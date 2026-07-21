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क्या आपको अक्सर रहती हैं पेट से जुड़ी समस्याएं? तो इन्हें न करें नजरअंदाज, खराब गट हेल्थ से बढ़ जाता है कैंसर का खतरा, डॉक्टर से जानिए कैसे?

पेट खराब होने का मतलब अक्सर बैक्टीरिया का असंतुलन, पोषक तत्वों का ठीक से न पचना या आंतों की सुरक्षा करने वाली परत का कमजोर...

Do you frequently suffer from stomach-related issues? Do not ignore them; poor gut health increases the risk of cancer.
क्या आपको अक्सर रहती हैं पेट से जुड़ी समस्याएं? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 21, 2026 at 4:48 PM IST

8 Min Read
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इंसान की आंत के अंदर का माहौल बहुत ही मुश्किल और जरूरी इकोसिस्टम है, जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं. वहां खरबों फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, जब इन बैक्टीरिया का बैलेंस बना रहता है, तो हमारा शरीर ठीक से काम करता है, हालांकि, अगर यह बैलेंस बिगड़ जाए, तो सेहत से जुड़ी कई दिक्कतें हो सकती हैं. डॉक्टर और साइंटिस्ट मानते हैं कि आंत में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस हमारी पूरी सेहत की नींव रखता है. यह सूक्ष्म संतुलन बिगड़ने (डिसबायोसिस) और आंतों में सूजन पैदा होने से कोलन कैंसर समेत कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

डॉ. राकेश कुमार शर्मा एमओआई (MOC) कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर, गुरुग्राम में एक वरिष्ठ सलाहकार और कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. आइए उनसे समझते हैं कि खराब आंत कैंसर का खतरा कैसे बढ़ाती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में आंत के माइक्रोबायोम की क्या भूमिका होती है और आपका माइक्रोबायोम आपकी सेहत को कैसे बेहतर बना सकता है?

खराब आंत कैंसर का खतरा कैसे बढ़ाती है?
डॉ. राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि आपकी आंत में खरबों माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया और फंगी शामिल हैं. इसका मकसद एक ऐसा हेल्दी माइक्रोबायोम माहौल बनाना है, जिसमें नुकसानदायक बैक्टीरिया के मुकाबले फायदेमंद बैक्टीरिया ज्यादा हों. एक हेल्दी पेट का माहौल शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जबकि एक अनहेल्दी पेट कैंसर, दिल की बीमारी, डायबिटीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कई हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा होता है. एक अनहेल्दी पेट (इम्बैलेंस्ड माइक्रोबायोम) नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया के बढ़ने, पुरानी सूजन और टॉक्सिन के निकलने से आंतों के सेल्स के DNA को नुकसान पहुंचाता है. इससे शरीर की एंटी-कैंसर सुरक्षा कमजोर हो जाती है, जिससे पॉलीप्स (ग्रोथ) कैंसर में बदल सकते हैं.

खराब आंत और कैंसर के खतरे के बीच संबंध
डॉ. राकेश कुमार शर्मा के मुताबिक, खराब आंत और कैंसर के खतरे के बीच सीधा लिंक है. उदाहरण के लिए, कुछ नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया टॉक्सिन (जैसे कोलिबैक्टिन) छोड़ते हैं जो सीधे आंतों के सेल्स के DNA को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वे बिना कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं. इसके अलावा, पेट का इम्बैलेंस (डिस्बायोसिस) लगातार हल्की सूजन को ट्रिगर करता है. लंबे समय तक सूजन हेल्दी टिशू को नुकसान पहुंचाती है और ट्यूमर बनने का कारण बन सकती है. क्योंकि इम्यून सिस्टम का लगभग 70 फीसदी हिस्सा पेट में होता है, इसलिए खराब पेट इम्यून सेल्स के नॉर्मल काम में रुकावट डालता है, जिससे वे शुरुआती स्टेज के कैंसर सेल्स को खत्म नहीं कर पाते. मोटापा और डाइट (खासकर फाइबर की कमी, ज्यादा फैट या प्रोसेस्ड मीट) खराब पेट के मुख्य कारण हैं, जिससे कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा सीधे तौर पर बढ़ जाता है.

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में गट माइक्रोबायोम की क्या भूमिका है?

डॉ. राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के पनपने, बढ़ने और उसके इलाज में गट माइक्रोबायोम अहम भूमिका निभाता है. गट में मौजूद सूक्ष्मजीव (जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस) मेटाबोलाइट्स बनाकर इम्यून सिस्टम पर असर डालते हैं. असंतुलित माइक्रोबायोम (जिसे 'डिस्बायोसिस' कहा जाता है) GI कैंसर का खतरा बढ़ाता है. उदाहरण के लिए, गट बैक्टीरिया ऐसे हानिकारक टॉक्सिन बना सकते हैं जो DNA को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर को बढ़ावा देते हैं, पेट के कैंसर में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की अहम भूमिका होती है, जबकि ई. कोलाई के कुछ खतरनाक स्ट्रेन आंतों के कैंसर से जुड़े होते हैं.

