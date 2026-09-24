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क्या आपको भी पेशाब करने में 21 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है? तो हो जाएं सावधान!

हम अक्सर पेशाब करने को एक आम रोजमर्रा की गतिविधि मानते हैं. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि यह हमारी सेहत का एक जरूरी पहलू भी है. भले ही पेशाब करना रोजमर्रा की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा लगे, लेकिन हेल्थ और यूरोलॉजी में हाल की स्टडीज से पता चलता है कि यह शरीर की एक अहम प्रक्रिया है और हमारी कुल सेहत का एक बड़ा संकेत है. पेशाब करने की प्रक्रिया पर हाल ही में हुई एक स्टडी में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.

इस रिसर्च में पेशाब करने में लगने वाले समय और इससे किसी व्यक्ति की सेहत के बारे में क्या पता चलता है, इसकी जांच की गई. इससे ऐसी जानकारी सामने आई है जिस पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था. रिसर्च करने वालों ने हाल ही में कहा है कि किसी व्यक्ति की सेहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें पेशाब करने में कितना समय लगता है.

पेशाब करने से जुड़ी यह अहम रिसर्च जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने की थी. अपनी स्टडी में उन्होंने पाया कि 21 सेकंड के अंदर पेशाब करना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. यह भी पता चला कि पेशाब करने में इससे ज्यादा समय लगने का मतलब सेहत से जुड़ी कोई अंदरूनी समस्या हो सकती है. रिसर्च करने वालों ने पाया कि पेशाब करने में लगने वाले समय के आधार पर किसी की सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने ब्लैडर को सेहतमंद रखने के लिए एक आसान टिप भी बताई.