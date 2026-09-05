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तेजी से बढ़ रही मुंह की बीमारियां, बाजार में आया इलेक्ट्रिक टूथब्रश? जानिए, क्या है इसमें खास

डॉ. विक्रांत के अनुसार, बच्चों में कैविटी होने के मुख्य कारणों में अनियमित खान-पान और मीठी व चिपचिपी चीजों का ज्यादा सेवन शामिल है. उन्होंने बताया कि 10 से 15 साल की उम्र के बच्चे इसके प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं और उनमें से ज्यादातर बच्चों में कैविटी से जुड़ी समस्याएं देखी जाती हैं.

बच्चों में कैविटी एक बड़ी समस्या बच्चों में कैविटी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. मोहंती कहते हैं कि डेंटल कैविटी (दांतों में सड़न) सबसे आम समस्याओं में से एक है, खासकर बच्चों में, और बताते हैं कि उनमें से 50 फीसदी से 60 फीसदी बच्चे इससे प्रभावित होते हैं. उत्तर भारत में प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर 2026 में की गई एक स्टडी में भी दांतों में कैविटी की समस्या काफी ज्यादा पाई गई और इस समस्या का संबंध मुंह की साफ-सफाई की आदतों से जोड़ा गया.

नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम से लोगों को मिल रहा मदद भारत में ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हैं. इसे ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का 'नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम' सभी को सस्ती, अच्छी क्वालिटी की डेंटल केयर देने का काम करता है. नेशनल ओरल हेल्थ डिवीजन के अनुसार, इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद देश के हर व्यक्ति के लिए ओरल हेल्थकेयर को आसान, सस्ती और अच्छी क्वालिटी का बनाना है, जिससे मुंह की बीमारियों का बोझ कम हो.

सफाई को लेकर जागरूकता जरूरी MAIDS में पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के हेड डॉ. विक्रांत मोहंती ने का कहना है कि बहस सिर्फ इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि कौन सा टूथब्रश बेहतर या ज्यादा असरदार है. सिर्फ अच्छे टूथब्रश पर बहस करने से बात नहीं बनेगी. असली मुद्दा यह है कि लोग मुंह की सफाई को लेकर कितने जागरूक हैं और क्या उन्हें इसे बनाए रखने के लिए जरूरी चीजें आसानी से मिलती हैं.

पावर टूथब्रश का बड़ा दावा इसके साथ ही आजकल, मार्केट में 'पावर टूथब्रश' नाम की एक नई टेक्नोलॉजी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. इसमें कई तरह के फीचर्स होते हैं और दावा किया जाता है कि यह बिना किसी मेहनत के दांतों को अच्छी तरह साफ करता है. आम तौर पर इन ब्रश की शुरुआती कीमत ₹500 होती है और इनकी कीमत ₹1,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है.

दातुन मिलना मुश्किल MAIDS में पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के हेड डॉ. विक्रांत मोहंती ने का कहना है कि अगर हम पुराने समय की बात करें, तो पहले लोग पारंपरिक रूप से दातुन (नीम की टहनिया) इस्तेमाल करते थे और बाद में हाथ से चलने वाले टूथब्रश इस्तेमाल करने लगे. लेकिन, जैसे-जैसे लाइफस्टाइल बदल रही है, खासकर शहरी इलाकों में दातुन मिलना मुश्किल हो गया है. अगर आप इसे ऑनलाइन ऐप्स के जरिए ले रहे हैं, तो यह काफी महंगा पड़ता है.

हां यह सच है कि हममें से ज्यादातर लोग गलत तरीके से ब्रश करते हैं. लोग अक्सर बहुत जोर से ब्रश करते हैं, सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक, और हॉरिजॉन्टल तरीके से ब्रश घुमाते हैं. इससे दांतों का इनेमल घिस जाता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और दांतों में गर्म-ठंडी चीजों के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है.

हम सभी अपने दिन की शुरुआत सुबह सबसे पहले अपने दांत ब्रश करके करते हैं. जागने के तुरंत बाद ब्रश करना एक आम आदत है. फिर भी, मुंह की सेहत से जुड़ी समस्याएं लोगों की सबसे आम शिकायतों में से एक हैं. WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में 3.7 अरब लोग मुंह की बीमारियों से जूझ रहे हैं और डेंटिस्ट का कहना है कि बहुत से लोगों को अभी भी ब्रश करने का सही तरीका नहीं पता है. इससे एक जरूरी सवाल उठता है कि हममें से ज्यादातर लोग गलत तरीके से ब्रश करते हैं?

