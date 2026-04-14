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सुबह उठते ही चेहरे और आंखों में दिखती है सूजन? तो समझ लें बॉडी का ये आर्गेन हो रहा है खराब, जानिए क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम?

सुबह उठते ही चेहरे और आंखों में दिखती है सूजन? तो समझ लें बॉडी का ये आर्गेन हो रहा है खराब, जानिए क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम? ( GETTY IMAGES )

नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की एक बीमारी है जिसमें किडनी के फिल्टर खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रोटीन यूरिन में लीक हो जाता है. इससे शरीर में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, आंखों और पैरों के आसपास बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. यह समस्या किडनी को अधिक नुकसान पहुंचाता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, यह बच्चों (2-6 साल) में ज्यादा आम है, लेकिन यह बड़ों को भी प्रभावित कर सकता है.

किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो खून को फिल्टर करने वाली फिल्टरिंग यूनिट हैं. हर नेफ्रॉन में एक फिल्टर होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कैपिलरी के नेटवर्क से बना होता है, जहां खून से वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड अलग होकर यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है. लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ग्लोमेरुलस की फिल्टरिंग मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जिससे किडनी खून से वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने की अपनी क्षमता खो देती है. इस वजह से, यूरिन में नॉर्मल से ज्यादा प्रोटीन (प्रोटीन्यूरिया) निकलने लगता है, जिससे शरीर में सूजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसी समस्याएं होती हैं.

सुबह उठते ही चेहरे और आंखों में दिखती है सूजन? तो समझ लें बॉडी का ये आर्गेन हो रहा है खराब, जानिए क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम? (GETTY IMAGES)

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है. इसके साथ ही, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी प्रोटीन (इम्यूनोग्लोबुलिन) भी यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, जिससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है.