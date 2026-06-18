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क्या आप भी वजन बढ़ने के डर से खाना-पीना छोड़ देते हैं? तो हो जाइए सावधान! वरना हो सकती है यह गंभीर और जानलेवा बीमारी

एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मानसिक बीमारी है, जिसमें लगातार वजन कम होता रहता है, वजन बढ़ने का डर रहता है और अपने शरीर के बारे में...

Do you stop eating and drinking for fear of gaining weight? If so, you might have anorexia nervosa.
क्या आप भी वजन बढ़ने के डर से खाना-पीना छोड़ देते हैं? (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 18, 2026 at 1:20 PM IST

8 Min Read
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आजकल, लोग स्लिम और फिट दिखने के लिए खुद को भूखा रखते हैं. वजन कम करने या स्लिम दिखने के लिए भूखा रहना बहुत नुकसानदायक और गलत तरीका है. लोगों को अक्सर लगता है कि खाना न खाने से वे जल्दी स्लिम हो जाएंगे, लेकिन असल में इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. जब आप खुद को भूखा रखते हैं, तो शरीर 'स्टार्वेशन मोड' में चला जाता है और फैट को बर्न करने के बजाय उसे जमा करने लगता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, वजन कम करने के लिए लंबे समय तक भूखे रहने से एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी गंभीर और जानलेवा मानसिक बीमारियां हो सकती हैं.

एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है?
माई क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, एनोरेक्सिया नर्वोसा खाने-पीने और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर स्थिति है, जिसमें व्यक्ति वजन बढ़ने के डर से खुद को भूखा रखता है. असल में, यह एक ईटिंग डिसऑर्डर है. यह सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की भी एक गंभीर समस्या है, जिसमें व्यक्ति को अपने वजन और शरीर के आकार को लेकर बहुत ज्यादा चिंता या डर रहता है. अपने शरीर की बनावट को लेकर गलत सोच रखता है. समय के साथ, एनोरेक्सिया के कारण कुपोषण और BMI का स्तर बहुत कम हो सकता है, जिससे सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है. अगर इसका पता न चले और इलाज न हो, तो यह जानलेवा भी हो सकता है.

Do you stop eating and drinking for fear of gaining weight? If so, you might have anorexia nervosa.
तो हो जाइए सावधान! वरना हो सकती है यह गंभीर और जानलेवा बीमारी (Getty Images)

वहीं, इस बीमारी का इलाज कराने वाले लोगों में, वजन सामान्य होने के एक साल के अंदर ही बीमारी के दोबारा होने की दर 50 फीसदी तक होती है, जो बहुत चिंताजनक है. सभी मानसिक बीमारियों में से इस बीमारी में मौत की दर सबसे ज्यादा होती है, और आत्महत्या मौत का मुख्य कारण है. इसलिए, अगर आपको खुद में या किसी करीबी में एनोरेक्सिया के लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से तुरंत दिखाएं. आज इस खबर में इस बीमारी के लक्षण, कारण और बचाव के बारें में विस्तार से जानें...

एनोरेक्सिया के प्रकार
एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्य रूप से दो तरह का होता है...

रिस्ट्रिक्टिव एनोरेक्सिया- रेस्ट्रिक्टिव एनोरेक्सिया नर्वोसा एक गंभीर मेंटल और फिजिकल ईटिंग डिसऑर्डर है. इसमें, किसी व्यक्ति की खुद को मोटा समझने की सोच इतनी बिगड़ जाती है कि वह वजन कम करने या उसे बढ़ने से रोकने के लिए खुद को भूखा रखने की हद तक चला जाता है. मतलब, वजन बढ़ने के डर या खाए हुए खाने को "बर्न आउट" करने के जुनून की वजह से, व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगता है और कैलोरी लेना बहुत कम कर देता है.

Do you stop eating and drinking for fear of gaining weight? If so, you might have anorexia nervosa.
क्या आप भी वजन बढ़ने के डर से खाना-पीना छोड़ देते हैं? तो सावधान हो जाइए! (Getty Images)

बिंज-पर्ज एनोरेक्सिया- बिंज-पर्ज एनोरेक्सिया खाने से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को वजन बढ़ने का बहुत ज्यादा डर होता है. इस स्थिति में, मरीज़ पहले तो सख़्त उपवास करता है, फिर बेकाबू होकर बहुत ज्यादा खाना खा लेता है, और बाद में उल्टी करने या लैक्सेटिव (पेट साफ करने वाली दवा) लेने जैसे तरीकों से उस खाने को शरीर से बाहर निकाल देता है.

एटिपिकल एनोरेक्सिया एक गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पीड़ित व्यक्ति एनोरेक्सिया नर्वोसा के समान भोजन कम करने, अत्यधिक व्यायाम करने और वजन बढ़ने के अत्यधिक डर से ग्रस्त रहता है. हालांकि, इनमें मुख्य अंतर यह है कि एटिपिकल एनोरेक्सिया वाले व्यक्ति का वजन 'कम' नहीं, बल्कि सामान्य या उससे अधिक होता है. से पहचानना आमतौर पर कठिन होता है.

लक्षण और कारण
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, एनोरेक्सिया के लक्षणों में बहुत ज्यादा वजन कम होना, कैलोरी गिनना या डाइटिंग करना, और अपने शरीर को नापसंद करना शामिल है. इसके साथ ही एनोरेक्सिया के लक्षण और संकेत आपके मन और शरीर दोनों को प्रभावित कर सकते हैं. जैसे कि...

