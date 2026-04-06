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क्या दूध पीने से बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल? कैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है Full-Fat Milk?

आजकल हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या एक आम हेल्थ चैलेंज बन गई है, जिससे सीधे तौर पर तेजी से वजन बढ़ना, दिल की बीमारी, डायबिटीज और मोटापा जैसी समस्याएं हो रही है. हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे लोग कुछ भी खाने से पहले दो बार जरूर सोचते हैं. उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने कुछ खाया तो उनका कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाएगा. जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए अपनी डाइट को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि गलत खान-पान की वजह से कोलेस्ट्रॉल का स्तर तेजी से बढ़ सकता है.

दूध को लेकर अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या यह हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीजों के लिए सुरक्षित है? अध्ययनों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के आधार पर, आइए जानते हैं कि क्या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग रोजाना दूध पी सकते हैं? और अगर कोई हर दिन दूध पीता है, तो इसका क्या असर होता है?

क्या दूध पीने से बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल? कैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है Full-Fat Milk? (IANS)

दूध में न्यूट्रिएंट्स

दूध को एक कम्प्लीट फूड माना जाता है. इसमें कैल्शियम, विटामिन A, B2, B12, और D के साथ-साथ कई मिनरल्स भी होते हैं. कुछ लोग रोजाना दूध पीना पसंद करते हैं. एक कप दूध में लगभग 150 कैलोरी, 8 ग्राम प्रोटीन और 8 ग्राम फैट होता है. जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, वे रोजाना एक कप स्किम्ड मिल्क पी सकते हैं, क्योंकि स्किम्ड मिल्क में लगभग 66 कम कैलोरी होती हैं. इसमें फैट बहुत कम होता है, फिर भी इसके प्रोटीन, विटामिन और मिनरल कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, जो लोग अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं, उन्हें हर दिन 12 ग्राम से कम सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए. जो लोग बिना दवा के अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, उन्हें इस तरह के डाइटरी सेल्फ-रेगुलेशन का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है.