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क्या BMI से सेहत का सही पता चलता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

BMI बस आपकी हाइट और वजन का इस्तेमाल करके मैथ का एक छोटा सा तरीका है. यह भारी मसल्स और जमा बॉडी फैट के बीच...

Does BMI accurately reflect health? Find out what the experts say.
क्या BMI से सेहत का सही पता चलता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 22, 2026 at 8:10 PM IST

5 Min Read
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अक्सर हम अपनी सेहत का अंदाजा लगाने के लिए पूरी तरह से किसी एक नंबर (जैसे वजन (BMI), ब्लड शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर) पर निर्भर रहते हैं और मान लेते हैं कि यही तय करता है कि हम सच में सेहतमंद हैं या नहीं. लेकिन क्या BMI असल में सेहत मापने का सही तरीका है? क्या कोई एक नंबर (BMI) सच में यह तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति अंदर से कितना सेहतमंद है?

जयपुर के CK बिरला हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के एडिशनल डायरेक्टर डॉ. निरंजन सिंह कहते हैं कि BMI आपकी हाइट और वजन के आधार पर तय होता है. हालांकि यह एक उपयोगी स्क्रीनिंग टूल हो सकता है, लेकिन यह इस बारे में जानकारी नहीं देता कि शरीर में फैट कहां जमा है, आपके पास कितनी मसल्स हैं, या आपके शरीर के अंदरूनी स्ट्रक्चर की हालत कैसी है.

उदाहरण के लिए, दो लोगों का BMI एक जैसा हो सकता है, एक व्यक्ति में अच्छी मसल मास और कम बॉडी फैट हो सकता है, जबकि दूसरे के पेट के आस-पास ज्यादा फैट (विसरल फैट) हो सकता है. यह बात इसलिए अहम है क्योंकि सामान्य BMI वाले लोगों में भी, पेट के आस-पास ज्यादा फैट होने से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर और फैटी लिवर जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

डॉ. निरंजन सिंह का कहना है कि इसीलिए, जब हम किसी मरीज की इंटरनल मेडिसिन से जुड़ी समस्याओं की जांच करते हैं, तो हम सिर्फ BMI से आगे की चीजों पर भी ध्यान देते हैं. कमर का घेरा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, लिवर की सेहत और जीवनशैली की आदतें, ये सभी मेटाबोलिक हेल्थ की साफ तस्वीर दिखा सकते हैं.

एक और स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें कुछ लोगों का वजन तो सामान्य दिखता है (मेडिकल भाषा में इसे नॉर्मल-वेट ओबेसिटी या आम बोलचाल में स्किनी फैट कहा जाता है) लेकिन उनमें मसल्स कम होती हैं और शरीर में फैट का लेवल ज्यादा होता है. इसलिए, सिर्फ वजन करने वाली मशीन पर निर्भर रहने से इस स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है.

BMI चेक करना बंद कर देना चाहिए?
तो, क्या आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स (BMI) चेक करना बंद कर देना चाहिए? डॉ. निरंजन सिंह कहते हैं कि नहीं, यह आपकी सेहत को समझने के लिए एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन सेहत को परिभाषित करने में और भी बहुत कुछ शामिल है. सिर्फ यह पूछने के बजाय किक्या मेरा BMI नॉर्मल है?, ऐसे सवाल पूछें कि क्या मेरी कमर का घेरा हेल्दी रेंज में है? क्या मेरा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल सही है? मैं कितना मजबूत हूं? क्या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, और मेरी ओवरऑल मेटाबोलिक हेल्थ कैसी है?

डॉक्टर का क्या है कहना?
डॉ. निरंजन सिंह का कहना है कि आपका वजन आपकी सेहत की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं. सामान्य वजन या BMI (बॉडी मास इंडेक्स) होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है. मेडिकल भाषा में इसे 'मेटाबोलिकली ओबीस नॉर्मल वेट' या आम तौर पर 'TOFI' कहा जाता है यानी बाहर से तो पतला दिखना, लेकिन अंदर से अस्वस्थ होना. इंटरनल मेडिसिन चेक-अप से इन रिस्क वाले फैक्टर्स का जल्दी पता लगाया जा सकता है, भले ही आपका BMI सामान्य दिखे.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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