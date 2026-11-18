क्या सीढ़ियां चढ़ते समय फूलती है सांस? इसे बढ़ती उम्र या कमजोरी समझकर नजरअंदाज न करें, COPD हो सकता है कारण
यह एक आम गलतफहमी है कि COPD केवल उन्हीं लोगों को होता है जो सिगरेट या बीड़ी पीते हैं. हालांकि, स्मोकिंग इसका मुख्य कारण जरूर...
Published : November 18, 2026 at 12:22 PM IST
सीढ़ियां चढ़ते समय, तेज चलने पर या रोजमर्रा के घरेलू काम करते समय सांस फूलने की समस्या को लोग अक्सर बढ़ती उम्र या शारीरिक कमजोरी मान लेते हैं. शुरुआत में यह समस्या मामूली लग सकती है, जिस वजह से कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है कि सांस फूलने की इस समस्या को सिर्फ बढ़ती उम्र या सामान्य कमजोरी मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए. असल में, यह दिल, फेफड़ों या खून से जुड़ी किसी अंदरूनी बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है. खासकर, अगर स्थिति धीरे-धीरे और खराब होती जाए, या इसके साथ लगातार खांसी आए या सीने में जकड़न महसूस हो, तो यह 'क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज' (COPD) का संकेत हो सकता है.
COPD क्या है?
जयपुर के नारायणा अस्पताल में सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. हर्षिल अलवानी का कहना है कि COPD फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है, जिसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और फेफड़ों के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे हवा का अंदर-बाहर आना मुश्किल हो जाता है. इसके लक्षण आमतौर पर धीरे-धीरे विकसित होते हैं. इसके सामान्य लक्षणों में लगातार खांसी आना, बलगम बनना, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेते समय घरघराहट की आवाज आना और जल्दी थकान महसूस होना शामिल हैं.
क्या COPD केवल स्मोकिंग करने वालों को ही होता है?
डॉ. अलवानी के अनुसार, यह एक आम गलतफहमी है कि COPD केवल उन्हीं लोगों को होता है जो सिगरेट या बीड़ी पीते हैं. हालांकि, स्मोकिंग इसका मुख्य कारण जरूर है, लेकिन लंबे समय तक वायु प्रदूषण, धूल, रसोई के धुएं या कार्यस्थल पर मौजूद रसायनों के संपर्क में रहने से भी इसका खतरा बढ़ सकता है, खासकर उन लोगों में जो खराब हवादार जगहों पर खाना बनाते हैं या प्रदूषित वातावरण में रहते हैं.
समय पर जांच क्यों जरूरी है?
COPD का पता लगाने के लिए, डॉक्टर मरीज के लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री की जांच कर सकते हैं, और स्पाइरोमेट्री टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं. इस टेस्ट से यह मापा जाता है कि कोई व्यक्ति कितनी हवा अंदर ले सकता है और कितनी तेजी से बाहर छोड़ सकता है. बीमारी का जल्दी पता चलने से इसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है.
क्या COPD के साथ सामान्य जीवन जिया जा सकता है?
हालांकि COPD से फेफड़ों को हुए नुकसान को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन सही इलाज से लक्षणों को कम करने और स्थिति को नियंत्रण में रखने में मदद मिल सकती है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार, इसके प्रबंधन में इनहेलर, दवाएं, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन (फेफड़ों से जुड़ी पुनर्वास प्रक्रिया) और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन थेरेपी शामिल हो सकती है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार धूम्रपान छोड़ना, प्रदूषण से बचना, नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना और समय पर टीकाकरण (vaccination) करवाना भी बहुत जरूरी है.
डॉ. अलवानी इस बात पर जोर देते हैं कि सांस फूलने की समस्या को केवल सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. फेफड़ों की सेहत को बचाने और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)