उन्होंने यह भी कहा कि उम्र बढ़ने के साथ यह समस्या जरूरी नहीं कि खत्म हो जाए. जैसे-जैसे लोग बड़े होते हैं, उन्हें दांतों से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि जड़ में कैविटी (रूट कैरीज), मसूड़ों से जुड़ी कैविटी, प्लाक का जमना और मसूड़ों की बीमारियां (पेरियोडोंटल समस्याएं). उन्होंने कहा कि ब्रश करने का मुख्य मकसद प्लाक को कंट्रोल करना होना चाहिए.

ये बातें मुंह की साफ-सफाई के लिए जरूरी हैं

मुंह और दांतों की समस्या की शुरुआत प्लाक से होती है. प्लाक बैक्टीरिया की एक चिपचिपी परत होती है जो लगातार दांतों पर बनती रहती है. अगर इसे ठीक से साफ न किया जाए, तो इससे कैविटी और मसूड़ों की बीमारी हो सकती है. इसलिए सिर्फ यह बताना कि कोई व्यक्ति कितनी बार ब्रश करता है, पूरी बात नहीं बताता. ब्रश करने का तरीका, इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक, डाइट और रेगुलर डेंटल चेक-अप, ये सभी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं.

डॉ. विक्रांत ने बताया कि दांतों की समस्याएं कई कारणों से होती हैं, खान-पान, मुंह की सफाई की आदतें और अन्य व्यक्तिगत कारण, सभी इसमें भूमिका निभाते हैं. इसलिए, हर समस्या के लिए सिर्फ टूथब्रश को दोष देने के बजाय, इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए.



इलेक्ट्रिक टूथब्रश: क्या ये बेहतर हैं या बस इस्तेमाल में आसान?

सबूत बताते हैं कि पावर्ड टूथब्रश प्लाक हटाने की क्षमता रखते हैं. 56 स्टडीज के कॉक्रेन रिव्यू में पाया गया कि पावर्ड टूथब्रश प्लाक और मसूड़ों की सूजन (जिंजिवाइटिस) को मैनुअल टूथब्रश की तुलना में ज्यादा असरदार तरीके से कम किया, हालांकि इस अंतर का क्लिनिकल महत्व पक्का नहीं माना गया. हालांकि, यह फायदा उन लोगों के लिए खास तौर पर काम का हो सकता है जिन्हें हाथ से ब्रश करना मुश्किल लगता है.

डॉ. विक्रांत ने कहा कि लोगों के हाथों की कुशलता उम्र और उनकी अपनी क्षमता के हिसाब से अलग-अलग होती है। किसी को मैनुअल टूथब्रश से सही तरीके से ब्रश करने में मुश्किल हो सकती है, जबकि पावर्ड ब्रश से वही काम काफी हद तक अपने आप हो जाता है. यह खास जरूरतों वाले लोगों, बुज़ुर्गों या ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत काम का हो सकता है जिन्हें अपने हाथों की हरकत पर काबू पाने में दिक्कत होती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पावर्ड ब्रश का इस्तेमाल सावधानी से न किया जाए, तो उससे चोट भी लग सकती है.

टेक्नोलॉजी कई तरह के फीचर लेकर आती है

डॉ. विक्रांत ने बताया कि आजकल की पावर्ड टूथब्रश में टाइमर, अलग-अलग ब्रशिंग मोड, बदलने लायक हेड और प्रेशर-कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर आते हैं. कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे भी बनाए गए हैं जिनसे बच्चों के लिए ब्रश करना मजेदार बन जाए. मोहंती ने समझाया कि जैसे, टाइमर यूजर्स को ब्रश करने का सही समय बनाए रखने में मदद कर सकता है. एक ऐसी चीज जिसका अंदाजा खुद से लगाना मुश्किल हो सकता है.

