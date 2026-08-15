सप्ताह में केवल दो दिन शराब पीने से बढ़ जाता है लिवर कैंसर और दिल की बीमारी का खतरा?
क्या आपकी 'सिर्फ दो दिन' पीने की आदत से लिवर कैंसर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर...
Published : August 15, 2026 at 4:55 PM IST
बहुत से लोगों के लिए, वीकेंड पर शराब पीना स्ट्रेस कम करने और लोगों से मिलने-जुलने का एक तरीका बन गया है. हालांकि इसे अक्सर एक नुकसान न पहुंचाने वाली आदत माना जाता है, और आम तौर पर यह सोचा जाता है कि सिर्फ वीकेंड पर शराब पीना सुरक्षित है, लेकिन मेडिकल साइंस और रिसर्च कुछ और ही कहते हैं. जहां हफ्ते में पांच दिन शराब से दूर रहना फायदेमंद है, वहीं वीकेंड पर लगातार दो दिनों तक ज्यादा मात्रा में शराब पीना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है.
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर कोई कैलेंडर नहीं रखता है. शरीर दिनों या वार के हिसाब से काम नहीं करता है. सेहत पर असर इस बात से पड़ता है कि आप कुल कितनी शराब पीते हैं, न कि इस बात से कि आप उसे हफ्ते के किस दिन ले रहे हैं. मतलब, हमारा शरीर शनिवार और मंगलवार के बीच फर्क नहीं कर सकता है. वह बस उस शराब की मात्रा और उसके असर को प्रोसेस करता है जो किसी भी समय पी गई हो. कई रिसर्च और वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ वीकेंड पर ज्यादा मात्रा में शराब पीना (बिंज ड्रिंकिंग) भी शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है कि जितना रोजाना पीना.
शराब और कैंसर के बीच क्या है संबंध
अल्कोहल को कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ (कार्सिनोजेन) माना जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि कैंसर के जोखिम के लिहाज से अल्कोहल का सेवन किसी भी मात्रा में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. अल्कोहल का संबंध लिवर, मुंह, गले, एसोफैगस (भोजन नली), ब्रेस्ट और कोलोरेक्टम (बड़ी आंत और मलाशय) के कैंसर से है.
इस अहम बात को गहराई से समझना जरूरी है: इसका मतलब यह नहीं है कि कभी-कभार शराब पीने से कैंसर हो जाएगा. आम तौर पर, समय के साथ अल्कोहल के सेवन से कैंसर का जोखिम बढ़ता है. हालांकि, कम जोखिम का मतलब यह नहीं है कि जोखिम बिल्कुल नहीं होता है.
लिवर पर सबसे ज्यादा पड़ता है असर
लिवर पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि हम जो अल्कोहल पीते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा लिवर ही प्रोसेस करता है. बार-बार और ज्यादा मात्रा में शराब पीने से फैटी लिवर, सूजन और आगे चलकर फाइब्रोसिस या सिरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. सिरोसिस खुद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (लिवर का सबसे आम प्राइमरी कैंसर) के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है. नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार, ज्यादा शराब पीने से उन लोगों में भी लिवर कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है जिन्हें अभी तक सिरोसिस नहीं हुआ है. इसलिए, सिर्फ वीकेंड पर शराब पीना स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से खतरनाक हो सकता है, अगर उन दो दिनों में अत्यधिक मात्रा में शराब पी जाए, जिसे मेडिकल भाषा में 'बिंज ड्रिंकिंग' या 'हैजर्ड्स ड्रिंकिंग' कहा जाता है.
बिंज ड्रिंकिंग क्या है?
