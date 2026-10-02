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क्या सच में संक्रमण से फैलता Cancer? भारत में 1.9 लाख कैंसर केस संक्रमण से जुड़े पाए गए, स्टडी में खुलासा

क्या सच में संक्रमण से फैलता Cancer? भारत में 1.9 लाख कैंसर केस संक्रमण से जुड़े पाए गए, लैंसेट की स्टडी में खुलासा ( GETTY IMAGES )

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की 'इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर' (WHO-IARC) की एक नई स्टडी के अनुसार, भारत में हर साल कैंसर के लगभग 1,90,000 नए मामले इन्फेक्शन की वजह से होते हैं. 2024 में भारत में कैंसर के अनुमानित 15.62 लाख (1.56 मिलियन) नए मामले सामने आए, जिसका मतलब है कि उस साल कैंसर के सभी नए मामलों में से 12 फीसदी से ज्यादा मामले संक्रमण से जुड़े थे. स्टडी का अनुमान है कि दुनिया भर में संक्रमण की वजह से कैंसर के लगभग 23 लाख (2.3 मिलियन) नए मामले सामने आए.

रिसर्चर ने 12 ऐसे संक्रामक एजेंटों की जांच की जिन्हें 'ग्रुप 1 कार्सिनोजेन' के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, यानी ऐसे पदार्थ जिनके बारे में पर्याप्त सबूत हैं कि वे इंसानों में कैंसर का कारण बन सकते हैं. इनमें ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV), हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेपेटाइटिस B और C वायरस, एपस्टीन-बार वायरस (EBV), ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) और कपोसी सारकोमा-एसोसिएटेड हर्पीसवायरस के साथ-साथ अन्य संक्रामक और परजीवी एजेंट शामिल हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में कैंसर के लगभग 15 फीसदी से 20 फीसदी मामलों के लिए संक्रमण (चाहे वह वायरल, बैक्टीरियल या परजीवी हो) जिम्मेदार होते हैं.

हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस स्टडी का मतलब यह नहीं है कि 1,90,000 लोगों को बस इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उन्हें कैंसर हो गया. स्टडी के अनुसार, इन्फेक्शन कई तरह से कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. कुछ वायरस सीधे सेलुलर प्रक्रियाओं में दखल दे सकते हैं, जबकि लंबे समय तक रहने वाले इन्फेक्शन से लगातार सूजन, टिश्यू को नुकसान और ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो सालों में कैंसर के पनपने में योगदान दे सकते हैं.

भारत में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन HPV से होते हैं

भारत में संक्रमण से जुड़े कैंसर के मामलों में ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है. इससे 1,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर के हैं. वैक्सीनेशन और रेगुलर स्क्रीनिंग से HPV से होने वाले सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है.

अन्य मुख्य वजहों में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी (H. pylori) शामिल है, जिससे लगभग 47,000 मामले (मुख्य रूप से गैस्ट्रिक कैंसर) जुड़े हैं. एपस्टीन-बार वायरस से लगभग 22,000 मामले जुड़े थे, जबकि हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C वायरस क्रमशः लगभग 10,000 और 5,300 मामलों के लिए जिम्मेदार थे. गौरतलब है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C संक्रमण मुख्य रूप से लिवर कैंसर, खासकर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से जुड़े हैं.