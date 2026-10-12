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क्या ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? Breast Cancer से जुड़े आम Myths और Facts को समझें

क्या ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? Breast Cancer से जुड़े आम Myths और Facts को समझें ( GETTY IMAGES )

महिलाओं और समाज में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कई तरह की मान्यताएं और धारणाएं प्रचलित हैं. इनमें से कुछ तो सही मेडिकल तथ्यों पर आधारित हैं, लेकिन कुछ सिर्फ अफवाहें या गलतफहमियां हैं, जैसे कि यह सोचना कि ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, या यह मानना ​​कि अगर परिवार में किसी को कैंसर नहीं हुआ है, तो आपको भी कैंसर नहीं हो सकता. जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अदिति मित्तल का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी इन गलतफहमियों और अफवाहों की वजह से लोग अक्सर बिना वजह डर जाते हैं या फिर असली खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं. इसलिए, इस बीमारी से जुड़े तथ्यों को सही ढंग से समझना और आम गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है...

ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी सबसे आम अफवाहें और उनके पीछे के तथ्य नीचे दिए गए हैं...