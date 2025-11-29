ETV Bharat / health

क्या सच में अंडे खाने से बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल? जानिए रोजाना कितने अंडे खाने चाहिए?

क्या अंडे खाने से सच में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है? अंडे पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड हैं, जिन्हें कुछ लोग शाकाहारी और कुछ लोग मांसाहारी मानते हैं. अंडे प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स हैं, जो जिम जाने वालों के बीच उन्हें पसंदीदा बनाता है. हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार के अनुसार, अंडे में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ लोगों को डर लगता है कि अंडे का पीला भाग खाने से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. लेकिन यह सच नहीं है. डॉ. सुधीर कुमार कहते हैं कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल तो होता है, लेकिन यह डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है. डॉ. सुधीर के अनुसार, आपको बिना किसी डर के कम मात्रा में अंडे खाने चाहिए. अंडे खाने से आपको प्रोटीन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. उनका कहना है कि रोजाना एक से दो अंडे खाने से युवाओं में कोलेस्ट्रॉल लेवल पर कोई असर नहीं पड़ता है.

जब हेल्थ की बात आती है, तो सबसे जरूरी सवाल यह होता है कि क्या खाएं और क्या नहीं. हालांकि, कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी है, भले ही कम मात्रा में. अंडे उनमें से एक हैं. इन्हें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन, अंडे खाने को लेकर लोगों की एक बड़ी चिंता यह है कि बहुत ज्यादा अंडे खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है. लेकिन क्या अंडे खाने से सच में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है? क्या रेगुलर अंडे खाना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा? आज इस खबर में सब कुछ डिटेल में जानें...

क्या अंडे सेहत के लिए अच्छे हैं?

अंडे प्रोटीन और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं. सुधीर कुमार बताते हैं कि इनमें विटामिन B12, D, और A के साथ-साथ मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं. कुछ प्रोटीन सोर्स के उलट, अंडों में फैट कम होता है. इसलिए, ये एक बैलेंस्ड डाइट और अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू देते हैं. वे बताते हैं कि ये मसल्स को मजबूत करने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, खासकर बुजुर्गों में. (राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें) इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यह इंसान की हेल्थ कंडीशन और डाइट पर निर्भर करता है. कई शोधों में यह पाया गया है कि बहुत से लोगों को कम मात्रा में अंडे खाने से कई न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. लेकिन, डायबिटीज और दिल की बीमारी से परेशान लोगों को अंडे खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह दी जाती है.

क्या सच में अंडे खाने से बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल? जानिए रोजाना कितने अंडे खाने चाहिए? (IANS)

कितने अंडे खाना सुरक्षित

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आपकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल कम है, तो आपके लिए अंडे खाने की ज्यादा जगह हो सकती है. लेकिन, अगर आपकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल अधिक है, तो अंडे कम खाना सबसे अच्छा है. कुछ रिसर्च बताती हैं कि हर दिन 1से 2 अंडे खाना सेफ है और इससे आपके दिल की सेहत को फायदा हो सकता है. 38 हेल्दी एडल्ट्स पर की गई एक छोटी सी स्टडी में पाया गया कि हर दिन तीन अंडे खाने से LDL (बैड) और HDL (गुड) कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हुआ, साथ ही LDL-से-HDL रेश्यो भी बेहतर हुआ. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक छोटी सी स्टडी थी, और एक्सपर्ट्स आमतौर पर हर व्यक्ति को हर दिन 1-2 अंडे खाने की सलाह देते हैं, जिसे ज्यादातर लोगों के लिए सेफ माना जाता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ़ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)