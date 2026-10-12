क्या ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? Breast Cancer से जुड़े आम Myths और Facts को समझें
आराम और त्वचा की सेहत के लिए सही फिटिंग वाली ब्रा पहनना जरूरी है. बहुत ज्यादा टाइट ब्रा से दबाव, त्वचा में जलन या...
Published : October 12, 2026 at 12:44 PM IST
महिलाओं और समाज में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कई तरह की मान्यताएं और धारणाएं प्रचलित हैं. इनमें से कुछ तो सही मेडिकल तथ्यों पर आधारित हैं, लेकिन कुछ सिर्फ अफवाहें या गलतफहमियां हैं, जैसे कि यह सोचना कि ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, या यह मानना कि अगर परिवार में किसी को कैंसर नहीं हुआ है, तो आपको भी कैंसर नहीं हो सकता. जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अदिति मित्तल का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी इन गलतफहमियों और अफवाहों की वजह से लोग अक्सर बिना वजह डर जाते हैं या फिर असली खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं. इसलिए, इस बीमारी से जुड़े तथ्यों को सही ढंग से समझना और आम गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है...
ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी सबसे आम अफवाहें और उनके पीछे के तथ्य नीचे दिए गए हैं...
Myth 1: ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है
Fact: ब्रा पहनने और ब्रेस्ट कैंसर के बीच कोई साबित संबंध नहीं मिला है. ऐसा दावा किया जाता रहा है कि ब्रा (खासकर अंडरवायर ब्रा) ब्रेस्ट के आस-पास लिम्फैटिक फ्लो (लसीका प्रवाह) को रोककर कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं. हालांकि, उपलब्ध वैज्ञानिक सबूत इस बात का समर्थन नहीं करते हैं. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, ब्रा पहनने का ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते खतरे से कोई संबंध नहीं पाया गया है.
फिर भी, आराम और त्वचा की सेहत के लिए सही फिटिंग वाली ब्रा पहनना जरूरी है. बहुत ज्यादा टाइट ब्रा से दबाव, त्वचा में जलन या बेचैनी हो सकती है, लेकिन इसे ब्रेस्ट कैंसर का कारण नहीं माना जाता है.
Myth 2: परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ, तो मुझे भी खतरा नहीं है
डॉ. अदिति मित्तल का कहना है कि सच यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए पारिवारिक इतिहास एक अहम रिस्क फैक्टर है, लेकिन हर ब्रेस्ट कैंसर मरीज का इस बीमारी का पारिवारिक इतिहास नहीं होता है. ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 10–15 फीसदी मामले ही पारिवारिक होते हैं, यानी वे परिवार में मौजूद जेनेटिक फैक्टर से जुड़े होते हैं. ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर मरीजों का इस बीमारी का कोई पारिवारिक इतिहास नहीं होता है.
कई फैक्टर रिस्क पर असर डाल सकते हैं, जैसे बढ़ती उम्र, कुछ जेनेटिक बदलाव, ब्रेस्ट डेंसिटी, ब्रेस्ट कैंसर का पिछला इतिहास, कुछ हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव फैक्टर, शराब पीना, शारीरिक गतिविधि की कमी और मेनोपॉज के बाद ज्यादा वजन बढना आदि. इसलिए, ब्रेस्ट कैंसर का पारिवारिक इतिहास न होने का मतलब यह नहीं है कि महिला को यह बीमारी होने का कोई रिस्क नहीं है.
Myth 3: ब्रेस्ट में गांठ नहीं है तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता
Fact: ब्रेस्ट कैंसर हमेशा एक साफ गांठ के रूप में सामने नहीं आता है. कुछ मामलों में, त्वचा में बदलाव, निप्पल में असामान्य बदलाव, निप्पल से स्राव (डिस्चार्ज), या ब्रेस्ट के आकार या रूप-रंग में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. हालांकि ऐसे लक्षण हमेशा कैंसर का संकेत नहीं होते, फिर भी किसी भी नए या असामान्य बदलाव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
Myth 4: ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह रोका जा सकता है
Fact: ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह रोकने का कोई निश्चित तरीका नहीं है. हालांकि नियमित शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ वजन बनाए रखना और शराब का सेवन कम करना या उससे बचना जैसे कदम कुछ महिलाओं में रिस्क कम करने में मदद कर सकते हैं.
Myth 5: ब्रेस्ट कैंसर केवल अधिक उम्र की महिलाओं को होता है
Fact: उम्र बढ़ने के साथ ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम बढ़ता है, लेकिन कम उम्र की महिलाओं में भी यह बीमारी हो सकती है. इसलिए केवल उम्र के आधार पर ब्रेस्ट में होने वाले किसी असामान्य बदलाव को नजरअंदाज करना सही नहीं है.
सही जानकारी क्यों है जरूरी?
डॉ. अदिति मित्तल के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में गलत धारणाओं पर भरोसा करने के बजाय, महिलाओं को अपने व्यक्तिगत जोखिम कारकों को समझना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. अगर ब्रेस्ट में कोई नया या लगातार बना रहने वाला बदलाव दिखे, तो खुद से बीमारी का अंदाजा लगाने के बजाय किसी विशेषज्ञ से जांच करवाना बहुत जरूरी है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रा पहनने और ब्रेस्ट कैंसर के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध साबित नहीं हुआ है. चूंकि ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम कई कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए इस बीमारी के लिए किसी एक रोजमर्रा की आदत को जिम्मेदार ठहराना गलत है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)