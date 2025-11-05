ETV Bharat / health

क्या आपको भी खाना खाते ही शौच के लिए भागना पड़ता है टॉयलेट? तो जरूर पढ़ें ये खबर और जानें कारण

खाने के तुरंत बाद शौचालय जाने की समस्या क्यों होती है और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? इस खबर में जानें विस्तार से...

By ETV Bharat Health Team

Published : November 5, 2025 at 4:24 PM IST

7 Min Read
क्या आपको हर बार खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट (लैट्रिन) जाना पड़ता है? अगर हां, तो आपको यह जानना जरूरी है कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं. जी हां, यह तब होता है जब भोजन पेट में पहुंचता है, और शरीर कुछ हार्मोन छोड़ता है जो आंतों को गति करने का संकेत देते हैं, जिससे मल त्यागने की इच्छा होती है. यह आमतौर पर चिंता का विषय नहीं होता जब तक कि इसके साथ दर्द, दस्त या खून जैसे लक्षण न हों. अगर ये बार-बार हो रहा है और आपकी रूटीन पर असर डाल रहा है, तो इसे हल्के में न लें. आज इस खबर में जानिए गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है और यह कब स्वास्थ्य के लिए समस्या बन सकता है...

गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है?
साइंस डायरेक्ट द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक नॉर्मल पीजिकल प्रोसेस है जो खाने के बाद होती है. जब भोजन पेट में प्रवेश करता है, तो यह रिफ्लेक्स आपके पेट और बड़ी आंत के बीच एक "Automatic communication" शुरू करता है. इससे बड़ी आंत की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और पिछले भोजन की कंटेंट को आगे धकेलकर नए भोजन के लिए जगह बनाती हैं. यही कारण है कि आपको खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाने की इच्छा हो सकती है.

यह कैसे काम करता है
जब आप खाते हैं, तो पेट में खिंचाव होता है, जो नर्व्स को संकेत भेजता है. ये नर्व्स फिर बड़ी आंत की मांसपेशियों को मूवमेंट करने का सिग्नल देती हैं, जिससे मल मलाद्धार की ओर बढ़ जाता है. कहने का मतलब है कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का मुख्य ट्रिगर आपके पेट में भोजन के लिए जगह बनाने के लिए होने वाला खिंचाव है. ज्यादा भोजन का मतलब है ज्यादा खिंचाव, जो आपके पूरे पाचन तंत्र को अधिक जगह बनाने का निर्देश देता है. आपके पेट की नसें पेट में खिंचाव का पता लगा लेती हैं और आपकी कोलन की मांसपेशियों को अपशिष्ट बाहर निकालने का संकेत देती हैं. आपका आंत बड़े, लहर जैसे संकुचनों की एक सीरीज के साथ रिएक्ट करता है , जिन्हें "मास मूवमेंट्स" कहा जाता है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध के मुताबित, भोजन की सामग्री गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की शक्ति को प्रभावित कर सकती है. अधिक वसा और प्रोटीन युक्त उच्च कैलोरी वाला भोजन गैस्ट्रिन और कोलेसिस्टोकाइनिन जैसे अधिक पाचक हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करता है. ये हार्मोन आपके पाचक रसों, जैसे गैस्ट्रिक एसिड, एंजाइम और पित्त को उत्तेजित करते हैं. ये आपकी छोटी आंत और बृहदान्त्र में संकुचन को भी बढ़ावा देते हैं. ध्यान रहें कि वयस्कों में, बिना किसी अंतर्निहित जठरांत्र विकार के, खाने के तुरंत बाद मल त्याग करने की कभी-कभार होने वाली इच्छा आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होती है.

