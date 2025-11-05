ETV Bharat / health

क्या आपको भी खाना खाते ही शौच के लिए भागना पड़ता है टॉयलेट? तो जरूर पढ़ें ये खबर और जानें कारण

क्या आपको हर बार खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट (लैट्रिन) जाना पड़ता है? अगर हां, तो आपको यह जानना जरूरी है कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं. जी हां, यह तब होता है जब भोजन पेट में पहुंचता है, और शरीर कुछ हार्मोन छोड़ता है जो आंतों को गति करने का संकेत देते हैं, जिससे मल त्यागने की इच्छा होती है. यह आमतौर पर चिंता का विषय नहीं होता जब तक कि इसके साथ दर्द, दस्त या खून जैसे लक्षण न हों. अगर ये बार-बार हो रहा है और आपकी रूटीन पर असर डाल रहा है, तो इसे हल्के में न लें. आज इस खबर में जानिए गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है और यह कब स्वास्थ्य के लिए समस्या बन सकता है...

गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है?

साइंस डायरेक्ट द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक नॉर्मल पीजिकल प्रोसेस है जो खाने के बाद होती है. जब भोजन पेट में प्रवेश करता है, तो यह रिफ्लेक्स आपके पेट और बड़ी आंत के बीच एक "Automatic communication" शुरू करता है. इससे बड़ी आंत की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और पिछले भोजन की कंटेंट को आगे धकेलकर नए भोजन के लिए जगह बनाती हैं. यही कारण है कि आपको खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाने की इच्छा हो सकती है.

यह कैसे काम करता है

जब आप खाते हैं, तो पेट में खिंचाव होता है, जो नर्व्स को संकेत भेजता है. ये नर्व्स फिर बड़ी आंत की मांसपेशियों को मूवमेंट करने का सिग्नल देती हैं, जिससे मल मलाद्धार की ओर बढ़ जाता है. कहने का मतलब है कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का मुख्य ट्रिगर आपके पेट में भोजन के लिए जगह बनाने के लिए होने वाला खिंचाव है. ज्यादा भोजन का मतलब है ज्यादा खिंचाव, जो आपके पूरे पाचन तंत्र को अधिक जगह बनाने का निर्देश देता है. आपके पेट की नसें पेट में खिंचाव का पता लगा लेती हैं और आपकी कोलन की मांसपेशियों को अपशिष्ट बाहर निकालने का संकेत देती हैं. आपका आंत बड़े, लहर जैसे संकुचनों की एक सीरीज के साथ रिएक्ट करता है , जिन्हें "मास मूवमेंट्स" कहा जाता है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध के मुताबित, भोजन की सामग्री गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की शक्ति को प्रभावित कर सकती है. अधिक वसा और प्रोटीन युक्त उच्च कैलोरी वाला भोजन गैस्ट्रिन और कोलेसिस्टोकाइनिन जैसे अधिक पाचक हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करता है. ये हार्मोन आपके पाचक रसों, जैसे गैस्ट्रिक एसिड, एंजाइम और पित्त को उत्तेजित करते हैं. ये आपकी छोटी आंत और बृहदान्त्र में संकुचन को भी बढ़ावा देते हैं. ध्यान रहें कि वयस्कों में, बिना किसी अंतर्निहित जठरांत्र विकार के, खाने के तुरंत बाद मल त्याग करने की कभी-कभार होने वाली इच्छा आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होती है.

ओवरएक्टिव गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है?

अगर आपको बार-बार मल त्याग करने की जरूरत महसूस होती है और खाने के तुरंत बाद आपकी आंतों की मांसपेशियां अत्यधिक सिकुड़ जाती हैं, तो हो सकता है कि आपको असामान्य रूप से एक्टिव गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स हो. हालांकि, कभी-कभार मल त्याग कई फैक्टर्स से शुरू हो सकता है, जिनमें कुछ खाद्य पदार्थ, दवाएं, संक्रमण और तनाव शामिल हैं. हालांकि, अगर आपको ये लक्षण लगातार महसूस होते हैं, तो आपको एक प्रकार का Functional gastrointestinal disorders हो सकता है.