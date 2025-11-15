क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले शरीर में क्या होता है? अगर नहीं पता, तो जान लें
November 15, 2025
दुनिया भर में हार्ट अटैक एक बेहद आम और भयावह समस्या है. हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है. हार्ट अटैक को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है. पहले ये मामले सिर्फ बुजुर्गों में ही देखे जाते थे. लेकिन, आजकल कम उम्र के लोग भी इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. नाचते या टहलते हुए युवाओं के दिल के दौरे से मरने की खबरें आजकल आम हो गई हैं. जिसके कई कारण हैं, जिनमें खानपान, खराब जीवनशैली, अत्यधिक तनाव और गलत आदतें शामिल हैं. कई मामलों में हार्ट अटैक जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए, हार्ट अटैक का सही समय पर पता लगाना जरूरी है.
रायपुर के श्री बालाजी अस्पताल के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. डीडी मखीजा ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से आधे घंटे या कुछ घंटे पहले शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. इन लक्षणों पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है. इससे हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है. आइए जानें कि दिल का दौरा पड़ने से आधे घंटे या कुछ घंटे पहले कौन से लक्षण दिखाई देते हैं...
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, दुनिया भर में दिल के दौरे से होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. हार्ट अटैक तब आता है जब कोरोनरी धमनी में रुकावट के कारण दिल की मांसपेशियों के एक हिस्से को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त खून की आपूर्ति नहीं हो पाती है. यह रुकावट अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस नामक स्थिति के कारण होती है, जिसमें धमनियों में फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों का जमाव हो जाता है, जिसे प्लाक कहते हैं. जब यह प्लाक फट जाता है, तो खून का थक्का बन सकता है, जो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है.
हार्ट अटैक अचानक आता है और 2-3 मिनट के अंदर ही तेजी दर्द बढ़ जाता है. जिससे मौत तक हो जाती है. डॉ. डीडी मखीजा के अनुसार, दिल का दौरा किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है. हार्ट अटैक आने से पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें कई लोग सामान्य या गैस की समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इन लक्षणों को हल्के में लेने से स्थिति बिगड़ सकती है और यहां तक कि मौत भी हो सकती है. इसलिए, अगर आपको नीचे दिए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
इन लक्षणों को हल्के में लेने की ना करें भूल
सीने में तेज दर्द- हार्ट अटैक आने से आधे घंटे या कुछ घंटे पहले, मरीजों को सीने में तेज दर्द या सीने के बीचों-बीच दर्द महसूस होता है. कभी-कभी यह दर्द सीने के बाईं ओर भी महसूस हो सकता है. इस दर्द के साथ, सीने में दबाव, जकड़न और दिल की धड़कन तेज होने का एहसास भी हो सकता है. यह दर्द गंभीर भी हो सकता है. डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है.
विभिन्न हिस्सों में दर्द- दिल का दौरा पड़ने से कुछ हफ्ते पहले, आपको शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द महसूस हो सकता है. हाथ, जबड़े, गर्दन और पीठ में दर्द हो सकता है. ये दर्द धीरे-धीरे पेट तक फैल सकता है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि इन लक्षणों को हल्के में न लें. बेहतर होगा कि तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और उचित जांच करवाएं
सांस लेने में बहुत तकलीफ होना- हार्ट अटैक आने या दिल से जुड़ी किसी भी अन्य समस्या के होने से पहले, मरीजों को अक्सर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है. घर के छोटे-छोटे काम करने में भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. अगर आपको बार-बार इस तरह की तकलीफ हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें
बहुत ज्यादा पसीना आना- दिल का दौरा पड़ने से आधे या दो घंटे पहले बहुत ज्यादा पसीना आने लगना, वैसे तो पसीना आना बहुत आम है. लेकिन, अगर आपको बिना किसी शारीरिक परिश्रम के पसीना आता है, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है. इस लक्षण को किसी भी हालत में नजरअंदाज न करें. विशेषज्ञों का सुझाव है कि तुरंत चिकित्सा सहायता लेना बेहतर है.
चक्कर आना और सिर चकराना- हार्ट अटैक आने से पहले चक्कर आना और सिर चकराना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. अगर आपको बिना किसी कारण के धुंधला दिखाई देना और चक्कर आना जैसे लक्षण दिखाई दें, तो सतर्क हो जाएं और तुरंत चिकित्सा सहायता लें.
डॉक्टर का क्या है कहना?
हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. डीडी मखीजा का कहना है कि हार्ट अटैक आने से लगभग आधा घंटा पहले सीने में दर्द शुरू हो जाता है. दर्द बाएं हाथ में शुरू होता है. इसके तुरंत बाद, अत्यधिक पसीना आने लगता है. अगर तुरंत पता न चले, तो हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि ये लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए.
