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क्या 30-35 साल की उम्र के बाद प्रेग्नेंसी कंसीव करने से बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा? जानिए गायनेकोलॉजिस्ट की राय

क्या 30-35 साल की उम्र के बाद प्रेग्नेंसी कंसीव करने से बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ( GETTY IMAGES )