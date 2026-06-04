कहीं आपको भी तो नहीं अपने ही बालों को खींचने की बीमारी? जानिए क्या होता है ट्राइकोटिलोमेनिया?
क्या आपको भी अपने बाल खींचना और बालों की लटों से खेलना पसंद है? क्या आपको ऐसा करने की तीव्र इच्छा होती है? तो आपको...
Published : June 4, 2026 at 5:25 PM IST
कभी-कभी, लोग अपनी जिंदगी की मुश्किलों और तनाव से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वे मजाक में कह देते हैं कि हम अपने बाल नोचना चाहते हैं. यह भावना काफी स्वाभाविक है, और बहुत ज्यादा तनाव में होने पर कई लोग ऐसा ही महसूस करते हैं. जब जिम्मेदारियां या समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो हमारा मन अपनी निराशा को ठीक इसी तरह के तीखे शब्दों में जाहिर करता है. हालांकि, जो लोग ट्राइकोटिलोमेनिया (Trichotillomania) से पीड़ित हैं, उनके लिए यह इच्छा सचमुच की होती है. इस खबर में जानिए ट्राइकोटिलोमेनिया कैसी बीमारी है और इसके कारण क्या है?
ट्राइकोटिलोमेनिया कैसी बीमारी है?
ट्रिकोटिलोमेनिया, जिसे 'हेयर-पुलिंग डिसऑर्डर' भी कहते हैं, एक मेंटल हेल्थ कंडिशन है जिसमें सिर, भौंहों, पलकों या शरीर के किसी और हिस्से से बाल खींचने की बार-बार, बहुत ज्यादा इच्छा होती है. ट्रिकोटिलोमेनिया की वजह से अक्सर शरीर पर गंजे धब्बे पड़ जाते हैं. यह 'बॉडी-फोकस्ड रिपिटिटिव बिहेवियर' नाम के डिसऑर्डर के ग्रुप से जुड़ा है, जिसमें स्किन नोचना और नाखून चबाना भी शामिल है. आप इस इच्छा को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते. इसके प्रभाव हल्के से लेकर अत्यधिक गंभीर हो सकते हैं, जो किसी व्यक्ति के आत्म-सम्मान, सामाजिक जीवन और दैनिक गतिविधियों पर गहरा असर डालते हैं.
कुछ लोगों के लिए, ट्रिकोटिलोमेनिया हल्का और मैनेजेबल हो सकता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए, बाल खींचने की इच्छा (चाहे अनजाने में हो या जान-बुजकर) इतनी ज्यादा होती है कि वे इसे इमोशनली हैंडल नहीं कर पाते. हालांकि, कुछ ट्रीटमेंट की मदद से बाल खींचने जैसी इच्छा को कम किया जा सकता है, या इसे पूरी तरह से रोका भी जा सकता है.
हेयर-पुलिंग डिसऑर्डर के लक्षण
ट्राइकोटिलोमेनिया या हेयर-पुलिंग डिसऑर्डर के लक्षणों में अक्सर ये शामिल होते हैं...
- बार-बार अपने बाल खींचना, चाहे अपने आप या जानबूझकर, आमतौर पर सिर की त्वचा, भौंहों या पलकों से, लेकिन कभी-कभी शरीर के दूसरे हिस्सों से भी. ये जगहें समय के साथ बदल सकती हैं.
- बाल खींचने से पहले या जब आप खुद को बाल खींचने से रोकने की कोशिश करते हैं, तो बढ़े हुए टेंशन का एहसास होना.
- बाल खींचकर निकालने के बाद खुशी या राहत का एहसास होना.
- आसानी से दिखने वाला बाल झड़ना, जैसे बालों का पतला होना या सिर या शरीर के दूसरे हिस्सों पर गंजे धब्बे दिखना. इसमें पलकों या भौंहों का पतला होना या गायब होना भी शामिल हो सकता है.
- खास तरह के बाल निकालना, हर बार बाल निकालते समय एक ही स्टेप्स फॉलो करना, या बालों को एक खास पैटर्न में निकालना.