हफ्ते में पांच दिन शराब न पीना और फिर शनिवार को एक ही बार में कई ड्रिंक्स पी लेना 'बिंज ड्रिंकिंग' कहलाता है. यह शरीर और दिमाग, दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक है. शराब पीने का यह तरीका, उतनी ही मात्रा में शराब को कई दिनों तक थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पीने से ज्यादा सुरक्षित नहीं है. US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म के अनुसार, एक आम वयस्क के लिए बिंज ड्रिंकिंग का मतलब है लगभग दो घंटे में पुरुषों के लिए पांच या उससे ज्यादा ड्रिंक्स और महिलाओं के लिए चार या उससे ज्यादा ड्रिंक्स लेना. NIAAA के अनुसार, ऐसी स्थितियों में खून में अल्कोहल का लेवल तेजी से बढ़ता है और कई अंगों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है.
दिल पर तुरंत पड़ सकता है असर
शराब से दिल और रक्त वाहिकाओं (कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम) को होने वाला नुकसान सिर्फ़ उन लोगों तक सीमित नहीं है जो दशकों से इसके आदी रहे हैं. बहुत ज्यादा और बार-बार शराब पीने से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन का अनियमित होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है. कुछ लोगों में, बहुत ज्यादा शराब पीने से दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है (खासकर एट्रियल फाइब्रिलेशन) इस स्थिति को अक्सर हॉलिडे हार्ट कहा जाता है. शराब ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ा सकती है, शरीर में अतिरिक्त कैलोरी बढ़ा सकती है और नींद में खलल डाल सकती है. ये सभी बातें समय के साथ दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
लेकिन क्या थोड़ी मात्रा में भी शराब पीना दिल के लिए अच्छा नहीं होता?
सालों से यह कहा जाता रहा है कि कम मात्रा में शराब पीना (खासकर रेड वाइन) दिल के लिए फायदेमंद होता है. हालांकि, हाल की साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि कम मात्रा में शराब या रेड वाइन पीने से दिल को कोई पक्का या साबित फायदा नहीं होता है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि दिल पर कम मात्रा में शराब पीने के असर के बारे में अभी भी काफी साइंटिफिक सबूत नहीं हैं, और जो लोग शराब नहीं पीते हैं, उन्हें इसके कहे जाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के लिए शराब पीना शुरू नहीं करना चाहिए.
वीकेंड पर शराब पीने वालों को क्या करना चाहिए?
- सबसे पहले, सिर्फ इस बात से शराब की मात्रा का अंदाजा लगाना बंद करें कि आप कितने दिन शराब पीते हैं. शराब की कुल मात्रा और पीने का तरीका, दोनों ही सेहत पर काफी असर डालते हैं. अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शुक्रवार और शनिवार को शराब पीता है, लेकिन उन दिनों में 5-6 ड्रिंक ले लेता है, तो उसे 'कम-रिस्क' वाला पीने वाला नहीं माना जाता है मेडिकल भाषा में इसे 'हेवी ड्रिंकिंग' (बहुत ज्यादा शराब पीना) कहा जाता है.
- आप कितनी शराब पी रहे हैं, इस पर नजर रखें. ज्यादा शराब पीने से बचें. वीकेंड पर शराब न पीने का विकल्प चुनें और हफ्ते भर शराब न पीने का बहाना बनाकर एक ही रात में बहुत ज्यादा शराब न पिएं.
- जिन लोगों को लिवर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या एट्रियल फाइब्रिलेशन (दिल की धड़कन का अनियमित होना) है, या जो लोग कुछ खास दवाएं ले रहे हैं या जिन्हें पहले कैंसर रह चुका है, उन्हें शराब पीने के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- कुल मिलाकर बात यह है कि शराब से जुड़े जोखिम इस बात पर निर्भर करते हैं कि कितनी मात्रा में शराब पी गई है, न कि इस बात पर कि हफ्ते के किस दिन पी गई है. कम शराब पीने से जोखिम कम होता है, जबकि शराब से पूरी तरह दूर रहने पर शराब से जुड़े जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाते हैं. 'मैं सिर्फ वीकेंड पर शराब पीता हूं' कहना तभी सही है जब इसका मतलब सच में सीमित मात्रा में शराब पीना हो, न कि लगातार दो रातों तक बहुत ज्यादा शराब पीना.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)