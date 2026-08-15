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सप्ताह में केवल दो दिन शराब पीने से बढ़ जाता है लिवर कैंसर और दिल की बीमारी का खतरा?

बहुत से लोगों के लिए, वीकेंड पर शराब पीना स्ट्रेस कम करने और लोगों से मिलने-जुलने का एक तरीका बन गया है. हालांकि इसे अक्सर एक नुकसान न पहुंचाने वाली आदत माना जाता है, और आम तौर पर यह सोचा जाता है कि सिर्फ वीकेंड पर शराब पीना सुरक्षित है, लेकिन मेडिकल साइंस और रिसर्च कुछ और ही कहते हैं. जहां हफ्ते में पांच दिन शराब से दूर रहना फायदेमंद है, वहीं वीकेंड पर लगातार दो दिनों तक ज्यादा मात्रा में शराब पीना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है.

ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर कोई कैलेंडर नहीं रखता है. शरीर दिनों या वार के हिसाब से काम नहीं करता है. सेहत पर असर इस बात से पड़ता है कि आप कुल कितनी शराब पीते हैं, न कि इस बात से कि आप उसे हफ्ते के किस दिन ले रहे हैं. मतलब, हमारा शरीर शनिवार और मंगलवार के बीच फर्क नहीं कर सकता है. वह बस उस शराब की मात्रा और उसके असर को प्रोसेस करता है जो किसी भी समय पी गई हो. कई रिसर्च और वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ वीकेंड पर ज्यादा मात्रा में शराब पीना (बिंज ड्रिंकिंग) भी शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है कि जितना रोजाना पीना.

शराब और कैंसर के बीच क्या है संबंध

अल्कोहल को कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ (कार्सिनोजेन) माना जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि कैंसर के जोखिम के लिहाज से अल्कोहल का सेवन किसी भी मात्रा में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. अल्कोहल का संबंध लिवर, मुंह, गले, एसोफैगस (भोजन नली), ब्रेस्ट और कोलोरेक्टम (बड़ी आंत और मलाशय) के कैंसर से है.

इस अहम बात को गहराई से समझना जरूरी है: इसका मतलब यह नहीं है कि कभी-कभार शराब पीने से कैंसर हो जाएगा. आम तौर पर, समय के साथ अल्कोहल के सेवन से कैंसर का जोखिम बढ़ता है. हालांकि, कम जोखिम का मतलब यह नहीं है कि जोखिम बिल्कुल नहीं होता है.

लिवर पर सबसे ज्यादा पड़ता है असर

लिवर पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि हम जो अल्कोहल पीते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा लिवर ही प्रोसेस करता है. बार-बार और ज्यादा मात्रा में शराब पीने से फैटी लिवर, सूजन और आगे चलकर फाइब्रोसिस या सिरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. सिरोसिस खुद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (लिवर का सबसे आम प्राइमरी कैंसर) के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है. नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार, ज्यादा शराब पीने से उन लोगों में भी लिवर कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है जिन्हें अभी तक सिरोसिस नहीं हुआ है. इसलिए, सिर्फ वीकेंड पर शराब पीना स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से खतरनाक हो सकता है, अगर उन दो दिनों में अत्यधिक मात्रा में शराब पी जाए, जिसे मेडिकल भाषा में 'बिंज ड्रिंकिंग' या 'हैजर्ड्स ड्रिंकिंग' कहा जाता है.

बिंज ड्रिंकिंग क्या है?

हफ्ते में पांच दिन शराब न पीना और फिर शनिवार को एक ही बार में कई ड्रिंक्स पी लेना 'बिंज ड्रिंकिंग' कहलाता है. यह शरीर और दिमाग, दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक है. शराब पीने का यह तरीका, उतनी ही मात्रा में शराब को कई दिनों तक थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पीने से ज्यादा सुरक्षित नहीं है. US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म के अनुसार, एक आम वयस्क के लिए बिंज ड्रिंकिंग का मतलब है लगभग दो घंटे में पुरुषों के लिए पांच या उससे ज्यादा ड्रिंक्स और महिलाओं के लिए चार या उससे ज्यादा ड्रिंक्स लेना. NIAAA के अनुसार, ऐसी स्थितियों में खून में अल्कोहल का लेवल तेजी से बढ़ता है और कई अंगों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है.