क्या 30-35 साल की उम्र के बाद प्रेग्नेंसी कंसीव करने से बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा? जानिए गायनेकोलॉजिस्ट की राय
ज्यादा उम्र में मां बनने से कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन कुल मिलाकर यह बढ़ोतरी बहुत कम होती है, डॉक्टर से जानिए
Published : August 11, 2026 at 7:53 PM IST
प्रेग्नेंसी और परिवार नियोजन से जुड़े फैसले किसी महिला की जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होते हैं. यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, इसका असर महिला की पूरी जिंदगी पर पड़ता है. प्रेग्नेंसी एक अहम पड़ाव है, और बच्चे कब पैदा करने हैं, इसका फैसला निजी, मेडिकल, प्रोफेशनल और सामाजिक वजहों से प्रभावित होता है. हालांकि, मेडिकल रिसर्च और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) के डेटा से पता चलता है कि कम उम्र (जैसे 20 से 30 साल के बीच) में पहली बार पूरी अवधि की प्रेग्नेंसी (full-term pregnancy) की तुलना में, 30 या 35 साल की उम्र के बाद पहली बार मां बनने से ब्रेस्ट कैंसर का जीवन भर का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है. इस खबर में मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की डायरेक्टर डॉ. आशा दलाल से जानिए इसके पीछे की मुख्य वजहों को...
क्या ज्यादा उम्र में मां बनने से हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर?
डॉ. आशा दलाल का कहना है कि 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद पहली बार मां बनने पर स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है. हालांकि, उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से फर्टिलिटी कम होती है और प्रेग्नेंसी में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं, लेकिन उचित मेडिकल निगरानी से अधिकांश गर्भधारण सुरक्षित होते हैं. एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि इस जानकारी को सही मेडिकल नजरिए से समझना जरूरी है.
ज्यादा उम्र में मां बनने से कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन कुल मिलाकर यह बढ़ोतरी बहुत कम होती है. ज्यादा उम्र में प्रेग्नेंसी प्लान करने वाली महिलाओं को इस बारे में अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है. उम्र तो बस एक वजह है, लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स से जुड़ी कई दूसरी चीजें, जैसे फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक म्यूटेशन (जैसे BRCA1 और BRCA2), मोटापा, शराब पीना, फिजिकल इनएक्टिविटी, और हार्मोनल फैक्टर, किसी व्यक्ति के ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल पर कहीं ज्यादा असर डालते हैं.
स्टडी में क्या पाया गया?
डॉ. आशा दलाल के अनुसार, सात क्षेत्रों में की गई एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्टडी में पाया गया कि जिन महिलाओं ने 18 साल की उम्र से पहले अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा उन महिलाओं की तुलना में लगभग एक-तिहाई था जिन्होंने 35 साल या उससे ज्यादा उम्र में अपना पहला बच्चा पैदा किया. इसी तरह, स्वीडन की आबादी पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि जिन महिलाओं ने 35 साल की उम्र के बाद अपना पहला बच्चा पैदा किया, उनमें 20 साल की उम्र से पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं की तुलना में यह खतरा लगभग तीन गुना ज्यादा था
डॉ. आशा दलाल का कहना है कि मेडिकल नजरिए से (खासकर 30-35 साल की उम्र में) कैलिफोर्निया टीचर्स स्टडी जैसी बड़ी रिसर्च स्टडीज साफ तौर पर बताती हैं कि एक महिला की उम्र और उसकी पहली फुल-टर्म प्रेग्नेंसी के बीच का तालमेल सीधे तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के खतरे पर असर डालता है. जिन महिलाओं की पहली फुल-टर्म प्रेग्नेंसी 35 साल या उससे ज्यादा उम्र में हुई, उन्हें 21 साल की उम्र से पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं की तुलना में इनवेसिव ब्रेस्ट कैंसर का 27 फीसदी ज्यादा खतरा था. इन-सिटू बीमारी के मामलों में यह जुड़ाव और भी मजबूत था.
प्रेग्नेंसी और ब्रेस्ट कैंसर के बीच का रिश्ता जटिल है, जानिए क्यों?
- हार्मोनल हाइपोथिसिस: प्रजनन से जुड़े ऐसे फैक्टर जो ओवेरियन हार्मोन के संपर्क की अवधि या स्तर को बढ़ाते हैं (जैसे कि कम उम्र में मासिक धर्म शुरू होना, देर से मेनोपॉज होना और पहली गर्भावस्था में देरी), उनसे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये कारक ब्रेस्ट टिश्यू में गर्भावस्था से जुड़े बदलाव (डिफरेंशिएशन) होने से पहले ही हार्मोन-प्रेरित सेल प्रसार (cell proliferation) को बढ़ावा देते हैं.
- शॉर्ट-टर्म रिस्क में बढ़ोतरी: पहली प्रेग्नेंसी में ब्रेस्ट कैंसर का शॉर्ट-टर्म रिस्क बढ़ जाता है, जो डिलीवरी के लगभग पांच साल के अंदर अपने पीक पर पहुंच जाता है, जिसके बाद यह असर लंबे समय तक रिस्क में कमी में बदल जाता है.
