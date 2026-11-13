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क्या आपके बच्चे को खांसी, सर्दी और तेज सांस लेने की है समस्या? तो इसे सिर्फ मौसम बदलने का असर मानकर न करें नजरअंदाज

क्या आपके बच्चे को खांसी, सर्दी और तेज सांस लेने की है समस्या? ( GETTY IMAGES )

मौसम बदलने पर बच्चों को खांसी, सर्दी और बुखार होना आम बात है. अक्सर माता-पिता इसे एक सामान्य वायरल संक्रमण समझ लेते हैं और घर पर ही बच्चे की देखभाल करते हैं. लेकिन, अगर बच्चा सामान्य से तेज सांस ले रहा हो, सांस लेते समय उसकी पसलियों के नीचे का हिस्सा अंदर की ओर खिंच रहा हो, या उसे खाने-पीने में दिक्कत हो रही हो, तो इसे सिर्फ एक सामान्य सर्दी-जुकाम मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. हर्षिल अलवानी का कहना है कि ये निमोनिया के गंभीर चेतावनी संकेत हो सकते हैं.

निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है, जो बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो सकता है. इसमें फेफड़ों की छोटी हवा की थैलियों (air sacs) में सूजन आ जाती है, और उनमें तरल पदार्थ (fluid) भर सकता है. इससे बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और उसके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है.