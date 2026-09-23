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क्या रोजाना चुकंदर का जूस पीने से लिवर डिटॉक्स होता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

क्या चुकंदर का जूस लिवर को डिटॉक्स करता है? एक्सपर्ट से जानिए चुकंदर का जूस लिवर की सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है...

Does drinking beetroot juice daily detox the liver? Find out what the experts say.
क्या रोजाना चुकंदर का जूस पीने से लिवर डिटॉक्स होता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 23, 2026 at 5:10 PM IST

5 Min Read
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चुकंदर आयरन से भरपूर होता है, जो न केवल तेजी से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है, बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देता है. इसके कई फायदों को जानते हुए, ज्यादातर लोग इसे अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करते हैं. हालांकि, अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या रोजाना चुकंदर का जूस पीने से लिवर डिटॉक्स होता है? इस खबर में इसका जवाब जानें...

चुकंदर का जूस लिवर के काम-काज को बेहतर बनाने और उसे सेहतमंद रखने में अहम भूमिका निभाता है. जानकारों का कहना है कि चुकंदर में मौजूद खास पोषक तत्व लिवर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं. साथ ही, यह लिवर से गंदगी को बाहर निकालने में भी अहम भूमिका निभाता है.

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर: चुकंदर में बेटालेन भरपूर मात्रा में होते हैं. जानकारों का कहना है कि इन कंपाउंड्स में जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो लिवर की सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और उनके काम करने की क्षमता को कम करता है. इसके अलावा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में बताया कि बेटालेन उन एंजाइम के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं जो शरीर में टॉक्सिन्स को तोड़ते हैं और शरीर की नैचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में मदद करते हैं.

बीटाइन: चुकंदर में पाया जाने वाला एक नेचुरल कंपाउंड, बीटेन लिवर की सेहत बनाए रखने में मदद करता है. जानकारों का कहना है कि यह शरीर को फैट का सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है. यह ज्यादा फैट जमा होने से रोककर लिवर को फैटी लिवर डिजीज जैसी बीमारियों से बचाता है. साथ ही, यह लिवर की कोशिकाओं को नुकसान से भी बचाता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के डेटा से पता चलता है कि चुकंदर का जूस वयस्कों में नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) के इलाज का एक असरदार तरीका है.

सूजन कम करने वाले गुण: जानकारों का कहना है कि लंबे समय तक रहने वाली सूजन लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है. चुकंदर में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो लिवर की सूजन को कम करने और लिवर की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसमें मौजूद बीटालेन और नाइट्रेट सूजन कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं. कहा जाता है कि यह लिवर को ज़रूरी पोषक तत्व देता है और सेल रिपेयर की प्रक्रिया को तेज करता है.

लिवर एंजाइम का काम: एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुकंदर का जूस नियमित रूप से पीने से लिवर एंजाइम का काम बेहतर हो सकता है. खून में ALT (एलानिन एमिनोट्रांसफरेज) और ALP (अल्कलाइन फॉस्फेटेज) एंजाइम का लेवल ज्यादा होना लिवर पर दबाव का संकेत देता है. कई स्टडीज से पता चला है कि चुकंदर का जूस नियमित रूप से पीने से इन एंजाइम का लेवल काफी कम हो जाता है, जिससे लिवर का काम बेहतर होता है.

हालांकि, चुकंदर का जूस लिवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे सीमित मात्रा में लेने की सलाह देते हैं. ज्यादा पीने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेशाब का गुलाबी या लाल रंग का होना (बीटुरिया). चुकंदर में ऑक्सालेट ज्यादा होने के कारण, कुछ लोगों को किडनी में पथरी होने का खतरा हो सकता है. अगर आपको पहले से ही किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, तो चुकंदर का जूस पीने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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