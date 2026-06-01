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अगर खूब पानी पीने के बाद भी कम आता है पेशाब? तो इस गंभीर बीमारी का हो सकता खतरा, जानिए क्या है ओलिगुरिया?

अगर खूब पानी पीने के बाद भी कम आता है पेशाब? तो इस गंभीर बीमारी का हो सकता खतरा ( GETTY IMAGES )