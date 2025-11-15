ETV Bharat / health

क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले शरीर में क्या होता है? अगर नहीं पता, तो जान लें

दुनिया भर में हार्ट अटैक एक बेहद आम और भयावह समस्या है. हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है. हार्ट अटैक को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है. पहले ये मामले सिर्फ बुजुर्गों में ही देखे जाते थे. लेकिन, आजकल कम उम्र के लोग भी इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. नाचते या टहलते हुए युवाओं के दिल के दौरे से मरने की खबरें आजकल आम हो गई हैं. जिसके कई कारण हैं, जिनमें खानपान, खराब जीवनशैली, अत्यधिक तनाव और गलत आदतें शामिल हैं. कई मामलों में हार्ट अटैक जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए, हार्ट अटैक का सही समय पर पता लगाना जरूरी है.

रायपुर के श्री बालाजी अस्पताल के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. डीडी मखीजा ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से आधे घंटे या कुछ घंटे पहले शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. इन लक्षणों पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है. इससे हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है. आइए जानें कि दिल का दौरा पड़ने से आधे घंटे या कुछ घंटे पहले कौन से लक्षण दिखाई देते हैं...

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, दुनिया भर में दिल के दौरे से होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. हार्ट अटैक तब आता है जब कोरोनरी धमनी में रुकावट के कारण दिल की मांसपेशियों के एक हिस्से को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त खून की आपूर्ति नहीं हो पाती है. यह रुकावट अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस नामक स्थिति के कारण होती है, जिसमें धमनियों में फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों का जमाव हो जाता है, जिसे प्लाक कहते हैं. जब यह प्लाक फट जाता है, तो खून का थक्का बन सकता है, जो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है.

हार्ट अटैक अचानक आता है और 2-3 मिनट के अंदर ही तेजी दर्द बढ़ जाता है. जिससे मौत तक हो जाती है. डॉ. डीडी मखीजा के अनुसार, दिल का दौरा किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है. हार्ट अटैक आने से पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें कई लोग सामान्य या गैस की समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इन लक्षणों को हल्के में लेने से स्थिति बिगड़ सकती है और यहां तक कि मौत भी हो सकती है. इसलिए, अगर आपको नीचे दिए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

इन लक्षणों को हल्के में लेने की ना करें भूल

सीने में तेज दर्द- हार्ट अटैक आने से आधे घंटे या कुछ घंटे पहले, मरीजों को सीने में तेज दर्द या सीने के बीचों-बीच दर्द महसूस होता है. कभी-कभी यह दर्द सीने के बाईं ओर भी महसूस हो सकता है. इस दर्द के साथ, सीने में दबाव, जकड़न और दिल की धड़कन तेज होने का एहसास भी हो सकता है. यह दर्द गंभीर भी हो सकता है. डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है.