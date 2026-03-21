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क्या आप जानते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या होता है? जानिए Cholesterol लेवल कितना होना चाहिए?

उच्च कोलेस्ट्रॉल एक गंभीर समस्या बन गई है. इससे हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी खतरनाक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, खबर में विस्तार से जानिए...

Do you know what happens when cholesterol levels rise in the body? Find out what the experts say.
क्या आप जानते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या होता है? जानिए Cholesterol लेवल कितना होना चाहिए? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : March 21, 2026 at 3:05 PM IST

5 Min Read
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हेल्दी रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल का हेल्दी लेवल बनाए रखना आवश्यक है. दुनिया भर में लाखों लोग लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) के उच्च स्तर से जूझ रहे हैं. LDL, जिसे 'बैड' कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, हार्ट डिजीज (जिसमें स्ट्रोक भी शामिल है) के खतरे को बढ़ा देता है. हालांकि, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके एलडीएल को कम किया जा सकता है और हाई-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (एचडीएल), जिसे 'अच्छा' कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, को बढ़ाया जा सकता है. आइए इस खबर के माध्यम से हाई कोलेस्ट्रॉल के कारणों और लक्षणों, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का आदर्श स्तर क्या होना चाहिए, और हमें अपने खान-पान में किस तरह के बदलाव करने चाहिए, इस बारे में विस्तार से जानें...

कोलेस्ट्रॉल क्या है?
कोलेस्ट्रॉल खून में पाया जाने वाला एक मोम जैसा पदार्थ है. शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोशिकाओं के निर्माण और विटामिन D तथा हार्मोन बनाने में अहम भूमिका निभाता है. हालांकि, यह चेतावनी भी दी जाती है कि इसका अत्यधिक स्तर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

आमतौर पर, शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है: खराब कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल. विशेषज्ञों का कहना है कि खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होने से धमनियों में प्लाक बन सकता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन) के एक अध्ययन के अनुसार, अच्छा कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग और स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है.

शरीर में कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा होनी चाहिए:

उचित कोलेस्ट्रॉल स्तर
कुल कोलेस्ट्रॉललगभग 150 मिलीग्राम/डीएल
खराब कोलेस्ट्रॉललगभग 100 मिलीग्राम/डीएल
अच्छा कोलेस्ट्रॉल

पुरुषों में कम से कम 40 मिलीग्राम/डीएल

महिलाओं में 50 मिलीग्राम/डीएल

ट्राइग्लिसराइड्स150 मिलीग्राम/डीएल से कम

विशेषताएं

  • छाती में दर्द
  • पैरों में दर्द या सुन्नपन
  • त्वचा में बदलाव
  • चक्कर आना
  • सांस लेने में दिक्क्त
  • थकान
  • सूजन
  • हार्ट रेट में बदलाव
  • जबड़े में दर्द
  • गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द

किसे हाई कोलेस्ट्रॉल होता है?
विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ स्वास्थ्य स्थितियां, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज और मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरे को बढ़ा देती हैं. लाइफस्टाइल से जुड़े फैक्टर्स जैसे कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से भरपूर भोजन करना, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि न करना और शराब का अत्यधिक सेवन भी हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरे को बढ़ाते हैं. इसके अलावा, जिन लोगों को पहले कभी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है, उन्हें भी यह स्थिति दोबारा होने का रिस्क रहता है.

Medlineplus.gov के अनुसार, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए यह भोजन सुबह के समय बहुत फायदेमंद होता है...

  • अखरोट: अखरोट पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि नाश्ते में रोजाना कुछ अखरोट खाने से शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, ये हार्ट डिजीज के खतरे को भी कम करते हैं.
  • बादाम और मूंगफली: विशेषज्ञों का कहना है कि इनका नियमित सेवन अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है और खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के एक अध्ययन में पाया गया कि प्रतिदिन 2 औंस मेवे खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल 5 प्रतिशत तक कम हो सकता है और इनमें हृदय की रक्षा करने वाले अतिरिक्त पोषक तत्व भी होते हैं.
  • जैतून का तेल: विशेषज्ञों का कहना है कि जैतून का तेल न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि दिल के लिए भी अच्छा है. ऐसा कहा जाता है कि यह तेल अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है.
  • अलसी के बीज: विशेषज्ञों का कहना है कि ये छोटे दिखने वाले बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं. ये खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ रहता है.
  • व्यायाम: विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह की सैर या व्यायाम से खून में अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है. वहीं, नियमित एरोबिक व्यायाम से रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है.
  • संतरे का रस: नेशनल हेल्थ सर्विस के विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह सबसे पहले विटामिन C से भरपूर संतरे का एक गिलास जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है. उन्होंने बताया कि संतरों में फ्लेवोनोइड्स होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान की जा रही है. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा)

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