क्या सच में अक्ल दाढ़ निकलवाने से चली जाती है आंखों की रोशनी? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
बहुत से लोगों का मानना है कि अक्ल दाढ़ निकलवाने से आंखों की रोशनी चलती जाती है और आंखों पर गंभीर प्रभाव पड़ता हैं, लेकिन...
Published : February 11, 2026 at 5:35 PM IST
आम तौर पर एक इंसान के 32 दांत होते हैं. लेकिन, बड़े होने तक सिर्फ 28 दांत ही बचते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल इंसानों के जबड़ों में ज्यादा जगह नहीं होती, जिससे अक्ल दाढ़ में दर्द और सड़न होती है. असल में, 20 साल की उम्र के बाद ऊपर और नीचे के जबड़े में दो नए दांत निकलते हैं. इन्हें अक्ल दाढ़ कहते हैं. लेकिन, उम्र के साथ अक्ल दाढ़ में बहुत दर्द होने लगता है. इसलिए कुछ लोग डॉक्टर की सलाह पर इन्हें निकलवा लेते हैं. लेकिन, बहुत से लोगों को डर लगता है कि अक्ल दाढ़ निकलवाने से आंखों की रोशनी जा सकती है या आंखों को नुकसान हो सकता है. तो आज इस खबर में डेंटल सर्जन डॉ. विकास गौड़ से जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि अक्ल दाढ़ निकलवाने से आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, इसके साथ ही जानें कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ अक्ल दाढ़ में इतना दर्द क्यों होता है...
अक्ल दाढ़ में दर्द क्यों होता है?
उम्र बढ़ने (आमतौर पर 17-25 साल) के साथ अक्ल दाढ़ में दर्द का मुख्य कारण जबड़े में जगह की कमी के कारण उनका ठीक से न निकल पाना है. उदाहरण के लिए, जब हम जवान होते हैं, तो जबड़े में अक्ल दाढ़ के बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है. इसलिए, उम्र के साथ जबड़े का आकार बढ़ता है. इस प्रक्रिया में, जब जबड़ा काफी बड़ा हो जाता है, तो अक्ल दाढ़ निकलने लगती हैं. हालांकि, कुछ लोगों के जबड़े का आकार उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे लोगों को दर्द होता है. इसे इम्पैक्शन कहते हैं, जिसमें दाढ़ मसूड़ों में फंस जाती है, आसपास के दांतों पर दबाव डालती है या टेढ़ी निकलती है, जिससे सूजन और इन्फेक्शन (पेरिकोरोनाइटिस) होता है.
क्या अकल दाढ़ निकालने का कोई असर होता है?
बहुत से लोग मानते हैं कि दांत निकलवाने से आंखों को नुकसान होता है और रोशनी कम हो जाती है. इसके अलावा, वे यह भी मानते हैं कि इससे नसों और दिमाग को भी नुकसान होता है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सच नहीं है. अक्ल दाढ़ मुंह के पिछले हिस्से में होती हैं. यह जबड़े की हड्डी या मसूड़ों में फंस जाती हैं. यह आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र के बीच होती है. साइंटिस्ट और डॉक्टर इसे एक बेकार अंग मानते हैं. हमारे पूर्वज अपनी अक्ल दाढ़ का इस्तेमाल हरी पत्तियां, फल, फलियां और मांस चबाने के लिए करते थे. लेकिन, अब हम पका हुआ खाना अधिक खाते हैं. हम फलों और सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वजह से अब हमें अक्ल दाढ़ की जरूरत नहीं पड़ती है.
डॉक्टर का क्या है कहना?
डेंटल सर्जन डॉ. विकास गौड़ का कहना है कि यह एक आम गलतफहमी है कि दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी चली जाएगी, क्योंकि दांत, आंखें और चेहरे की नसें एक-दूसरे के बहुत पास होती हैं. असल में, आंखों की रोशनी को कंट्रोल करने वाली ऑप्टिक नर्व्स दांतों और जबड़ों से बहुत दूर होती हैं. ये नर्व्स एक-दूसरे से बातचीत नहीं करतीं. दांत निकलवाने से भी उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
अक्ल दाढ़ निकलवाना पूरी तरह से सुरक्षित
जब अक्ल दाढ़ मसूड़ों से निकलती हैं, तो उनमें बहुत दर्द होता है और खाने में दिक्कत होती है. कभी-कभी अक्ल दाढ़ किनारों से निकलती हैं. उनमें खाने के टुकड़े फंस सकते हैं. कुछ लोगों में अक्ल दाढ़ थोड़ी दबी हुई हो सकती हैं. कुछ लोगों में उनके आस-पास सिस्ट बन सकते हैं. इसके अलावा, आस-पास के दांत भी खराब हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी समस्या होने पर डॉक्टर सर्जरी करके अक्ल दाढ़ निकाल देते हैं. उनका कहना है कि निकालने की प्रक्रिया में सिर्फ दाढ़ और मुंह के आस-पास का हिस्सा ही हटाया जाता है. इससे आंखों, दिमाग या किसी दूसरे अंग को कोई खतरा नहीं होता है. अगर आप अक्ल दाढ़ की जगह को ध्यान से देखें, तो भी वे आंखों और ऑप्टिक नर्व से बहुत दूर होती हैं. इसलिए, उन्हें निकालने का कोई भी इलाज आपकी नजर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें निकालना पूरी तरह से सुरक्षित है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)