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क्या BMI से सेहत का सही पता चलता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

क्या BMI से सेहत का सही पता चलता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट? ( GETTY IMAGES )