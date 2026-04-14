सुबह उठते ही चेहरे और आंखों में दिखती है सूजन? तो समझ लें बॉडी का ये आर्गेन हो रहा है खराब, जानिए क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम?
नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की एक बीमारी है, जिसमें आपका शरीर पेशाब के जरिए बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खो देता है, जिसके कारण बहुत सी...
Published : April 14, 2026 at 5:31 PM IST
नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की एक बीमारी है जिसमें किडनी के फिल्टर खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रोटीन यूरिन में लीक हो जाता है. इससे शरीर में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, आंखों और पैरों के आसपास बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. यह समस्या किडनी को अधिक नुकसान पहुंचाता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, यह बच्चों (2-6 साल) में ज्यादा आम है, लेकिन यह बड़ों को भी प्रभावित कर सकता है.
किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो खून को फिल्टर करने वाली फिल्टरिंग यूनिट हैं. हर नेफ्रॉन में एक फिल्टर होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कैपिलरी के नेटवर्क से बना होता है, जहां खून से वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड अलग होकर यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है. लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ग्लोमेरुलस की फिल्टरिंग मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जिससे किडनी खून से वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने की अपनी क्षमता खो देती है. इस वजह से, यूरिन में नॉर्मल से ज्यादा प्रोटीन (प्रोटीन्यूरिया) निकलने लगता है, जिससे शरीर में सूजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसी समस्याएं होती हैं.
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है. इसके साथ ही, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी प्रोटीन (इम्यूनोग्लोबुलिन) भी यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, जिससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है.
नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने पर शरीर में दिखने वाले लक्षण
नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के संकेतों और लक्षणों में शामिल हैं...
- गंभीर सूजन (एडिमा), खासकर आपकी आंखों के आसपास और आपके टखनों और पैरों में
- झागदार यूरिन, जो आपके यूरिन में ज्यादा प्रोटीन की वजह से होता है
- फ्लूइड रिटेंशन की वजह से वजन बढ़ना
- थकान
- भूख न लगना
नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण
नेफ्रोटिक सिंड्रोम आमतौर पर आपकी किडनी की छोटी ब्लड वेसल (ग्लोमेरुली) के ग्रुप को नुकसान होने से होता है. खराब होने पर, ग्लोमेरुली बहुत ज्यादा ब्लड प्रोटीन को आपके शरीर से बाहर निकलने देते हैं, जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि कई बीमारियां और कंडीशन ग्लोमेरुलर डैमेज का कारण बन सकती हैं और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कारण बन सकती हैं, जिनमें शामिल हैं...
- डायबिटिक किडनी डिजीज- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NLM) के अनुसार, डायबिटीज से किडनी डैमेज (डायबिटिक नेफ्रोपैथी) हो सकती है जो ग्लोमेरुली पर असर डालती है.
- मिनिमल चेंज डिजीज- मिनिमल चेंज डिजीज (MCD) किडनी की एक कंडिशन है जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जिससे शरीर में बहुत ज्यादा सूजन और यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन (प्रोटीन्यूरिया) आ जाता है. यह बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सबसे आम कारण है, लेकिन यह बड़ों को भी प्रभावित कर सकता है. इसे 'मिनिमल चेंज' इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में किडनी के टिशू लगभग नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किडनी के फिल्टर (पोडोसाइट्स) में बारीक डैमेज दिखता है.
- फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्केलेरोसिस- फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्केलेरोसिस (FSGS) किडनी की एक बहुत कम होने वाली, गंभीर बीमारी है जिसमें किडनी के फिल्टर (ग्लोमेरुली) पर निशान पड़ जाते हैं (स्क्लेरोज हो जाते हैं), जिससे वे खराब हो जाते हैं. इससे प्रोटीन लीकेज (प्रोटीन्यूरिया) बढ़ जाता है, जिससे सूजन (नेफ्रोटिक सिंड्रोम) और आखिर में किडनी फेलियर हो सकता है. आमतौर पर शुरुआती स्टेज में पता चलने पर इसका इलाज हो जाता है.
- मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी- किडनी की यह बीमारी ग्लोमेरुली के अंदर मेम्ब्रेन के मोटे होने की वजह से होती है. यह मोटा होना इम्यून सिस्टम द्वारा जमा होने वाली चीजों की वजह से होता है. यह ल्यूपस, हेपेटाइटिस B, मलेरिया और कैंसर जैसी दूसरी मेडिकल कंडीशन से जुड़ी हो सकती है, या बिना किसी पता वजह के भी हो सकती है.
- सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस- यह पुरानी सूजन वाली बीमारी किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है.
- एमाइलॉयडोसिस- यह बीमारी तब होती है जब आपके अंगों में एमाइलॉयड प्रोटीन जमा हो जाते हैं. एमाइलॉयड का जमाव अक्सर किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है.
नेफ्रोटिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ाने वाले फैक्टर में ये शामिल हैं...
- मेडिकल कंडीशन- कुछ बीमारियां और कंडीशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ाती हैं, जैसे डायबिटीज, ल्यूपस, एमाइलॉयडोसिस, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी और किडनी की दूसरी बीमारियां.
- कुछ दवाएं- जिन दवाओं से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, उनमें नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं और इन्फेक्शन से लड़ने वाली दवाएं शामिल हैं.
- कुछ इन्फेक्शन- नेफ्रोटिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ाने वाले इन्फेक्शन में HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और मलेरिया शामिल हैं.
कॉम्प्लीकेशंस
नेफ्रोटिक सिंड्रोम के संभावित कॉम्प्लीकेशंस में शामिल हैं...
- ब्लड क्लॉट्स- ग्लोमेरुली के ब्लड को ठीक से फिल्टर न कर पाने की वजह से ब्लड प्रोटीन खत्म हो सकते हैं जो क्लॉटिंग को रोकने में मदद करते हैं. इससे आपकी नसों में ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है.
- हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और बढ़ा हुआ ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स- जब आपके ब्लड में प्रोटीन एल्ब्यूमिन का लेवल गिरता है, तो आपका लिवर ज्यादा एल्ब्यूमिन बनाता है. उसी समय, आपका लिवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स रिलीज करता है.
- खराब न्यूट्रिशन- बहुत ज्यादा ब्लड प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो सकता है. इससे वजन कम हो सकता है, जो एडिमा से छिप सकता है. आपके पास बहुत कम रेड ब्लड सेल्स (एनीमिया), ब्लड प्रोटीन लेवल कम और विटामिन D का लेवल कम हो सकता है.
- हाई ब्लड प्रेशर- आपके ग्लोमेरुली को नुकसान और इसके कारण शरीर में ज्यादा फ्लूइड जमा होने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है.
- एक्यूट किडनी इंजरी- अगर ग्लोमेरुली को नुकसान होने की वजह से आपकी किडनी ब्लड फिल्टर करने की अपनी क्षमता खो देती है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके ब्लड में तेजी से जमा हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो आपको इमरजेंसी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है. यह आपके खून से एक्स्ट्रा फ्लूइड और वेस्ट निकालने का एक आर्टिफिशियल तरीका है.
- क्रोनिक किडनी डिजीज- नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से समय के साथ आपकी किडनी अपना काम करना बंद कर सकती है. अगर किडनी का काम बहुत कम हो जाता है, तो आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है.
- इंफेक्शन- नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले लोगों में इंफेक्शन का खतरा अधिक होता है.
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