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मुर्गी के पंजे को भूलकर भी न समझें बेकार, इसमें आपको हेल्दी और जवान बनाए रखने की होती है ताकत, जानें कैसे

जब न्यूट्रिशियस खाने की बात आती है, तो चिकन फीट या मुर्गी के पंजे को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये न्यूट्रिएंट्स का एक पावरहाउस हैं. एशियाई और लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों में, इन्हें न केवल एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, बल्कि अच्छी सेहत बनाए रखने का एक पारंपरिक तरीका भी माना जाता है. मुर्गी के पैर या पंजे मुख्य रूप से स्किन, कार्टिलेज, टेंडन और हड्डियों से बने होते हैं. हालांकि इनमें मांस बहुत कम होता है, फिर भी ये कोलेजन, जिलेटिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों और खनिजों से भरपूर होते हैं. ये सारे तत्व शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से उन कार्यों में जो त्वचा, जोड़ों और हड्डियों से संबंधित हैं. आज इस खबर में ISSA सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट साकिब खुर्शीद से जानें कि चिकन फीट एक हेल्दी चॉइस क्यों है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए?

स्किन हेल्थ के लिए कोलेजन का एक नैचुरल सोर्स- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, कोलेजन शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन में से एक है, जो स्किन की इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन और कसावट बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है. जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, कोलेजन का प्रोडक्शन नैचुरली कम हो जाता है, जिससे झुर्रियां और स्किन ढीली पड़ जाती है. ऐसे में, चिकन के पैर कोलेजन के सबसे अच्छे नैचुरल सोर्स में से एक हैं. जब इसे पकाया जाता है (खासकर सूप या शोरबे में) तो कोलेजन जिलेटिन में टूट जाता है, जिसे शरीर के लिए एब्जॉर्ब करना आसान होता है. चिकन फीट को रेगुलर खाने से स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर होती है, फाइन लाइन्स कम होती हैं और स्किन को पूरी तरह हाइड्रेटेड रखने में मदद मिलती है.

जोड़ों और हड्डियों की सेहत के लिए फायदेमंद- चिकन फीट में पाए जाने वाले कार्टिलेज और कनेक्टिव टिशू जोड़ों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. इनमें ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोइटिन जैसे कंपाउंड होते हैं, जिनका इस्तेमाल अक्सर जोड़ों के काम को बेहतर बनाने के लिए सप्लीमेंट्स में किया जाता है. चिकन फीट खाने से जोड़ों का दर्द और अकड़न कम करने में मदद मिलती है. यह कार्टिलेज को रिपेयर करने और समय के साथ चलने-फिरने में सुधार करने में मदद करता है. इसके अलावा, इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है, जिससे यह हड्डियों की सेहत बनाए रखने के लिए एक उपयोगी खाना बन जाता है.

पेट की सेहत को हेल्दी रखने में मददगार– चिकन के पैरों से मिलने वाला जिलेटिन पेट की परत को मजबूत करके पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है जिन्हें पाचन की समस्या या सूजन है. इसके संभावित फायदों में बेहतर पाचन, सूजन में कमी और पोषक तत्वों का बेहतर एब्जॉर्प्शन शामिल हैं. एक हेल्दी आंत पूरी सेहत में अहम भूमिका निभाती है, जिसमें इम्यून फंक्शन और एनर्जी लेवल शामिल हैं.