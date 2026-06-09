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क्या आप भी वजन घटाने के लिए लेते हैं GLP-1 दवाएं? अगर हां, तो आज से ही इन 8 सप्लीमेंट्स से बना लें दूरी

क्या आप भी वजन घटाने के लिए लेते हैं GLP-1 दवाएं? अगर हां, तो आज से ही इन 8 सप्लीमेंट्स से बना लें दूरी ( GETTY IMAGES )

आजकल वजन कंट्रोल करने के लिए GLP-1 दवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भारत में GLP-1 दवाओं के इस्तेमाल में काफी बढ़ोतरी हुई है. NFHS-5 के डेटा के अनुसार, भारत में लगभग हर चार में से एक वयस्क (करीब 25 फीसदी) का वजन ज्यादा है या वे मोटापे से ग्रस्त हैं. देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. हालांकि कई मरीज इन दवाओं के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी हाल के वर्षों में टाइप-2 डायबिटीज को कंट्रोल करने और वजन घटाने के लिए GLP-1 दवाओं (खासकर ओजेम्पिक और माउंजारो) का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है.

भारत में GLP-1 दवाओं का कुल बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर तक पहुंच गई है. हालांकि, जो लोग GLP-1 ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि इस दवा को लेते समय जीवनशैली में क्या बदलाव करने की जरूरत है. इसके साथ ही GLP-1 दवाएं लेते समय किन 8 सप्लीमेंट्स से बचना चाहिए, इस खबर में विस्तार से जानें...