड्रिंक्स सबसे खराब ऑप्शन में से एक हैं. इनसे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे शरीर को इंसुलिन रिलीज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. डायबिटीज या प्रीडायबिटीज वाले लोगों के लिए, इससे पूरी रात खतरनाक उतार-चढ़ाव, नींद की क्वालिटी खराब होना और सूजन बढ़ सकती है. यहां तक ​​कि "हेल्दी" फ्रूट जूस में भी ज्यादा शुगर हो सकती है और रात में एसिड रिफ्लक्स का खतरा बढ़ सकता है. समय के साथ, रात में रेगुलर शुगर लेने से वजन बढ़ता है और मेटाबोलिक स्ट्रेस होता है.

बेहतर ऑप्शन: सादा पानी, गर्म बिना चीनी वाली हर्बल चाय, या जरूरत पड़ने पर कम शुगर वाला इलेक्ट्रोलाइट पानी का एक छोटा घूंट पिएं.

शराब (बीयर, वाइन और स्पिरिट्स)

शराब से शुरू में आपको नींद आ सकती है, लेकिन इससे अक्सर नींद में दिक्कत, डिहाइड्रेशन और ज्यादा पेशाब आने की समस्या होती है. इससे भी जरूरी बात यह है कि शराब से दिल की धड़कनें अनियमित हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और स्लीप एपनिया की समस्या और खराब हो सकती है. ज्यादा उम्र के लोगों या दिल की बीमारी वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, रात में शराब पीना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे नींद के दौरान खतरनाक ऑक्सीजन की कमी या दिल की धड़कनें अनियमित हो सकती हैं.

बेहतर ऑप्शन: नींबू वाला स्पार्कलिंग पानी, कैमोमाइल चाय पीकर या दिन में जल्दी उठकर पानी पीकर रात में प्यास कम करें.

कैफीन वाले ड्रिंक्स (कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक्स)

कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो शरीर में घंटों तक रहता है. भले ही आप "ठीक" महसूस करें, यह हार्ट रेट, एंग्जायटी और स्ट्रेस हॉर्मोन बढ़ा सकता है. सेंसिटिव लोगों में, कैफीन से हार्ट रेट बढ़ सकता है या सोते समय हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. एनर्जी ड्रिंक्स खास तौर पर चिंता की बात हैं क्योंकि उनमें चीनी और दूसरे स्टिमुलेंट्स के साथ ज्यादा मात्रा में कैफीन हो सकता है. देर रात यह एक अनहेल्दी कॉम्बिनेशन है.