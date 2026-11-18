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क्या सीढ़ियां चढ़ते समय फूलती है सांस? इसे बढ़ती उम्र या कमजोरी समझकर नजरअंदाज न करें, COPD हो सकता है कारण

क्या सीढ़ियां चढ़ते समय फूलती है सांस? इसे बढ़ती उम्र या कमजोरी समझकर नजरअंदाज न करें ( GETTY IMAGES )

सीढ़ियां चढ़ते समय, तेज चलने पर या रोजमर्रा के घरेलू काम करते समय सांस फूलने की समस्या को लोग अक्सर बढ़ती उम्र या शारीरिक कमजोरी मान लेते हैं. शुरुआत में यह समस्या मामूली लग सकती है, जिस वजह से कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है कि सांस फूलने की इस समस्या को सिर्फ बढ़ती उम्र या सामान्य कमजोरी मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए. असल में, यह दिल, फेफड़ों या खून से जुड़ी किसी अंदरूनी बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है. खासकर, अगर स्थिति धीरे-धीरे और खराब होती जाए, या इसके साथ लगातार खांसी आए या सीने में जकड़न महसूस हो, तो यह 'क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज' (COPD) का संकेत हो सकता है.

COPD क्या है?

जयपुर के नारायणा अस्पताल में सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. हर्षिल अलवानी का कहना है कि COPD फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है, जिसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और फेफड़ों के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे हवा का अंदर-बाहर आना मुश्किल हो जाता है. इसके लक्षण आमतौर पर धीरे-धीरे विकसित होते हैं. इसके सामान्य लक्षणों में लगातार खांसी आना, बलगम बनना, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेते समय घरघराहट की आवाज आना और जल्दी थकान महसूस होना शामिल हैं.