- उम्र से जुड़ी जेनेटिक संवेदनशीलता: अगर ब्रेस्ट सेल्स में पहले से ही जेनेटिक असामान्यताएं हैं, जिनकी संभावना उम्र के साथ बढ़ती है, तो प्रेग्नेंसी के दौरान बनने वाले हार्मोन उस असामान्य टिशू में सुरक्षा बदलाव (डिफरेंशिएशन) लाने के बजाय तेजी से सेल ग्रोथ (प्रोलिफरेशन) को बढ़ावा दे सकते हैं. यही वजह है कि जब पहली प्रेग्नेंसी ज्यादा उम्र में होती है तो लंबे समय तक सुरक्षा का फायदा कम हो जाता है.
- डिलीवरी के समय उम्र का असर: कोहोर्ट डेटा से पता चलता है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद होने वाले बुरे असर 30 साल या उससे ज्यादा उम्र में होने वाली प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा होते हैं. जोखिम में यह शुरुआती बढ़ोतरी लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि पहली और दूसरी डिलीवरी के समय मां की ज्यादा उम्र का संबंध लगातार अधिक जोखिम से होता है. जो महिलाएं कम उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म देती हैं, उन्हें लंबे समय तक सुरक्षा का यह फायदा उन महिलाओं की तुलना में जल्दी मिलता है जिनकी पहली प्रेगनेंसी जिंदगी में बाद में होती है.
यह जरूरी नहीं कि यह ब्रेस्ट कैंसर ही हो
डॉ. आशा दलाल कहती हैं कि इस बात पर जोर देना जरूरी है कि 30 या 35 साल की उम्र के बाद प्रेगनेंट होने वाली ज्यादातर महिलाओं को कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है. इसके अलावा, जिन महिलाओं को यह बीमारी होती है, उनमें कोई साफ रिस्क फैक्टर नहीं पाया जाता है. इसलिए, देर से बच्चे पैदा करने को ब्रेस्ट कैंसर का सीधा कारण नहीं मानना चाहिए. बल्कि, इसे उन कई फैक्टर में से एक के तौर पर देखा जाना चाहिए जो किसी व्यक्ति के जीवन भर के रिस्क को थोड़ा बदल सकते हैं.
जो महिलाएं गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए?
डॉ. आशा दलाल के मुताबिक, जो महिलाएं 30 साल की उम्र के बाद प्रेग्नेंट होने की योजना बना रही हैं, उन्हें अपनी अच्छी सेहत बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए. शरीर का वजन सही रखना, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करना, संतुलित आहार लेना, शराब का सेवन कम करना, धूम्रपान से बचना और जब भी संभव हो स्तनपान कराना, ये सभी बातें लंबे समय तक सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करती हैं. स्तनपान (खासकर लंबे समय तक) कराने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा थोड़ा कम हो सकता है और इससे मां और बच्चे दोनों को कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं.
ऐसे संकेतों को न करें नजरअंदाज
डॉ. आशा दलाल का कहना है कि अपने ब्रेस्ट के बारे में जानकारी रखना भी उतना ही जरूरी है. महिलाओं को अपने ब्रेस्ट के नॉर्मल लुक और फील के बारे में पता होना चाहिए. अगर उन्हें लगातार गांठ, निप्पल से डिस्चार्ज, स्किन में गड्ढे, निप्पल का उलटा होना, या कोई और अजीब बदलाव दिखे, तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. प्रेग्नेंसी और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान ब्रेस्ट टिश्यू में नेचुरल बदलाव होते हैं, जिससे कभी-कभी खुद से जांच करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए, किसी भी शक वाली बात की तुरंत हेल्थकेयर प्रोफेशनल से जांच करवानी चाहिए.
जिन महिलाओं के परिवार में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर का इतिहास रहा हो या जिन्हें वंशानुगत कैंसर सिंड्रोम हो, उनके लिए प्रेग्नेंसी से पहले सलाह (प्री-कंसीप्शन काउंसलिंग) लेना सही रहता है. क्लिनिकल स्थिति के आधार पर, प्रेग्नेंसी से पहले या बाद में अलग-अलग महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की योजना, जेनेटिक काउंसलिंग और जोखिम का आकलन करने की सलाह दी जा सकती है.
ध्यान देने वाली बात
डॉ. आशा दलाल का कहना है कि सबसे जरूरी बात यह है कि महिलाएं परिवार शुरू करने की अपनी उम्र को लेकर परेशान या दोषी महसूस न करें. आज की बेहतर मेडिकल देखभाल की वजह से कई महिलाएं 30 या उससे ज्यादा उम्र में भी स्वस्थ प्रेगनेंसी का अनुभव कर रही हैं. सिर्फ एक जोखिम कारक पर ध्यान देने के बजाय, हेल्थकेयर देने वालों को महिलाओं को सही जानकारी के साथ फैसले लेने, नियमित प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप करवाने, उम्र के हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करवाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. महिलाओं को अपनी निजी परिस्थितियों और मेडिकल सलाह के आधार पर परिवार से जुड़े फैसले लेने चाहिए. उन्हें यह समझना चाहिए कि आंकड़ों के हिसाब से जोखिम थोड़ा बढ़ जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होगा ही.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)