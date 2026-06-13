क्या आपको या आपके परिवार में किसी को है ब्रेन एन्यूरिज्म? तो इन चेतावनी संकेतों को न करें नजरअंदाज
मॉडर्न इमेजिंग तकनीकें एन्यूरिज्म के फटने से पहले ही उसका पता लगाना मुमकिन बनाती हैं. लेकिन पहला कदम है लक्षणों को पहचानना, लेखक- स्नेहा भारती
Published : June 13, 2026 at 3:34 PM IST
स्ट्रोक एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है जो तब होती है जब दिमाग में खून का बहाव रुक जाता है या कम हो जाता है. इससे दिमाग के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे वे कुछ ही मिनटों में मरने लगते हैं. यह दिमाग में खून के थक्के के कारण खून की नली में रुकावट (इस्केमिक स्ट्रोक) या खून की नली के फटने (हेमरेजिक स्ट्रोक) की वजह से होता है. दिमाग के सेल्स को ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में इस रुकावट से पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है.
जब दिमाग के किसी खास हिस्से में ब्रेन हेमरेज होता है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और उस हिस्से के न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. दिमाग के किसी खास हिस्से को नुकसान पहुंचने से शरीर की उस हिस्से को कंट्रोल करने की क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे पैरालिसिस होता है. हमारे देश में, स्ट्रोक मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण और विकलांगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है.
सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूरोइंटरवेंशनल सर्जरी के डायरेक्टर डॉ. विपुल गुप्ता का कहना है कि एन्यूरिज्म ब्रेन हेमरेज (दिमाग में ब्लीडिंग) के कारणों में से एक है. ये दिमाग की खून की नसों में उभरे हुए या कमजोर हिस्से होते हैं जो फट सकते हैं, जिससे दिमाग के अंदर ब्लीडिंग (इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग) हो सकती है. एन्यूरिज्म की वजह से होने वाली ब्लीडिंग को आमतौर पर सबअरेक्नॉइड हेमरेज कहा जाता है. अनुमान है कि लगभग 2 फीसदी से 4 फीसदी आबादी में बिना फटे हुए इंट्राक्रेनियल (ब्रेन) एन्यूरिज्म होते हैं, और हर बीस स्ट्रोक में से एक ऐसे एन्यूरिज्म के फटने की वजह से होता है. सेरेब्रल एन्यूरिज्म (मस्तिष्क की रक्त वाहिका का गुब्बारे की तरह फूलना) अक्सर 40 से 60 वर्ष की कम उम्र के कामकाजी वयस्कों को प्रभावित करता है. इसके फटने (rupture) पर यह जानलेवा ब्लीडिंग और स्ट्रोक (हेमरेजिक स्ट्रोक) का कारण बनता है.
डॉ. विपुल गुप्ता के मुताबिक, एन्यूरिज्म आमतौर पर 40 से 50 साल की उम्र के बीच होते हैं, जो किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे सक्रिय दौर होता है. हालांकि, यह स्ट्रोक के अन्य प्रकारों की तुलना में कम आम है, लेकिन यह स्थिति अक्सर कम उम्र के लोगों को प्रभावित करती है और अक्सर जानलेवा होती है. सेरेब्रल इन्फार्क्शन (इस्केमिक स्ट्रोक) और इंट्रासेरेब्रल हेमरेज (ब्रेन हेमरेज) दोनों ही जानलेवा स्थितियां हैं.
शुरुआती ब्लीडिंग के दौरान लगभग 30-40 फीसदी मरीजों की तुरंत मौत हो जाती है. जो मरीज बच जाते हैं, उनमें दोबारा ब्लीडिंग (Rebleeding) का खतरा बहुत अधिक रहता है, और समय पर न्यूरोसर्जरी या इलाज न मिलने पर 50 फीसदी से अधिक मरीज एक महीने भी नहीं जी पाते हैं.
डॉ. विपुल गुप्ता कहते हैं कि एन्यूरिज्म से होने वाला ब्लीडिंग एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका अक्सर गलत डायग्नोसिस हो जाता है. एन्यूरिज्म का पता एंजियोग्राफी से लगाया जाता है, और दोबारा ब्लीडिंग रोकने के लिए तुरंत इलाज जरूरी है. आजकल, ज्यादातर एन्यूरिज्म का इलाज 'मिनिमली इनवेसिव' टेक्नीक से किया जा सकता है, न्यूरो-इंटरवेंशनल सर्जन या रेडियोलॉजिस्ट एन्यूरिज्म का इलाज एंडोवैस्कुलर तरीके से करते हैं (पैर की ब्लड वेसल के जरिए इसे एक्सेस करते हैं) बिना ओपन सर्जरी की जरूरत के. इंटरवेंशनल डिवाइस (जैसे कॉइल, बैलून, स्टेंट और फ्लो डायवर्टर) में तरक्की और लेटेस्ट न्यूरो-इंटरवेंशनल बाइप्लेन लैब की मौजूदगी ने एन्यूरिज्म का सफल इलाज मुमकिन बना दिया है, जिससे हॉस्पिटल में कम समय तक रहना पड़ता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है.