- खींचकर निकाले गए बालों को काटना, चबाना या खा जाना.
- खींचकर निकाले गए बालों से खेलना, या उन्हें अपने होठों या चेहरे पर रगड़ना.
- बार-बार अपने बाल खींचना रोकने की कोशिश करना, या इसे कम करने का प्रयास करना, लेकिन सफल न हो पाना.
- बाल खींचकर निकालने की वजह से काम, स्कूल या सामाजिक स्थितियों में बहुत ज्यादा परेशानी या समस्याओं का सामना करना.
- अक्सर ट्राइकोटिलोमेनिया में अपनी त्वचा को नोचना, नाखून काटना या होठों को चबाना भी शामिल होता है. कभी-कभी पालतू जानवरों या गुड़ियों के बाल खींचकर निकालना, या कपड़ों या कंबलों जैसी चीजों से बाल खींचकर निकालना भी इसका एक संकेत हो सकता है. बाल खींचकर निकालने का काम आमतौर पर अकेले में किया जाता है. यह सिलसिला कुछ सेकंड से लेकर कई घंटों तक चल सकता है. आप अपनी इस हालत को दूसरों से छिपाने की कोशिश कर सकते हैं.
ट्राइकोटिलोमेनिया के प्रकार
ट्राइकोटिलोमेनिया के दो मुख्य प्रकारजैसा कि आपने उल्लेख किया, बाल खींचने की यह प्रक्रिया दो तरीकों से हो सकती है
- अनजाने में (Automatic/Unconscious): व्यक्ति जब टीवी देख रहा हो, पढ़ रहा हो या बोर हो रहा हो, तब उसका हाथ अपने आप बालों पर चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है.
- जान-बूझकर (Focused/Conscious): व्यक्ति के भीतर बाल नोचने की एक तीव्र और असहनीय इच्छा (Urge) उठती है, और वह तनाव या बेचैनी को कम करने के लिए जान-बूझकर बाल खींचता है, जिससे उसे अस्थायी राहत मिलती है.
हालात और आपके मूड के आधार पर, आप अपने बाल अपने आप या जान-बूझकर खींच सकते हैं. कुछ खास हालात या काम बालों को खींचने की इच्छा को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अपने सिर को हाथ पर टिकाना या अपने बालों में कंघी करना.
ट्राइकोटिलोमेनिया कुछ खास भावनाओं से भी जुड़ा हो सकता है, जिनमें ये शामिल हैं...
नेगेटिव इमोशन- बाल खींचना नेगेटिव या असहज इमोशन, जैसे स्ट्रेस, एंग्जायटी, टेंशन, बोरियत, अकेलापन, बहुत ज्यादा थकान या फ्रस्ट्रेशन से निपटने का एक तरीका हो सकता है.
पॉजिटिव इमोशन- आपको लग सकता है कि बाल खींचने से आपको संतुष्टि और कुछ राहत मिलती है. इसलिए, आप इन पॉजिटिव भावनाओं को बनाए रखने की कोशिश में अपने बाल खींचते रह सकते हैं.
ध्यान देने वाली बात
ट्रिकोटिलोमेनिया एक पुरानी बीमारी है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इसके लक्षण हफ्तों, महीनों या सालों में भी कम और ज्यादा हो सकते हैं. इसके अलावा, लक्षणों की गंभीरता समय के साथ बदल सकती है. उदाहरण के लिए, पीरियड्स से जुड़े हार्मोनल बदलाव कुछ महिलाओं में लक्षणों को और बढ़ा सकते हैं. बहुत कम मामलों में, बाल खींचने की यह आदत शुरू होने के कुछ ही सालों में ठीक हो जाती है.
अगर आप अपने बाल खींचना बंद नहीं कर पा रहे हैं या इस वजह से आपको अपने लुक को लेकर शर्मिंदगी या शर्म महसूस हो रही है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें. ट्रिकोटिलोमेनिया सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, यह एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है. इसके बिना इलाज के ठीक होने की संभावना नहीं है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.