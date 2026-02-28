ETV Bharat / health

क्या बिना किसी चोट के आपके शरीर पर भी पड़ जाते हैं नीले निशान, तो जरूर जानिए इसके पीछे का कारण

बिना किसी चोट के शरीर पर नील पड़ना एक आम मेडिकल कंडीशन है, लेकिन अगर बार-बार और इन लक्षणों के साथ हो तो चिंता का...

Do you get blue marks on your body without any injury? Then know what is Bruise.
क्या बिना किसी चोट के आपके शरीर पर भी पड़ जाते हैं नीले निशान, तो जरूर जानिए इसके पीछे का कारण (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 28, 2026 at 4:55 PM IST

फर्नीचर या दरवाजों से टकराने पर चोट (Bruise) या नीले निशान पड़ना आम बात है. जो त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं के फटने और खून रिसने के कारण होते हैं. ये आमतौर पर कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती हैं. लेकिन, अगर शरीर पर बिना किसी साफ वजह के शरीर पर नीले निशान दिखें या नॉर्मल से ज्यादा बार दिखें, तो यह चिंता की बात हो सकती है. लॉस एंजिल्स की फुट सर्जन डॉ. डाना फिगुरा का कहना है कि बार-बार या बिना किसी वजह के शरीर पर चोट के निशान (नीले निशान) खतरनाक हो सकते हैं. आज इस खबर में हम जानेंगे कि शरीर पर नीले निशान या चोट के निशान कैसे बनते हैं और उनके क्या कारण हो सकते हैं और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए...

नीले निशान कैसे बनते हैं
नील तब पड़ते हैं जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाते हैं और स्किन के नीचे के टिशू में खून लीक हो जाता है. इससे नील का रंग खास तौर पर काला या बैंगनी हो जाता है. गहरे रंग की स्किन पर, नील का निशान लाल या बैंगनी दिख सकता है, या यह आस-पास की स्किन से ज्यादा गहरा दिख सकता है, यह व्यक्ति की स्किन टोन पर निर्भर करता है. समय के साथ, शरीर के टिशू खून को सोख लेते हैं, और रंग हल्का पड़ जाता है.

फुट सर्जन डॉ. डाना फिगुरा के अनुसार जानें नीले निशान पड़ने के कारण

उम्र और जेनेटिक वजहें- उम्र बढ़ने के साथ लोगों को आसानी से नील पड़ सकते हैं क्योंकि ब्लड वेसल कमजोर हो जाती हैं और स्किन पतली हो जाती है. परिवार में भी आसानी से नील पड़ सकते हैं, इसलिए जिन लोगों के रिश्तेदारों को आसानी से नील पड़ जाते हैं, उन्हें भी लग सकता है कि उन्हें भी ऐसा होता है.

दवाएं- खून पतला करने वाली दवाओं से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और नील पड़ सकते हैं. कुछ पॉपुलर ब्लड थिनर में वारफेरिन (कौमाडिन), हेपरिन, रिवेरोक्सैबन (ज़ेरेल्टो), डैबिगाट्रान (प्राडाक्सा), एपिक्सैबन (एलिक्विस), एस्पिरिन (बायर), आइबुप्रोफेन (एडविल), और नेप्रोक्सन (एलेव) शामिल हैं. दूसरी दवाएं ब्लड वेसल के काम को कमजोर या बदल सकती हैं, सूजन बढ़ा सकती हैं, या ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकती हैंय इनमें शामिल हो सकते हैं...

  • कुछ हर्बल इलाज
  • कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स
  • कुछ कीमोथेरेपी दवाएं और टारगेटेड थेरेपी, जो खून में प्लेटलेट लेवल कम कर सकती हैं

लिवर की बीमारी- सिरोसिस और दूसरी बीमारियां लिवर के काम करने के तरीके पर असर डालती हैं. जिससे लिवर की बीमारी खून के थक्के बनने पर असर डालती है, जिससे ब्लीडिंग और आसानी से नीले निशान पड़ने का खतरा बढ़ जाता है.

