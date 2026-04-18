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क्या ज्यादा नमक खाने से भी बढ़ जाता है ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

क्या ज्यादा नमक खाने से भी बढ़ जाता है ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए? ( GETTY IMAGES )

आजकल, हाई ब्लड शुगर एक आम समस्या बन गई है. उम्र चाहे जो भी हो, बहुत से लोग डायबिटीज से परेशान रहते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए डाइट गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है. इसके अलावा, वे चेतावनी देते हैं कि रोजाना की डाइट में कुछ चीजों के इस्तेमाल से डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कि ये चीजें क्या हैं...

ज्यादा नमक खाना: लोग आमतौर पर मानते हैं कि ज्यादा चीनी या मीठी चीजें खाना डायबिटीज का मुख्य कारण है. हालांकि, स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, उन्हें डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है.

स्टडीज क्या कहती हैं?

NIH की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग हर दिन 1.25 चम्मच से ज्यादा सोडियम (नमक से बना) लेते हैं, उनमें कम सोडियम लेने वालों की तुलना में डायबिटीज होने का खतरा 72 फीसदी ज्यादा होता है. रिसर्चर्स ने पाया है कि नमक इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, यह एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में साइंटिस्ट्स का मानना ​​है कि इससे डायबिटीज शुरू होती है.

रिफाइंड फूड्स: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सफेद चावल, रिफाइंड आटा (मैदा) और चीनी खाने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. उनका कहना कि खाने की चीजों की बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग से उनमें मौजूद फाइबर, विटामिन और मिनरल खत्म हो जाते हैं. नतीजतन, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है. एक स्टडी से पता चला है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 21 परसेंट तक बढ़ जाता है.

कोल्ड ड्रिंक्स: NIH का कहना है कि ज्यादा चीनी वाले ठंडे पेय पीने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. उनका कहना है कि सोडा, मीठा नींबू पानी, प्रोसेस्ड जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे ड्रिंक्स रोज पीने से न सिर्फ तेजी से वजन बढ़ता है, बल्कि ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है और इंसुलिन के काम करने के तरीके पर भी असर पड़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि दिन में एक या दो बार मीठे पेय पीने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 26 प्रतिशत तक बढ़ जाता है.