सेरेब्रल एन्यूरिज्म के सभी मामलों में से लगभग 10 फीसदी से 20 फीसदी मामलों में पारिवारिक संबंध (परिवार के कई सदस्यों में इसका होना) देखा जाता है. अगर किसी करीबी रिश्तेदार (जैसे माता-पिता, भाई-बहन या बच्चे) को ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ है, तो आम लोगों की तुलना में आपको इसके होने का जोखिम लगभग दो से तीन गुना अधिक होता है. स्पोरैडिक एन्यूरिज्म (जो अचानक या बिना किसी पारिवारिक इतिहास के होते हैं) की तुलना में, फैमिलियल एन्यूरिज्म (जो परिवारों में चलते हैं) के फटने का जोखिम 15–20 गुना अधिक होता है. फैमिलियल एन्यूरिज्म के कम उम्र में (लगभग दस साल पहले) फटने की संभावना भी होती है.
दिलचस्प बात यह है कि स्पोरेडिक एन्यूरिज्म की तुलना में पारिवारिक एन्यूरिज्म फटने के मामलों में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है. ज्यादातर मामलों में, महिलाओं में पारिवारिक एन्यूरिज्म 50 साल की उम्र से पहले फटते हैं, और एक ही परिवार में ये अक्सर एक ही दशक की उम्र में और दिमाग के एक ही हिस्से में होते हैं.
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन की सलाह के अनुसार, जिन लोगों के परिवार में दो सदस्यों को इंट्राक्रैनील ब्रेन एन्यूरिज्म (दिमाग के अंदर एन्यूरिज्म) हुआ है, उन्हें स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. जिन लोगों में अन्य रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग और भी जरूरी है. स्मोकिंग करने से एन्यूरिज्म फटने का खतरा तीन या चार गुना बढ़ जाता है. हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) वाले धूम्रपान करने वालों में फटने का खतरा 10 गुना तक बढ़ सकता है. ऐसे एन्यूरिज्म का पता लगाने के लिए CT या MR एंजियोग्राफी जैसी नॉन-इनवेसिव इमेजिंग तकनीकें बहुत असरदार होती हैं.
ब्रेन एन्यूरिज्म के ऐसे संकेत जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए
- अचानक या तेज सिरदर्द
- जी मिचलाना और उल्टी
- धुंधला या डबल दिखना
- गर्दन में अकड़न या दर्द
- रोशनी से सेंसिटिविटी.
- दौरे
- पलक का झुकना या चेहरे में कमजोरी
- बेहोशी
- बोलने या बात समझने में दिक्कत
- चलने में दिक्कत या चक्कर आना
- आंख के पीछे या आसपास दर्द
- पर्सनैलिटी या बिहेवियर में बदलाव
- अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है. तो इंतजार न करें. इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें या पास के हॉस्पिटल जाएं. क्योंकि, समय ही दिमाग है.
मुख्य बात
डॉ. विपुल गुप्ता का कहना है कि एन्यूरिज्म की बीमारी बहुत आम नहीं है, लेकिन यह सेरेब्रल हेमरेज (दिमाग में ब्लीडिंग) के कारण होने वाली मौत और विकलांगता का एक बड़ा कारण है. यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इंटरवेंशनल तकनीकों का इस्तेमाल करके काफी सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है. अगर परिवार में एन्यूरिज्म का इतिहास रहा है, तो व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और स्क्रीनिंग इमेजिंग करवानी चाहिए. इससे भविष्य में दिमाग में गंभीर ब्लीडिंग (सेरेब्रल हेमरेज) को रोका जा सकता है. इसके साथ ही बिना फटे ब्रेन एन्यूरिज्म का इलाज अक्सर सर्जरी या ध्यान से मॉनिटरिंग से किया जा सकता है, जिससे इसके फटने का खतरा काफी कम हो जाता है. एक बार एन्यूरिज्म फट जाए, तो मौत या हमेशा के लिए न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है. इसलिए, जल्दी पता लगाना और तुरंत मेडिकल मदद लेना बहुत जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.