कुछ इमोशनल और बिहेवियरल लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...

  • भोजन, कैलोरी की गिनती या आहार पर ज्यादा ध्यान देना
  • शरीर के आकार या साइज के बारे में बार-बार नेगेटिव कमेंट्स
  • लंबे समय तक लगातार एक्सरसाइज करना, खासकर खाने के बाद
  • मोटापे की शिकायत करना
  • खाना खाने के तुरंत बाद बार-बार बाथरूम जाना
  • भूख कम करने वाली, लैक्सेटिव या डाइयूरेटिक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल
  • आपने कितना खाना खाया है या आपको भूख लगी है, इस बारे में झूठ बोलना
  • अपना वजन नियमित रूप से मापना
  • सामाजिक स्तर में कमी आना या शौकों में रुचि खो देना

एनोरेक्सिया के शारीरिक लक्षणों में ये शामिल हैं…

Do you stop eating and drinking for fear of gaining weight? If so, you might have anorexia nervosa.
तो हो जाइए सावधान! वरना हो सकती है यह गंभीर और जानलेवा बीमारी (Getty Images)
  • बच्चों या किशोरों में वजन में काफी कमी आना या वजन न बढ़ना
  • ज्यादा दुबला या कमजोर दिखना
  • रूखे, कमजोर बाल और नाखून
  • हर समय ठंड लगना
  • थकान या एनर्जी की कमी
  • अनियमित पीरियड्स या मासिक धर्म का न होना
  • ब्रेन फॉग या साफ-साफ न सोच पाना
  • चक्कर आना
  • निर्जलीकरण
  • धीमी हृदय गति
  • बालों का पतला होना, बालों का झड़ना

एनोरेक्सिया के कारण
महिलाओं और टीनएज लड़कियों को एनोरेक्सिया होने का सबसे ज्यादा रिस्क होता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषों या लड़कों को यह कंडीशन नहीं हो सकती. एनोरेक्सिया नर्वोसा का कोई एक कारण नहीं होता है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे कि...

दिमाग में अंतर: वैज्ञानिकों ने एनोरेक्सिया से पीड़ित लोगों के दिमाग में अंतर देखा है. उदाहरण के लिए, उनमें सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर अलग-अलग हो सकता है. इससे भूख, मूड और आवेग पर नियंत्रण प्रभावित हो सकता है.

हेरेडिटी और परिवार का असर: अगर आपके माता-पिता या भाई-बहन को ईटिंग डिसऑर्डर है, तो आपको भी इसके होने का चांस ज्यादा है. इसका एक कारण आपके जीन्स हो सकते हैं, जबकि दूसरे फैक्टर्स सीखे हुए बिहेवियर हो सकते हैं.

पीयर प्रेशर: दोस्तों, कल्चर, सोशल मीडिया या काम के प्रेशर की वजह से आप अपने शरीर और दिखने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं. टीनएजर्स अक्सर यह प्रेशर सबसे ज्यादा महसूस करते हैं. वे अपनी और एक-दूसरे की दिखावट को लेकर बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो सकते हैं.

साइकोलॉजी: कम आत्म-सम्मान या यह मानना ​​कि आपकी अहमियत आपके शरीर के वजन पर निर्भर करती है, ईटिंग डिसऑर्डर का कारण बन सकता है. ट्रॉमा, दुर्व्यवहार और बुलीइंग जैसी बातें भी इसमें भूमिका निभा सकती हैं.

एनोरेक्सिया नर्वोसा के कॉम्प्लीकेशंस
कुपोषण (या भुखमरी) आपके शरीर के लगभग हर अंग और टिशू पर असर डाल सकता है. एनोरेक्सिया से ठीक होने के बाद भी, अंगों को हुआ गंभीर नुकसान ठीक नहीं हो सकता है. एनोरेक्सिया आपके रिश्तों और इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत बुरा हो सकता है. इलाज शुरू होने के बाद भी, इन असर को ठीक होने में समय लग सकता है.

Do you stop eating and drinking for fear of gaining weight? If so, you might have anorexia nervosa.
तो हो जाइए सावधान! वरना हो सकती है यह गंभीर और जानलेवा बीमारी (Getty Images)

एनोरेक्सिया का इलाज न करने पर ये समस्याएं हो सकती हैं...

  • हड्डियों की डेंसिटी में कमी और दांतों के इनेमल का खराब होना
  • स्केलेटल मसल्स का टूटना
  • किडनी और लिवर को नुकसान
  • हृदय गति कम होना या हृदय गति रुकना
  • बच्चों में डेवलपमेंट में देरी
  • वयस्कों में इनफर्टिलिटी
  • खुद को नुकसान पहुंचाना और सुसाइड के विचार आना

इलाज
एनोरेक्सिया नर्वोसा (Anorexia Nervosa) के इलाज में मेडिकल देखरेख, साइकोथेरेपी और न्यूट्रिशन संबंधी सलाह का मल्टीडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन शामिल होता है. थेरेपी का उद्देश्य नेगेटिव विचारों को बदलना और भोजन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना है. वाइब्रेटिंग कैप्सूल जैसी नई तकनीकें इसके जोखिम और नर्वस सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में मदद कर रही हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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