क्या यह सच है कि अंडे खाने से डायबिटीज हो सकती है? जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा अंडा खाने से डायबिटीज होने का खतरा होता है. एक स्टडी में हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं.

Does eating too many eggs cause diabetes, and is it true that eating eggs can lead to diabetes?
क्या यह सच है कि अंडे खाने से डायबिटीज हो सकती है? जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 16, 2026 at 1:05 PM IST

4 Min Read
स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है. अंडे भी हेल्दी खाने की चीजों में से एक हैं. बहुत से लोग इन्हें खाते हैं, नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, अलग-अलग समय पर इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि रोज एक अंडा खाना फायदेमंद होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें कई पोषक तत्व होते हैं. लेकिन, एक स्टडी में पता चला है कि ज्यादा अंडे खाने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. रिसर्चर्स ने बताया है कि जो लोग रोज एक या ज्यादा अंडे खाते हैं, उनमें डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि यह खतरा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होता है. आइए इस खबर में इस रिसर्च की पूरी जानकारी देखते हैं...

18 साल की रिसर्च: यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया ने चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी और कतर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टडी की, जिसमें 18 सालों तक ज्यादा अंडे खाने के असर की जांच की गई. रिसर्चर्स ने बताया कि उनकी 18 साल की स्टडी से पता चला है कि ज्यादा अंडे खाना, प्रोसेस्ड फूड के साथ मिलकर, टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है. उन्होंने कहा कि जो लोग रेगुलर अंडे खाते हैं, उन्हें डायबिटीज होने और फास्टिंग के दौरान ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का ज्यादा खतरा होता है.

इस रिसर्च की डिटेल्स 2017 में "जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी" में पब्लिश हुई थीं. इस स्टडी के अनुसार, जो लोग रोज एक अंडा खाते थे, उनकी तुलना में जो लोग रोज दो अंडे खाते थे, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 23 फीसदी ज्यादा था, और जो लोग रोज तीन या ज्यादा अंडे खाते थे, उनमें यह खतरा 31 फीसदी ज्यादा था. चीन मेडिकल यूनिवर्सिटी के न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. मिंग ली ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया था. डॉ. ली ने बताया कि इस स्टडी में चीन के लगभग 8,545 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनकी औसत उम्र 50 साल थी.

अंडे कैसे खाएं?
डायबिटीज से बचने के लिए मिंग ली ने अंडे सिर्फ उबालकर खाने की सलाह दी. उन्होंने इसमें नमक, काली मिर्च और धनिया डालने की सलाह दी. उन्होंने अंडे सब्जियों के साथ खाने की भी सलाह दी. उन्होंने वेजिटेबल ऑमलेट बनाने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि अंडे सादे खाने के बजाय सब्जियों के साथ खाने से डायबिटीज का खतरा कम होता है. उन्होंने अंडे की डिश में घी, तेल और चीज का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी.

(डिस्क्लेमर- चीनी के सेवन और डायबिटीज के बारे में यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

