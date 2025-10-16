क्या आप भी अपनी कार में पानी की बोतलें रखते हैं? सावधान! ये हो सकता है बेहद खतरनाक
क्या आप अपनी कार में पीने के पानी की बोतल रखते हैं? यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जानें कैसे...
Published : October 16, 2025 at 7:55 PM IST
कार में सफर करते समय जब हमें प्यास लगती है, तो हम पानी की एक बोतल खरीद लेते हैं. उसे कार में ही छोड़ देते हैं और चार-पांच दिन बाद फिर से पीते हैं. और तो और, हममें से ज्यादातर लोग उस बोतल को घर ले जाकर फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब हमारी सेहत के लिए हानिकारक है?
विशेषज्ञों का कहना है कि पानी की बोतल खरीदने और उससे पीने के बाद, उसे गर्म होने तक कार में नहीं छोड़ना चाहिए, या यात्रा के बाद उसे घर लाकर वापस फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से बोतल में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. जापान और अमेरिका में हुए कई अध्ययनों से पता चला है कि कारों में प्लास्टिक के कंटेनरों में रखा पानी असुरक्षित होता है. इसलिए, बेहतर होगा कि बोतल पीते ही उसे फेंक दें.
कार में इस तरह न रखें पानी की बोतलें
विशेषज्ञों के अनुसार, हाई रिस्क वाले खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया, वायरस और अन्य कीटाणु तेजी से पनप सकते हैं, जिससे उन्हें हाई रिस्क वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है. गैर-अल्कोहलिक कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड पानी और मिनरल वाटर भी इसी श्रेणी में आते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि एक्सपायर हो चुके और गलत तरीके से रखे गए पानी के कंटेनर बैक्टीरिया को पनपने का मौका दे सकते हैं, और निर्माण संबंधी दोष पानी को दूषित कर सकते हैं. समय के साथ, प्लास्टिक की बोतलें बिस्फेनॉल ए (बीपीए) जैसे रसायनों को पानी में रिसने देती हैं, जिससे यह जहरीला हो जाता है. इसके अलावा, कंटेनरों में निर्माण संबंधी दोष भी पानी को दूषित कर सकते हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार, बोतल की सील खोलकर पानी पीने से बैक्टीरिया हाथों, मुंह और हवा के जरिए पानी में प्रवेश कर जाते हैं. बैक्टीरिया से दूषित पानी पीने से मतली, सिरदर्द, थकान, पेट में ऐंठन, उल्टी, दस्त और पाचन संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं. इस संबंध में, चेतावनी दी गई है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.
कार में पानी की बोतल रखना कैसे खतरनाक हो सकता है?
विशेषज्ञों का कहना है कि हम जो पानी की बोतलें पीते हैं, वे पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट से बनी होती हैं, जो गर्म मौसम और धूप में रखे जाने पर बीपीए और अन्य रसायन छोड़ती हैं. जब तक हम कार में यात्रा करते हैं, तब तक एसी चालू रहता है. पानी भी ठंडा होता है. लेकिन, उन्होंने बताया कि जब एसी बंद होता है, तो तापमान अचानक बढ़ जाता है, जो बाहर के तापमान से अधिक होता है. इसके अलावा, जब कार खड़ी होती है, तो तापमान 70 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसे तापमान पर प्लास्टिक की बोतलों में रखा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन से पता चला है कि पीईटी प्लास्टिक से बनी पानी की बोतलों से एंटीमनी का रिसाव होता है और 25 डिग्री सेल्सियस के भंडारण तापमान पर निक्षालन दर कम होती है. हालांकि, यह कहा जाता है कि 50 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक तापमान पर एंटीमनी बहुत तेजी से निकलता है.
- हम जो प्लास्टिक की पानी की बोतलें पीते हैं उनमें बिस्फेनॉल (बीपीए) और एंटीमनी नामक रसायनों का उपयोग किया जाता है.
- बीपीए एक सिंथेटिक रसायन है जिसका उपयोग पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन के निर्माण में किया जाता है. इसका उपयोग प्लास्टिक की बोतलों को कठोर और चमकदार बनाने के लिए किया जाता है. एंटीमनी एक धात्विक तत्व है.
- मेयो क्लिनिक के एक अध्ययन में पाया गया है कि पानी में मौजूद BPA हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मस्तिष्क विकास और बच्चों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है. शोध से यह भी पता चला है कि यह कैंसर, प्रजनन संबंधी समस्याओं, अस्थमा और अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है.
- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कारों में हाई टेंपरेचर के कारण प्लास्टिक की बोतलों से पानी में एंटीमनी (एसबी), बिस्फेनॉल ए (बीपीए) और थैलेट्स जैसे केमिकल घुल जाते हैं.
इससे बचाव के उपाय
विशेषज्ञ पानी की बोतल खरीदते समय उसकी सील और समाप्ति तिथि अवश्य जांचने की सलाह देते हैं. विशेषज्ञ यात्रा के दौरान जहां तक हो सके, कांच की पानी की बोतलों का उपयोग करने की भी सलाह देते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञ तांबे और स्टील के पानी के बर्तन साथ रखने की भी सलाह देते हैं.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)