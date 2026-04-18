क्या ज्यादा नमक खाने से भी बढ़ जाता है ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?
डायबिटीज का खतरा बढ़ाने वाले मुख्य फूड्स में प्रोसेस्ड फूड्स, मीठे ड्रिंक्स, सफेद चावल, मैदा और फैटी मीट शामिल हैं, इसके साथ ही अधिक नमक...
Published : April 18, 2026 at 6:02 PM IST
आजकल, हाई ब्लड शुगर एक आम समस्या बन गई है. उम्र चाहे जो भी हो, बहुत से लोग डायबिटीज से परेशान रहते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए डाइट गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है. इसके अलावा, वे चेतावनी देते हैं कि रोजाना की डाइट में कुछ चीजों के इस्तेमाल से डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कि ये चीजें क्या हैं...
ज्यादा नमक खाना: लोग आमतौर पर मानते हैं कि ज्यादा चीनी या मीठी चीजें खाना डायबिटीज का मुख्य कारण है. हालांकि, स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, उन्हें डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है.
स्टडीज क्या कहती हैं?
NIH की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग हर दिन 1.25 चम्मच से ज्यादा सोडियम (नमक से बना) लेते हैं, उनमें कम सोडियम लेने वालों की तुलना में डायबिटीज होने का खतरा 72 फीसदी ज्यादा होता है. रिसर्चर्स ने पाया है कि नमक इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, यह एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में साइंटिस्ट्स का मानना है कि इससे डायबिटीज शुरू होती है.
रिफाइंड फूड्स: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सफेद चावल, रिफाइंड आटा (मैदा) और चीनी खाने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. उनका कहना कि खाने की चीजों की बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग से उनमें मौजूद फाइबर, विटामिन और मिनरल खत्म हो जाते हैं. नतीजतन, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है. एक स्टडी से पता चला है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 21 परसेंट तक बढ़ जाता है.
कोल्ड ड्रिंक्स: NIH का कहना है कि ज्यादा चीनी वाले ठंडे पेय पीने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. उनका कहना है कि सोडा, मीठा नींबू पानी, प्रोसेस्ड जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे ड्रिंक्स रोज पीने से न सिर्फ तेजी से वजन बढ़ता है, बल्कि ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है और इंसुलिन के काम करने के तरीके पर भी असर पड़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि दिन में एक या दो बार मीठे पेय पीने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 26 प्रतिशत तक बढ़ जाता है.
फ्राइड फूड्स: NIH की एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग ज्यादा पैकेज्ड फूड्स और फ्राइड मीट खाते हैं, उन्हें डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है. उनका कहना है कि इन फूड्स में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट ज्यादा होता है. कहा जाता है कि जब खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. यह सैचुरेटेड फैट मक्खन, क्रीम और चीज में भी पाया जाता है. यह सुझाव दिया गया है कि इन फूड्स का सेवन कम करने से डायबिटीज को रोका जा सकता है.
स्टडीज से पता चला है कि कोविड-19 महामारी के बाद फास्ट फूड के इस्तेमाल में काफी बढ़ोतरी हुई है. इससे टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेडी-टू-ईट फूड और स्नैक्स पर मौजूदा निर्भरता डायबिटीज के साथ-साथ हार्ट अटैक और फैटी लिवर के खतरे को भी बढ़ा रही है.
रेड मीट: एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड दोनों तरह के रेड मीट के ज्यादा इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. हॉट डॉग, बेकन और डेली मीट जैसे प्रोसेस्ड मीट में सोडियम और नाइट्रेट ज्यादा होते हैं. अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपी रिसर्च के मुताबिक, हर दिन 3 औंस रेड मीट खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 19 परसेंट बढ़ जाता है.
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