एडवांस्ड ECMO ट्रीटमेंट से गंभीर इन्फ्लूएंजा निमोनिया से पीड़ित एक महिला की डॉक्टरों ने बचाई जान, जानिए कितनी खतरनाक है यह बीमारी?
25 दिनों के इलाज और रिहैबिलिटेशन के बाद, मरीज पूरी तरह ठीक हो गईं और उन्हें स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई..
Published : July 14, 2026 at 2:57 PM IST
हैदराबाद के KIMS हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने महाराष्ट्र के सोलापुर की एक 32 वर्षीय महिला डॉक्टर का सफलतापूर्वक इलाज किया, जिन्हें इन्फ्लूएंजा निमोनिया के बाद गंभीर 'एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम' (ARDS) हो गया था.अस्पताल के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मरीज का इलाज एडवांस्ड 'एक्स्ट्राकोर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन' (ECMO) सपोर्ट और व्यापक क्रिटिकल केयर के जरिए किया गया.
KIMS हॉस्पिटल में क्लिनिकल और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी के लीड कंसल्टेंट डॉ. विशाल कुमार चिटिकेशी के अनुसार, महिला को शुरू में तेज बुखार और सांस लेने में गंभीर तकलीफ के कारण सोलापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखे जाने के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई. डॉ. वमसी कृष्णा के नेतृत्व में KIMS की ECMO रिट्रीवल टीम सोलापुर गई और रेफर करने वाले अस्पताल में ही ECMO सपोर्ट शुरू किया. इसके बाद मरीज को सड़क मार्ग से सुरक्षित रूप से सिकंदराबाद स्थित KIMS हॉस्पिटल लाया गया. पूरी यात्रा के दौरान वह ECMO सपोर्ट पर ही रहीं.
25 दिनों के इलाज और रिहैबिलिटेशन के बाद मरीज पूरी तरह ठीक हो गईं और स्थिर हालत में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. डॉ. विशाल ने इस सफल परिणाम का श्रेय डॉ. वमसी कृष्णा के नेतृत्व वाली क्रिटिकल केयर और ECMO टीम, डॉ. प्रतीक के नेतृत्व वाली संक्रामक रोग (infectious disease) टीम, और साथ ही रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और फिजियोथेरेपिस्ट के सामूहिक प्रयासों को दिया. उन्होंने बताया कि ECMO गंभीर रेस्पिरेटरी फेलियर (सांस लेने में गंभीर विफलता) से जूझ रहे उन मरीजों के लिए जीवन बचाने वाली थेरेपी है, जिन पर पारंपरिक मैकेनिकल वेंटिलेशन का असर नहीं होता है.
एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (ARDS) कब होता है?
एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (ARDS) तब होता है जब फेफड़ों में सूजन की वजह से फेफड़ों में मौजूद छोटी इलास्टिक एयर सैक में फ्लूइड जमा हो जाता है. इन एयर सैक, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, में एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, लेकिन फेफड़ों की सूजन उस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है. एयर सैक में लीक होने वाला फ्लूइड फेफड़ों में काफी हवा नहीं भर पाता है. इसका मतलब है कि ब्लडस्ट्रीम में कम ऑक्सीजन पहुंचती है, इसलिए शरीर के अंगों को ठीक से काम करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है.
ARDS आम तौर पर उन लोगों को प्रभावित करता है जो पहले से ही गंभीर रूप से बीमार हैं या जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं. चोट लगने या संक्रमण होने के कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के भीतर, मरीजों को अक्सर सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जो ARDS का मुख्य लक्षण है. ARDS से पीड़ित कई लोग बच नहीं पाते, उम्र बढ़ने और बीमारी की गंभीरता के साथ मौत का खतरा बढ़ जाता है. ARDS से बचने वाले मरीज़ों में ठीक होने के नतीजे अलग-अलग होते हैं. हालांकि छह महीने से एक साल के भीतर फेफड़ों की कार्यक्षमता में काफी सुधार हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को लंबे समय तक नुकसान हो सकता है (जैसे फेफड़ों में निशान पड़ना (पल्मोनरी फाइब्रोसिस) और लगातार सांस फूलने की समस्या हो सकती है.
ARDS के लक्षण
ARDS के लक्षणों की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि उनका कारण क्या है और क्या मरीज को पहले से ही दिल या फेफड़ों की कोई बीमारी है. लक्षणों में...
- सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ
- सांस लेने में मेहनत लगना और तेज सांस चलना, जो सामान्य नहीं है
- खांसी
- सीने में बेचैनी या तकलीफ
- दिल की धड़कन तेज होना
- कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा थकान शामिल हैं