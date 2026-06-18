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क्या आप भी वजन बढ़ने के डर से खाना-पीना छोड़ देते हैं? तो हो जाइए सावधान! वरना हो सकती है यह गंभीर और जानलेवा बीमारी

आजकल, लोग स्लिम और फिट दिखने के लिए खुद को भूखा रखते हैं. वजन कम करने या स्लिम दिखने के लिए भूखा रहना बहुत नुकसानदायक और गलत तरीका है. लोगों को अक्सर लगता है कि खाना न खाने से वे जल्दी स्लिम हो जाएंगे, लेकिन असल में इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. जब आप खुद को भूखा रखते हैं, तो शरीर 'स्टार्वेशन मोड' में चला जाता है और फैट को बर्न करने के बजाय उसे जमा करने लगता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, वजन कम करने के लिए लंबे समय तक भूखे रहने से एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी गंभीर और जानलेवा मानसिक बीमारियां हो सकती हैं.

एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है?

माई क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, एनोरेक्सिया नर्वोसा खाने-पीने और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर स्थिति है, जिसमें व्यक्ति वजन बढ़ने के डर से खुद को भूखा रखता है. असल में, यह एक ईटिंग डिसऑर्डर है. यह सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की भी एक गंभीर समस्या है, जिसमें व्यक्ति को अपने वजन और शरीर के आकार को लेकर बहुत ज्यादा चिंता या डर रहता है. अपने शरीर की बनावट को लेकर गलत सोच रखता है. समय के साथ, एनोरेक्सिया के कारण कुपोषण और BMI का स्तर बहुत कम हो सकता है, जिससे सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है. अगर इसका पता न चले और इलाज न हो, तो यह जानलेवा भी हो सकता है.

तो हो जाइए सावधान! वरना हो सकती है यह गंभीर और जानलेवा बीमारी (Getty Images)

वहीं, इस बीमारी का इलाज कराने वाले लोगों में, वजन सामान्य होने के एक साल के अंदर ही बीमारी के दोबारा होने की दर 50 फीसदी तक होती है, जो बहुत चिंताजनक है. सभी मानसिक बीमारियों में से इस बीमारी में मौत की दर सबसे ज्यादा होती है, और आत्महत्या मौत का मुख्य कारण है. इसलिए, अगर आपको खुद में या किसी करीबी में एनोरेक्सिया के लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से तुरंत दिखाएं. आज इस खबर में इस बीमारी के लक्षण, कारण और बचाव के बारें में विस्तार से जानें...

एनोरेक्सिया के प्रकार

एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्य रूप से दो तरह का होता है...

रिस्ट्रिक्टिव एनोरेक्सिया- रेस्ट्रिक्टिव एनोरेक्सिया नर्वोसा एक गंभीर मेंटल और फिजिकल ईटिंग डिसऑर्डर है. इसमें, किसी व्यक्ति की खुद को मोटा समझने की सोच इतनी बिगड़ जाती है कि वह वजन कम करने या उसे बढ़ने से रोकने के लिए खुद को भूखा रखने की हद तक चला जाता है. मतलब, वजन बढ़ने के डर या खाए हुए खाने को "बर्न आउट" करने के जुनून की वजह से, व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगता है और कैलोरी लेना बहुत कम कर देता है.

क्या आप भी वजन बढ़ने के डर से खाना-पीना छोड़ देते हैं? तो सावधान हो जाइए! (Getty Images)

बिंज-पर्ज एनोरेक्सिया- बिंज-पर्ज एनोरेक्सिया खाने से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को वजन बढ़ने का बहुत ज्यादा डर होता है. इस स्थिति में, मरीज़ पहले तो सख़्त उपवास करता है, फिर बेकाबू होकर बहुत ज्यादा खाना खा लेता है, और बाद में उल्टी करने या लैक्सेटिव (पेट साफ करने वाली दवा) लेने जैसे तरीकों से उस खाने को शरीर से बाहर निकाल देता है.

एटिपिकल एनोरेक्सिया एक गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पीड़ित व्यक्ति एनोरेक्सिया नर्वोसा के समान भोजन कम करने, अत्यधिक व्यायाम करने और वजन बढ़ने के अत्यधिक डर से ग्रस्त रहता है. हालांकि, इनमें मुख्य अंतर यह है कि एटिपिकल एनोरेक्सिया वाले व्यक्ति का वजन 'कम' नहीं, बल्कि सामान्य या उससे अधिक होता है. से पहचानना आमतौर पर कठिन होता है.

लक्षण और कारण

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, एनोरेक्सिया के लक्षणों में बहुत ज्यादा वजन कम होना, कैलोरी गिनना या डाइटिंग करना, और अपने शरीर को नापसंद करना शामिल है. इसके साथ ही एनोरेक्सिया के लक्षण और संकेत आपके मन और शरीर दोनों को प्रभावित कर सकते हैं. जैसे कि...