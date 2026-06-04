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कहीं आपको भी तो नहीं अपने ही बालों को खींचने की बीमारी? जानिए क्या होता है ट्राइकोटिलोमेनिया?

कहीं आपको भी तो नहीं अपने ही बालों को खींचने की बीमारी? जानिए क्या होता है ट्राइकोटिलोमेनिया? ( FREEPIK )