भारत में मुंह की सेहत से जुड़ी चुनौतियों में फ्लोरोसिस एक और मुश्किल समस्या है

डॉ. मोहंती ने बताया कि फ्लोरोसिस चिंता की बात है. यह तब होता है जब बढ़ते हुए दांत बहुत ज्यादा फ्लोराइड के संपर्क में आते हैं. इससे दांतों में दिखने वाले बदलाव हो सकते हैं, जिसमें हल्के सफेद धब्बे से लेकर रंग बदलना और इनेमल में बदलाव शामिल हो सकते हैं. उन्होंने हरियाणा-UP बॉर्डर जैसे इलाकों की ओर इशारा किया, जहां घर ज्यादातर बोरवेल या ग्राउंडवाटर पर निर्भर हैं, और कहा कि इन इलाकों में पानी की क्वालिटी एक और चिंता की बात हो सकती है.उन्होंने आगे कहा कि यह एक और कारण है कि सिर्फ मैनुअल टूथब्रश से इलेक्ट्रिक टूथब्रश पर स्विच करने से पूरी समस्या हल नहीं होती है.

पावर्ड ब्रश का सही इस्तेमाल जरूरी

डेंटल सर्जन डॉ. अरुणिमा सिंघल का कहना है कि भले ही इलेक्ट्रिक या पावर्ड टूथब्रश से दांतों की सफाई आसान हो जाती है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है. टेक्नोलॉजी का मतलब हमेशा बेहतर ओरल हाइजीन नहीं होता. उनका कहना है कि पावर्ड ब्रश का सही इस्तेमाल जरूरी है. बहुत ज्यादा दबाव डालने, जोर-जोर से ब्रश करने या गलत तकनीक अपनाने से समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, मकसद बहुत ज्यादा जोर लगाकर ब्रश करना नहीं, बल्कि प्लाक को असरदार और हल्के तरीके से हटाना होना चाहिए.

कई भारतीयों के लिए, कीमत एक रुकावट बनी हुई है

डॉ. अरुणिमा सिंघल ने बताया कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश कई भारतीय परिवारों के लिए काफी महंगे हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ज्यादातर वे लोग करते हैं जो एक्स्ट्रा खर्च उठा सकते हैं. ज्यादातर कस्टमर्स के लिए, ट्रेडिशनल मैनुअल टूथब्रश सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन बना हुआ है. इसका मतलब यह नहीं है कि मैनुअल ब्रशिंग बेअसर है. जो कोई भी मैनुअल टूथब्रश का सही और रेगुलर इस्तेमाल करता है, वह अच्छी ओरल हाइजीन बनाए रख सकता है. पावर्ड ब्रश का फायदा यह है कि यह कुछ यूजर्स के लिए ब्लो-ड्राई करने के मैकेनिकल प्रोसेस को आसान और ज्यादा रेगुलर बना सकता है.

महंगी कीमत के कारण इलेक्ट्रिक टूथब्रश कई लोगों की पहुंच से बाहर

डॉ. अरुनिमा सिंघल ने बताया कि कई भारतीय परिवारों के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश अभी भी काफी महंगे हैं. इसलिए इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से वे लोग करते हैं जो इसका अतिरिक्त खर्च उठा सकते हैं. ग्राहकों के एक बड़े हिस्से के लिए, पारंपरिक मैनुअल टूथब्रश ही ज्यादा व्यावहारिक विकल्प बना हुआ है. इसका मतलब यह नहीं है कि मैनुअल ब्रशिंग असरदार नहीं है. जो कोई भी सही तरीके से और नियमित रूप से मैनुअल टूथब्रश का इस्तेमाल करता है, वह मुंह की अच्छी सफाई बनाए रख सकता है. पावर्ड ब्रश का फायदा यह है कि यह कुछ यूजर्स के लिए ब्रशिंग की मैकेनिकल प्रक्रिया को आसान और ज्यादा एक जैसा बना सकता है.

बड़ी समस्या यह है कि लोग अक्सर मुंह की बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं

हमारे समाज में मुंह की सेहत को नजरअंदाज करना एक बड़ी चूक है. एक ऐसी बात जिसे लोग अक्सर मामूली समझकर टाल देते हैं. AIIMS रायपुर की 2026 की एक स्टडी इस मामले में एक बड़ी चेतावनी है. यह बात कि खास हेल्थकेयर जरूरतों वाले 93 फीसदी बच्चों को, इलाज की जरूरत होने के बावजूद, कभी भी रूटीन या बचाव वाला डेंटल केयर नहीं मिला, हमारे हेल्थकेयर सिस्टम और लोगों में जागरूकता के स्तर पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)