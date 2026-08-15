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क्या आप सिर्फ वीकेंड पर पीते हैं जमकर शराब? तो आज ही हो जाएं सावधान! जानिए उम्र के हिसाब से कितना अल्कोहल लेना चाहिए?

बहुत से लोगों का मानना ​​है कि वीकेंड पर थोड़ी मात्रा में शराब पीने से सेहत को कोई बड़ा खतरा नहीं होता है. लेकिन वीकेंड...

Do you drink heavily only on weekends? If so, you need to be careful. Find out how much alcohol you should consume based on your age.
जानिए उम्र के हिसाब से कितना अल्कोहल लेना चाहिए? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 15, 2026 at 1:44 PM IST

5 Min Read
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भले ही लोग मानते हैं कि हफ्ते में थोड़ी-बहुत शराब पीने से कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शराब की कोई भी मात्रा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. लेकिन, वीकेंड पर एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीना (बिंज ड्रिंकिंग) वाकई आपके दिल और लिवर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. इससे दिल की धड़कन में गड़बड़ी (जिसे एट्रियल फाइब्रिलेशन कहते हैं) हो सकती है और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है, जो लंबे समय तक बढ़ा रह सकता है. इसके अलावा, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है.

सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉ. अजीत मेनन का कहना है कि ऐसे लोगों को कार्डियोमायोपैथी का खतरा बढ़ जाता है, यह एक ऐसी स्थिति है जो दिल की पंप करने की क्षमता को कमजोर कर देती है. ज्यादा शराब पीने से लिवर पर भी असर पड़ता है, जिससे फैटी लिवर की बीमारी और आखिर में सिरोसिस हो सकता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म (NIAAA) के अनुसार, ज्यादा मात्रा में शराब पीने से खून में अल्कोहल का लेवल बढ़ जाता है, खून में अल्कोहल का स्तर (BAC) बढ़ने पर शरीर और दिमाग पर कई गंभीर व खतरनाक बुरे असर पड़ते हैं, जैसे कि...

  • ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस
  • ज्यादा सूजन (इंफ्लेमेशन)
  • लिवर में ज्यादा टॉक्सिसिटी
  • दिल और नसों पर ज्यादा दबाव
  • मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर असर
  • धुंधली दृष्टि और शरीर का संतुलन बिगड़ना
  • याददाश्त का गायब होना
  • पाचन तंत्र में गड़बड़ी

शराब पीने से पहले और पीते समय कुछ खाएं
डॉ. अजीत मेनन के अनुसार, शराब पीने से पहले और पीते समय कुछ खाना सेहत और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. खाली पेट शराब पीने से शराब सीधे और बहुत तेजी से खून में मिल जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा नशा होता है और लिवर और पेट को गंभीर नुकसान होता है.

  • शराब के साथ-साथ पानी भी पीते रहें
  • शराब के साथ एनर्जी ड्रिंक्स न लें
  • बीच-बीच में बिना शराब वाले वीकेंड की योजना बनाएं
  • अगर आप शराब पीते हैं, तो धीरे-धीरे और तय सीमा के अंदर ही पिएं

उम्र के हिसाब से कितना अल्कोहल लेना चाहिए?

Do you drink heavily only on weekends? If so, you need to be careful. Find out how much alcohol you should consume based on your age.
क्या आप सिर्फ वीकेंड पर पीते हैं जमकर शराब? तो आज ही हो जाएं सावधान! (CANVA)
जाने-माने मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज' (GBD) की एक बड़ी स्टडी के अनुसार, उम्र के आधार पर शराब पीने की सुरक्षित मात्रा के बारे में अहम और चौंकाने वाले अनुमान लगाए गए हैं. इस स्टडी में नॉन-ड्रिंकर इक्विवेलेंस (शराब न पीने वालों के बराबर) नाम का एक पॉइंट बताया गया है, जहां शराब पीने वाले व्यक्ति की सेहत को होने वाला जोखिम, शराब न पीने वाले व्यक्ति (टीटोटलर) के जोखिम के बराबर होता है. इस रिसर्च के आधार पर, उम्र के हिसाब से शराब पीने की सुरक्षित और जोखिम वाली मात्रा को इस तरह बांटा जा सकता है.
  • 15-39 साल के उम्र के ग्रुप के लिए, यह सीमा हर दिन 0.136 स्टैंडर्ड ड्रिंक है. इसी उम्र की महिलाओं के लिए यह हर दिन 0.273 स्टैंडर्ड ड्रिंक है. जो कि न के बराबर है. रिसर्च के अनुसार, इस उम्र के युवाओं को शराब पीने से कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता. बल्कि, उन्हें सिर्फ नुकसान होता है.
  • 40-64 साल के उम्र के ग्रुप में स्वस्थ लोगों के लिए, सुरक्षित मात्रा में शराब का सेवन रोजाना आधे (0.5) स्टैंडर्ड ड्रिंक से लेकर लगभग 1.75 स्टैंडर्ड ड्रिंक तक हो सकता है. इतनी मात्रा से इस्केमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा थोड़ा कम हो सकता है.
  • 65 साल से ज्यादा उम्र के वयस्कों के लिए, यह सलाह हर दिन तीन स्टैंडर्ड ड्रिंक से थोड़ी ज्यादा (पुरुषों के लिए 3.19 ड्रिंक और महिलाओं के लिए 3.51 ड्रिंक) तक ली जा सकती है. रिसर्चर स्टैंडर्ड ड्रिंक का मतलब 10 ग्राम शुद्ध अल्कोहल वाली मात्रा बताते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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