इसके अलावा, एक स्वस्थ माइक्रोबायोम एंटी-ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ावा देता है, वहीं, माइक्रोबायोम में गड़बड़ी से गट में लंबे समय तक सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन) बनी रहती है, जिससे ट्यूमर के बढ़ने में मदद मिलती है. साथ ही, गट माइक्रोबायोम यह तय करने में भी मदद करता है कि कोई मरीज कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि खास तरह के बैक्टीरिया इन इलाजों की असरदार क्षमता को बढ़ा या घटा सकते हैं.

खराब आंत के लक्षण क्या हैं?
डॉ. राकेश कुमार शर्मा का कहना कहते हैं कि खराब पेट अक्सर बैक्टीरियल इम्बैलेंस, न्यूट्रिएंट्स का ठीक से डाइजेशन नहीं होना, या इंटेस्टाइनल प्रोटेक्टिव लेयर (इंटेस्टाइनल बैरियर) के कमजोर होने का संकेत देता है. पेट फूलने, गैस और मल त्याग में अनियमितता जैसी आम पाचन समस्याओं के अलावा, इसके लक्षणों में बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन में बदलाव, लगातार थकान, नींद में परेशानी, एक्जिमा जैसी त्वचा की समस्याएं और यहां तक ​​कि मूड में उतार-चढ़ाव या ब्रेन फॉग भी शामिल हो सकते हैं.

इन लक्षणों को बेहतर ढंग से समझने या संभालने के लिए, इन खास बातों पर ध्यान दें

  • पाचन संबंधी परेशानी: बार-बार पेट फूलना, गैस, सीने में जलन, दस्त या कब्ज असंतुलन (जिसे डिस्बायोसिस कहा जाता है) के सीधे संकेत हैं.
  • पेट और दिमाग का संबंध: शरीर का ज्यादातर सेरोटोनिन पेट में ही बनता है, जिसका मतलब है कि पेट का असंतुलन आपकी नींद की गुणवत्ता, मूड और मानसिक स्पष्टता पर गहरा असर डाल सकता है.
  • इम्यून और स्किन हेल्थ: आंतों की कमजोर परत से सूजन बढ़ सकती है, जिससे खाने से एलर्जी, बार-बार बीमार पड़ना, या मुंहासे और एक्जिमा जैसी स्किन की दिक्कतें हो सकती हैं.
  • मेटाबोलिक संकेत: अचानक या लगातार मीठा खाने की इच्छा और बिना किसी साफ वजह के वजन का बढ़ना या घटना यह संकेत हो सकता है कि आपका माइक्रोबायोम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने में संघर्ष कर रहा है.

आपका माइक्रोबायोम आपकी सेहत को कैसे बेहतर बना सकता है?
आपका माइक्रोबायोम कॉम्प्लेक्स फाइबर को फायदेमंद फैटी एसिड में बदलकर, आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करके और हानिकारक पैथोजन से बचाव करके आपकी सेहत को बेहतर बनाता है. एक हेल्दी और विविध माइक्रोबायोम बनाए रखने के लिए, आप कई तरह के साबुत प्लांट-बेस्ड फूड और दही या किमची जैसी फर्मेंटेड चीजें खा सकते हैं, साथ ही प्रोसेस्ड फूड और गैर-जरूरी एंटीबायोटिक्स का सेवन कम कर सकते हैं.

  • अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करें
  • चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें
  • प्रोबायोटिक्स आपके पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनमें जिंदा बैक्टीरिया होते हैं. अपने डॉक्टर से सलाह के अनुसार रोजाना प्रोबायोटिक लें
  • यहां प्रीबायोटिक से भरपूर खाने की चीजों की एक लिस्ट दी गई है जिसका सेवन आपको करनी चाहिए, इसमें साबुत अनाज, सेब, प्याज, लहसुन, कोको एक्सट्रैक्ट, केले, एस्पेरेगस, नट्स, बीज, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट, जड़ वाली सब्जियां, बीन्स, दाल, चना, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट शामिल है
  • अगर प्रोबायोटिक्स आपके पेट के सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो एंटीबायोटिक्स इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसलिए, एंटीबायोटिक्स से बचें.
  • फर्मेंटेड फूड पेट की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. आप अपनी डाइट में सॉकरक्राट, किमची और केफिर जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं.
  • रेड मीट कम खाने की कोशिश करें, उदाहरण के लिए, शाकाहारी लोगों के पेट में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया की संख्या मांसाहारी लोगों की तुलना में काफी कम होती है.
  • भरपूर आराम करना बहुत जरूरी है. स्टडीज से पता चलता है कि अनियमित नींद आपके माइक्रोबायोम को बिगाड़ सकती है और सूजन वाली बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है. रात में कम से कम 8 घंटे सोने का लक्ष्य रखें.
  • रोजाना एक्सरसाइज करें.

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