ब्लीडिंग डिसऑर्डर- कई जेनेटिक कंडीशन खून के थक्के बनने की प्रक्रिया पर असर डाल सकती हैं, जिससे या तो बहुत ज्यादा थक्के बन सकते हैं या ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है. इस वजह से शरीर पर नील पड़ सकता है. जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को चोट लगने और बहुत ज्यादा, शायद जानलेवा ब्लीडिंग का खतरा ज्यादा होता है. चोट के निशान आम चोट के निशान जैसे ही दिखेंगे, लेकिन वे बड़े हो सकते हैं.

विटामिन की कमी- विटामिन C और विटामिन K की कमी की वजह से स्किन पर नील पड़ सकते हैं. विटामिन C ब्लड वेसल को मजबूत करता है, जबकि विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है. आयरन की कमी से भी यह समस्या हो सकती है.

वैस्कुलाइटिस- मेडलाइन प्लस के अनुसार, वैस्कुलाइटिस खून की नसों में सूजन है जिससे स्किन के नीचे ब्लीडिंग होती है, जिससे नील, बैंगनी-लाल धब्बे (पुरपुरा या पेटीकिया), या गहरे रैशेज हो जाते हैं. ये अक्सर पैरों के निचले हिस्से पर उभरे हुए, खुजली वाले या दर्द वाले धब्बों के रूप में दिखते हैं जो दबाने पर भी ठीक नहीं होते. इलाज का तरीका वैस्कुलाइटिस की गंभीरता और शरीर के किस हिस्से पर इसका असर है, इस पर निर्भर करता है. स्टेरॉयड सहित कई दवाएं मदद कर सकती हैं.

सेनाइल परपुरा- सेनाइल परपुरा, जिसे एक्टिनिक परपुरा भी कहते हैं, ज्यादा उम्र के लोगों में अधिक आम है. यह 50 साल से ज्यादा उम्र के 12 फीसदी लोगों और 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के 30 फीसदी लोगों को होता है. इससे स्किन पर गहरे बैंगनी रंग के निशान पड़ जाते हैं और इसके हाथों और बांहों पर होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है. परपुरा हल्की स्किन वाले लोगों में ज्यादा आम है, लेकिन यह किसी को भी हो सकता है. गहरे रंग की स्किन पर, परपुरा बैंगनी या गहरा दिख सकता है. आस-पास की स्किन पतली और कम लचीली हो सकती है. ये चोट के निशान अक्सर स्किन पर चोट लगने के बाद दिखते हैं लेकिन चोट के निशान से ज्यादा समय तक रह सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं. कभी-कभी, घाव भरने के बाद भी स्किन भूरी रहती है.

कैंसर- कैंसर या उसके इलाज (कीमोथेरेपी या रेडिएशन) की वजह से शरीर पर बिना किसी वजह के नील पड़ना या लाल धब्बे कम प्लेटलेट काउंट (थ्रोम्बोसाइटोपेनिया) का संकेत हो सकते हैं. यह खराब ब्लड क्लॉटिंग या कमजोर ब्लड वेसल की वजह से होता है. ये चोट के निशान आमतौर पर गहरे लाल-बैंगनी रंग के होते हैं और स्किन के नीचे ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होते हैं.

डॉक्टर से कब संपर्क करें
स्किन पर बार-बार या गंभीर चोट (नील बनना) किसी अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है. अगर चोट के निशान दर्दनाक हो जाते हैं या बिना किसी पिछली चोट के अचानक दिखाई देते हैं, तो वे एचेनबैक सिंड्रोम या वैरिकोज वेन्स जैसी कंडीशन की वजह से हो सकते हैं. ऐसे मामलों में, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. साथ ही, अगर दूसरे लक्षण भी हैं, जैसे बुखार, कम एनर्जी, या स्किन में बदलाव, चोट के निशान जो धीरे-धीरे ठीक होते हैं, स्किन के नीचे रैश जैसे छोटे लाल धब्बे, या नाक से खून आना, तो डॉक्टर से सलाह लें.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

