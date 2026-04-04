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मुर्गी के पंजे को भूलकर भी न समझें बेकार, इसमें आपको हेल्दी और जवान बनाए रखने की होती है ताकत, जानें कैसे

बहुत से लोग मुर्गी के पैर या पंजे को बेकार समझ कर फेंक देते हैं, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट जानें...

Don't dismiss chicken feet as useless, discover the health benefits of eating them.
मुर्गी के पंजे को भूलकर भी न समझें बेकार, इसमें आपको हेल्दी और जवान बनाए रखने की होती है ताकत, जानें कैसे (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 4, 2026 at 7:26 PM IST

6 Min Read
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जब न्यूट्रिशियस खाने की बात आती है, तो चिकन फीट या मुर्गी के पंजे को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये न्यूट्रिएंट्स का एक पावरहाउस हैं. एशियाई और लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों में, इन्हें न केवल एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, बल्कि अच्छी सेहत बनाए रखने का एक पारंपरिक तरीका भी माना जाता है. मुर्गी के पैर या पंजे मुख्य रूप से स्किन, कार्टिलेज, टेंडन और हड्डियों से बने होते हैं. हालांकि इनमें मांस बहुत कम होता है, फिर भी ये कोलेजन, जिलेटिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों और खनिजों से भरपूर होते हैं. ये सारे तत्व शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से उन कार्यों में जो त्वचा, जोड़ों और हड्डियों से संबंधित हैं. आज इस खबर में ISSA सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट साकिब खुर्शीद से जानें कि चिकन फीट एक हेल्दी चॉइस क्यों है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए?

स्किन हेल्थ के लिए कोलेजन का एक नैचुरल सोर्स- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, कोलेजन शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन में से एक है, जो स्किन की इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन और कसावट बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है. जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, कोलेजन का प्रोडक्शन नैचुरली कम हो जाता है, जिससे झुर्रियां और स्किन ढीली पड़ जाती है. ऐसे में, चिकन के पैर कोलेजन के सबसे अच्छे नैचुरल सोर्स में से एक हैं. जब इसे पकाया जाता है (खासकर सूप या शोरबे में) तो कोलेजन जिलेटिन में टूट जाता है, जिसे शरीर के लिए एब्जॉर्ब करना आसान होता है. चिकन फीट को रेगुलर खाने से स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर होती है, फाइन लाइन्स कम होती हैं और स्किन को पूरी तरह हाइड्रेटेड रखने में मदद मिलती है.

जोड़ों और हड्डियों की सेहत के लिए फायदेमंद- चिकन फीट में पाए जाने वाले कार्टिलेज और कनेक्टिव टिशू जोड़ों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. इनमें ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोइटिन जैसे कंपाउंड होते हैं, जिनका इस्तेमाल अक्सर जोड़ों के काम को बेहतर बनाने के लिए सप्लीमेंट्स में किया जाता है. चिकन फीट खाने से जोड़ों का दर्द और अकड़न कम करने में मदद मिलती है. यह कार्टिलेज को रिपेयर करने और समय के साथ चलने-फिरने में सुधार करने में मदद करता है. इसके अलावा, इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है, जिससे यह हड्डियों की सेहत बनाए रखने के लिए एक उपयोगी खाना बन जाता है.

पेट की सेहत को हेल्दी रखने में मददगार– चिकन के पैरों से मिलने वाला जिलेटिन पेट की परत को मजबूत करके पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है जिन्हें पाचन की समस्या या सूजन है. इसके संभावित फायदों में बेहतर पाचन, सूजन में कमी और पोषक तत्वों का बेहतर एब्जॉर्प्शन शामिल हैं. एक हेल्दी आंत पूरी सेहत में अहम भूमिका निभाती है, जिसमें इम्यून फंक्शन और एनर्जी लेवल शामिल हैं.

इम्यून फंक्शन को बढ़ाता है- चिकन फीट में जिंक जैसे जरूरी मिनरल होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं. चिकन फिट पकाने के दौरान निकलने वाले अमीनो एसिड के साथ मिलकर, ये न्यूट्रिएंट्स शरीर को बीमारी से बचाने और बेहतर तरीके से ठीक होने में मदद कर सकते हैं. बीमार होने पर अक्सर गर्म चिकन फीट ब्रोथ पिया जाता है क्योंकि यह पचाने में आसान होता है और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है.

वजन मैनेजमेंट में मदद करता है- न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होने के बावजूद, चिकन फीट में कई दूसरे प्रोटीन सोर्स के मुकाबले कैलोरी कम होती है. जिलेटिन की मात्रा पेट भरा हुआ महसूस करा सकती है, जिससे ज्यादा खाने से बचने में मदद मिलती है. यह चिकन फीट को उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स लेते हुए वजन बनाए रखना या घटाना चाहते हैं.

Don't dismiss chicken feet as useless, discover the health benefits of eating them.
मुर्गी के पंजे को भूलकर भी न समझें बेकार, इसमें आपको हेल्दी और जवान बनाए रखने की होती है ताकत, जानें कैसे (GETTY IMAGES)

बजट-फ्रेंडली सुपरफूड- चिकन फीट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे सस्ते होते हैं. वे अक्सर मीट के दूसरे कट्स से सस्ते होते हैं, जिससे वे कई लोगों को आसानी से मिल जाते हैं. कम कीमत और ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू का यह कॉम्बिनेशन चिकन फीट को उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनाता है जो ज्यादा खर्च किए बिना हेल्दी खाना चाहते हैं.

चिकन फीट कैसे तैयार करें

  • चिकन फीट बनाना शुरू में डरावना लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से यह आसान हो जाता है, जैसे कि...
  • इसे अच्छी तरह से साफ करें और जरूरत हो तो बाहरी स्किन लेयर हटा दें
  • नाखून काटकर पूरी तरह से हटा दें
  • चिकन फीट पर लगे पंख और गंदगी हटाने के लिए इसे थोड़ी देर उबालें
  • ब्रेज करके, स्टीम करके या सूप में धीमी आंच पर पकाएं
  • अगर आप चाहें, तो आप इसे चिकन की तरह ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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