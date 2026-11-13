क्या आपके बच्चे को खांसी, सर्दी और तेज सांस लेने की है समस्या? तो इसे सिर्फ मौसम बदलने का असर मानकर न करें नजरअंदाज
अगर किसी बच्चे को खांसी, सर्दी और तेज सांस लेने की समस्या हो, तो इसे सिर्फ आम सर्दी-जुकाम मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जानिए क्यों...
Published : November 13, 2026 at 7:47 PM IST
मौसम बदलने पर बच्चों को खांसी, सर्दी और बुखार होना आम बात है. अक्सर माता-पिता इसे एक सामान्य वायरल संक्रमण समझ लेते हैं और घर पर ही बच्चे की देखभाल करते हैं. लेकिन, अगर बच्चा सामान्य से तेज सांस ले रहा हो, सांस लेते समय उसकी पसलियों के नीचे का हिस्सा अंदर की ओर खिंच रहा हो, या उसे खाने-पीने में दिक्कत हो रही हो, तो इसे सिर्फ एक सामान्य सर्दी-जुकाम मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. हर्षिल अलवानी का कहना है कि ये निमोनिया के गंभीर चेतावनी संकेत हो सकते हैं.
निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है, जो बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो सकता है. इसमें फेफड़ों की छोटी हवा की थैलियों (air sacs) में सूजन आ जाती है, और उनमें तरल पदार्थ (fluid) भर सकता है. इससे बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और उसके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है.
सिर्फ खांसी ही नहीं, अपने बच्चे की सांस लेने की प्रक्रिया पर भी नजर रखें
डॉ. हर्षिल अलवानी का कहना है कि छोटे बच्चे हमेशा यह नहीं बता पाते कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है. इसलिए, माता-पिता को अपने बच्चे के व्यवहार और सांस लेने के तरीके पर पूरा ध्यान देना चाहिए. अगर बच्चा सामान्य से तेज सांस ले रहा है, सांस लेते समय उसकी नाक के नथुने फूल रहे हैं, या उसकी छाती और पसलियों के आस-पास का हिस्सा अंदर की तरफ खिंचता हुआ दिख रहा है, तो ये खतरे के संकेत हो सकते हैं.
इसके अलावा, बच्चा दूध पीने से मना कर सकता है, सामान्य से ज्यादा सुस्त लग सकता है, या खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा सकता है. गंभीर मामलों में, बच्चे के होंठ या जीभ नीले पड़ सकते हैं. अगर ऐसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है.
किन बच्चों में ज्यादा रहता है खतरा?
डॉ. हर्षिल अलवानी के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का खतरा अधिक होता है. समय से पहले जन्मे बच्चों, कुपोषण के शिकार बच्चों और जिनका टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, उनमें भी यह खतरा ज्यादा होता है. घर के अंदर के धुएं और पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में आने से भी बच्चों के श्वसन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है.
क्या हर निमोनिया में एंटीबायोटिक की जरूरत होती है?
यह एक आम गलतफहमी है. निमोनिया बैक्टीरिया और वायरस दोनों के कारण हो सकता है. बैक्टीरियल निमोनिया में डॉक्टर एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लेकिन वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होती. इसलिए बच्चे को बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक देना या दवा बीच में बंद करना नुकसानदायक हो सकता है.
बचाव के लिए क्या करें?
- यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सभी जरूरी टीके (vaccines) लगें. इसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन भी शामिल है, जो कुछ तरह के निमोनिया से बचाव करती है. इसके अलावा, शुरुआती छह महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाना, पौष्टिक आहार देना, हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखना और बच्चों को सिगरेट या चूल्हे के धुएं से दूर रखना भी बहुत जरूरी है.
- 'विश्व निमोनिया दिवस' पर माता-पिता के लिए सबसे अहम संदेश यह है कि वे अपने बच्चे की सांस लेने की गति और तरीके पर पूरा ध्यान दें. लक्षणों को जल्दी पहचान लेना और डॉक्टर से जांच करवा लेना, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)