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क्या आपको अक्सर रहती हैं पेट से जुड़ी समस्याएं? तो इन्हें न करें नजरअंदाज, खराब गट हेल्थ से बढ़ जाता है कैंसर का खतरा, डॉक्टर से जानिए कैसे?

इंसान की आंत के अंदर का माहौल बहुत ही मुश्किल और जरूरी इकोसिस्टम है, जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं. वहां खरबों फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, जब इन बैक्टीरिया का बैलेंस बना रहता है, तो हमारा शरीर ठीक से काम करता है, हालांकि, अगर यह बैलेंस बिगड़ जाए, तो सेहत से जुड़ी कई दिक्कतें हो सकती हैं. डॉक्टर और साइंटिस्ट मानते हैं कि आंत में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस हमारी पूरी सेहत की नींव रखता है. यह सूक्ष्म संतुलन बिगड़ने (डिसबायोसिस) और आंतों में सूजन पैदा होने से कोलन कैंसर समेत कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

डॉ. राकेश कुमार शर्मा एमओआई (MOC) कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर, गुरुग्राम में एक वरिष्ठ सलाहकार और कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. आइए उनसे समझते हैं कि खराब आंत कैंसर का खतरा कैसे बढ़ाती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में आंत के माइक्रोबायोम की क्या भूमिका होती है और आपका माइक्रोबायोम आपकी सेहत को कैसे बेहतर बना सकता है?

खराब आंत कैंसर का खतरा कैसे बढ़ाती है?

डॉ. राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि आपकी आंत में खरबों माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया और फंगी शामिल हैं. इसका मकसद एक ऐसा हेल्दी माइक्रोबायोम माहौल बनाना है, जिसमें नुकसानदायक बैक्टीरिया के मुकाबले फायदेमंद बैक्टीरिया ज्यादा हों. एक हेल्दी पेट का माहौल शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जबकि एक अनहेल्दी पेट कैंसर, दिल की बीमारी, डायबिटीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कई हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा होता है. एक अनहेल्दी पेट (इम्बैलेंस्ड माइक्रोबायोम) नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया के बढ़ने, पुरानी सूजन और टॉक्सिन के निकलने से आंतों के सेल्स के DNA को नुकसान पहुंचाता है. इससे शरीर की एंटी-कैंसर सुरक्षा कमजोर हो जाती है, जिससे पॉलीप्स (ग्रोथ) कैंसर में बदल सकते हैं.

खराब आंत और कैंसर के खतरे के बीच संबंध

डॉ. राकेश कुमार शर्मा के मुताबिक, खराब आंत और कैंसर के खतरे के बीच सीधा लिंक है. उदाहरण के लिए, कुछ नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया टॉक्सिन (जैसे कोलिबैक्टिन) छोड़ते हैं जो सीधे आंतों के सेल्स के DNA को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वे बिना कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं. इसके अलावा, पेट का इम्बैलेंस (डिस्बायोसिस) लगातार हल्की सूजन को ट्रिगर करता है. लंबे समय तक सूजन हेल्दी टिशू को नुकसान पहुंचाती है और ट्यूमर बनने का कारण बन सकती है. क्योंकि इम्यून सिस्टम का लगभग 70 फीसदी हिस्सा पेट में होता है, इसलिए खराब पेट इम्यून सेल्स के नॉर्मल काम में रुकावट डालता है, जिससे वे शुरुआती स्टेज के कैंसर सेल्स को खत्म नहीं कर पाते. मोटापा और डाइट (खासकर फाइबर की कमी, ज्यादा फैट या प्रोसेस्ड मीट) खराब पेट के मुख्य कारण हैं, जिससे कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा सीधे तौर पर बढ़ जाता है.

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में गट माइक्रोबायोम की क्या भूमिका है?