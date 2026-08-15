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क्या आप सिर्फ वीकेंड पर पीते हैं जमकर शराब? तो आज ही हो जाएं सावधान! जानिए उम्र के हिसाब से कितना अल्कोहल लेना चाहिए?

भले ही लोग मानते हैं कि हफ्ते में थोड़ी-बहुत शराब पीने से कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शराब की कोई भी मात्रा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. लेकिन, वीकेंड पर एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीना (बिंज ड्रिंकिंग) वाकई आपके दिल और लिवर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. इससे दिल की धड़कन में गड़बड़ी (जिसे एट्रियल फाइब्रिलेशन कहते हैं) हो सकती है और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है, जो लंबे समय तक बढ़ा रह सकता है. इसके अलावा, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है.

सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉ. अजीत मेनन का कहना है कि ऐसे लोगों को कार्डियोमायोपैथी का खतरा बढ़ जाता है, यह एक ऐसी स्थिति है जो दिल की पंप करने की क्षमता को कमजोर कर देती है. ज्यादा शराब पीने से लिवर पर भी असर पड़ता है, जिससे फैटी लिवर की बीमारी और आखिर में सिरोसिस हो सकता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म (NIAAA) के अनुसार, ज्यादा मात्रा में शराब पीने से खून में अल्कोहल का लेवल बढ़ जाता है, खून में अल्कोहल का स्तर (BAC) बढ़ने पर शरीर और दिमाग पर कई गंभीर व खतरनाक बुरे असर पड़ते हैं, जैसे कि...