ओवरएक्टिव गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है?
अगर आपको बार-बार मल त्याग करने की जरूरत महसूस होती है और खाने के तुरंत बाद आपकी आंतों की मांसपेशियां अत्यधिक सिकुड़ जाती हैं, तो हो सकता है कि आपको असामान्य रूप से एक्टिव गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स हो. हालांकि, कभी-कभार मल त्याग कई फैक्टर्स से शुरू हो सकता है, जिनमें कुछ खाद्य पदार्थ, दवाएं, संक्रमण और तनाव शामिल हैं. हालांकि, अगर आपको ये लक्षण लगातार महसूस होते हैं, तो आपको एक प्रकार का Functional gastrointestinal disorders हो सकता है.

हमें कब चिंता करनी चाहिए
आपको तब चिंता करनी चाहिए जब यह लगातार और गंभीर हो, जैसे कि पेट में तेज दर्द, वजन का अचानक कम होना, मल में खून आना, या लगातार दस्त होना. अगर खाने के तुरंत बाद मल त्याग करने की इच्छा बार-बार होती है और आपके जीवन में बाधा डालती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

  • अगर आपको खाने के तुरंत बाद मल त्यागने की तेज और लगातार इच्छा हो, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह लें.
  • अगर इसके साथ पेट में तेज दर्द, सूजन, ऐंठन या गैस जैसे लक्षण भी हों, तो इसे कम न आंकें.
  • अगर आपके मल में खून है या वह ढीला और ऑयली है, तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.
  • अगर बिना कोशिश किए आपका वजन कम हो रहा हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
  • अगर आपको दो दिनों से ज्यादा समय से दस्त हो रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें.
  • अगर यह समस्या आपकी जीवनशैली में बाधा डाल रही है, जैसे कि आपको घर से बाहर निकलने में घबराहट हो रही है और फिर बाद में फिर से मल त्यागने की इच्छा हो रही है, तो डॉक्टर से मिलें

तुरंत मल त्याग शुरू करने के अन्य कारण

इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS): जब गैस, सूजन और ऐंठन के साथ मल त्याग की आवश्यकता लगभग अपरिहार्य हो जाती है, तो यह IBS का संकेत हो सकता है, जो एक सामान्य पाचन विकार है जो आंत के काम करने के तरीके को प्रभावित करता है. कुछ लोगों में दस्त और कब्ज के साथ होता है. वहीं, कुछ लोगों में, यह दोनों ही होता है.

नोट: IBS जीवन के लिए खतरा नहीं है, हालांकि अगर समय पर इसका प्रबंधन न किया जाए तो यह जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है.

स्ट्रेस और चिंता- आंत हमारा दूसरा मस्तिष्क है और वास्तव में आंत और मस्तिष्क आपस में जुड़े हुए हैं. इसलिए अचानक चिंता या किसी प्रकार के तनाव का अनुभव पाचन संबंधी समस्या का कारण बन सकता है. पबमेड सेंट्रल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि तनाव intestinal permeability को भी बढ़ा सकता है और इस प्रकार आंतों की शिथिलता पैदा कर सकता है.

इस तरह मिल सकती है राहत

  • थोड़ा-थोड़ा और बार-बार भोजन करें: एक बार में ज्यादा-भारी भोजन करने के बजाय, थोड़ा-थोड़ा करके भोजन करने से पेट में खिंचाव कम होता है और रिफ्लेक्स से बचाव होता है.
  • परिचित ट्रिगर्स से बचें: बहुत अधिक वसा वाला भोजन, ज्यादा मात्रा में खाना, कैफीन या मसालेदार भोजन, ये सभी रिफ्लेक्स की स्थिति को बढ़ा सकते हैं.
  • आरामदायक वातावरण में भोजन करें: स्ट्रेस, जल्दबाजी में खाना, या खाने के साथ-साथ गुस्से की भावनाएं, ये सब मिलकर आंत की प्रतिक्रियाओं को बढ़ा देती हैं.
  • खुद को हाइड्रेटेड रखें: नियमित गतिविधि और उचित हाइड्रेशन पाचन और आंत की गतिशीलता में मदद करता है. अगर कोई भी लक्षण बना रहता है, खासकर ऊपर बताए गए किसी भी लाल निशान के साथ, तो तुरंत किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से सलाह लें.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

