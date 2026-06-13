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क्या आपको या आपके परिवार में किसी को है ब्रेन एन्यूरिज्म? तो इन चेतावनी संकेतों को न करें नजरअंदाज

स्ट्रोक एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है जो तब होती है जब दिमाग में खून का बहाव रुक जाता है या कम हो जाता है. इससे दिमाग के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे वे कुछ ही मिनटों में मरने लगते हैं. यह दिमाग में खून के थक्के के कारण खून की नली में रुकावट (इस्केमिक स्ट्रोक) या खून की नली के फटने (हेमरेजिक स्ट्रोक) की वजह से होता है. दिमाग के सेल्स को ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में इस रुकावट से पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है.

जब दिमाग के किसी खास हिस्से में ब्रेन हेमरेज होता है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और उस हिस्से के न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. दिमाग के किसी खास हिस्से को नुकसान पहुंचने से शरीर की उस हिस्से को कंट्रोल करने की क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे पैरालिसिस होता है. हमारे देश में, स्ट्रोक मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण और विकलांगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है.

सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूरोइंटरवेंशनल सर्जरी के डायरेक्टर डॉ. विपुल गुप्ता का कहना है कि एन्यूरिज्म ब्रेन हेमरेज (दिमाग में ब्लीडिंग) के कारणों में से एक है. ये दिमाग की खून की नसों में उभरे हुए या कमजोर हिस्से होते हैं जो फट सकते हैं, जिससे दिमाग के अंदर ब्लीडिंग (इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग) हो सकती है. एन्यूरिज्म की वजह से होने वाली ब्लीडिंग को आमतौर पर सबअरेक्नॉइड हेमरेज कहा जाता है. अनुमान है कि लगभग 2 फीसदी से 4 फीसदी आबादी में बिना फटे हुए इंट्राक्रेनियल (ब्रेन) एन्यूरिज्म होते हैं, और हर बीस स्ट्रोक में से एक ऐसे एन्यूरिज्म के फटने की वजह से होता है. सेरेब्रल एन्यूरिज्म (मस्तिष्क की रक्त वाहिका का गुब्बारे की तरह फूलना) अक्सर 40 से 60 वर्ष की कम उम्र के कामकाजी वयस्कों को प्रभावित करता है. इसके फटने (rupture) पर यह जानलेवा ब्लीडिंग और स्ट्रोक (हेमरेजिक स्ट्रोक) का कारण बनता है.

डॉ. विपुल गुप्ता के मुताबिक, एन्यूरिज्म आमतौर पर 40 से 50 साल की उम्र के बीच होते हैं, जो किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे सक्रिय दौर होता है. हालांकि, यह स्ट्रोक के अन्य प्रकारों की तुलना में कम आम है, लेकिन यह स्थिति अक्सर कम उम्र के लोगों को प्रभावित करती है और अक्सर जानलेवा होती है. सेरेब्रल इन्फार्क्शन (इस्केमिक स्ट्रोक) और इंट्रासेरेब्रल हेमरेज (ब्रेन हेमरेज) दोनों ही जानलेवा स्थितियां हैं.

शुरुआती ब्लीडिंग के दौरान लगभग 30-40 फीसदी मरीजों की तुरंत मौत हो जाती है. जो मरीज बच जाते हैं, उनमें दोबारा ब्लीडिंग (Rebleeding) का खतरा बहुत अधिक रहता है, और समय पर न्यूरोसर्जरी या इलाज न मिलने पर 50 फीसदी से अधिक मरीज एक महीने भी नहीं जी पाते हैं.

डॉ. विपुल गुप्ता कहते हैं कि एन्यूरिज्म से होने वाला ब्लीडिंग एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका अक्सर गलत डायग्नोसिस हो जाता है. एन्यूरिज्म का पता एंजियोग्राफी से लगाया जाता है, और दोबारा ब्लीडिंग रोकने के लिए तुरंत इलाज जरूरी है. आजकल, ज्यादातर एन्यूरिज्म का इलाज 'मिनिमली इनवेसिव' टेक्नीक से किया जा सकता है, न्यूरो-इंटरवेंशनल सर्जन या रेडियोलॉजिस्ट एन्यूरिज्म का इलाज एंडोवैस्कुलर तरीके से करते हैं (पैर की ब्लड वेसल के जरिए इसे एक्सेस करते हैं) बिना ओपन सर्जरी की जरूरत के. इंटरवेंशनल डिवाइस (जैसे कॉइल, बैलून, स्टेंट और फ्लो डायवर्टर) में तरक्की और लेटेस्ट न्यूरो-इंटरवेंशनल बाइप्लेन लैब की मौजूदगी ने एन्यूरिज्म का सफल इलाज मुमकिन बना दिया है, जिससे हॉस्पिटल में कम समय तक रहना पड़ता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है.