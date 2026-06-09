क्या आप भी वजन घटाने के लिए लेते हैं GLP-1 दवाएं? अगर हां, तो आज से ही इन 8 सप्लीमेंट्स से बना लें दूरी
भारत में GLP-1 दवाओं का कुल बाजार तेजी से बढ़ रहा है. वजन कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले की संख्या बढ़ रही...
Published : June 9, 2026 at 6:04 PM IST
आजकल वजन कंट्रोल करने के लिए GLP-1 दवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भारत में GLP-1 दवाओं के इस्तेमाल में काफी बढ़ोतरी हुई है. NFHS-5 के डेटा के अनुसार, भारत में लगभग हर चार में से एक वयस्क (करीब 25 फीसदी) का वजन ज्यादा है या वे मोटापे से ग्रस्त हैं. देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. हालांकि कई मरीज इन दवाओं के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी हाल के वर्षों में टाइप-2 डायबिटीज को कंट्रोल करने और वजन घटाने के लिए GLP-1 दवाओं (खासकर ओजेम्पिक और माउंजारो) का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है.
भारत में GLP-1 दवाओं का कुल बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर तक पहुंच गई है. हालांकि, जो लोग GLP-1 ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि इस दवा को लेते समय जीवनशैली में क्या बदलाव करने की जरूरत है. इसके साथ ही GLP-1 दवाएं लेते समय किन 8 सप्लीमेंट्स से बचना चाहिए, इस खबर में विस्तार से जानें...
8 सप्लीमेंट्स जिनसे बचना चाहिए
- फाइबर सप्लीमेंट्स- द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के मुताबिक, फाइबर आम तौर पर पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा या अचानक इसका अधिक सेवन (विशेषकर सप्लीमेंट्स) कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है. GLP-1 दवाएं (जैसे ओजेम्पिक या वेगोवी) पाचन को धीमा कर देती हैं, जिससे फाइबर सप्लीमेंट लेने पर पेट फूलना, गैस और मतली जैसे लक्षण और बिगड़ सकते हैं. इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए, कम डोज से शुरू करना, काफी पानी पीना और अपनी डाइट बदलना सबसे अच्छा है.
बहुत से लोगों को GLP-1 दवा लेने से कब्ज की समस्या होती है, इसलिए कब्ज से राहत पाने और मल त्याग को नियमित रखने के लिए आहार में फाइबर की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाना एक बहुत ही प्रभावी तरीका है. धीरे-धीरे फाइबर का सेवन बढ़ाने से मल त्याग नियमित हो सकता है. लेकिन, फाइबर सप्लीमेंट्स लेने के बजाय, अपनी डाइट में ज्यादा फाइबर वाले खाद्य पदार्थ और भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ शामिल करने की कोशिश करें.
- मैग्नीशियम ऑक्साइड- कुछ लोग अपनी डाइट में मैग्नीशियम सप्लीमेंट शामिल करते हैं क्योंकि यह मांसपेशियों के काम करने, नसों के स्वास्थ्य और अच्छी नींद के लिए एक जरूरी मिनरल है. हालांकि,जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का सही तरीके या उचित मात्रा में उपयोग न किया जाए, तो यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. इसके साथ ही सबसे अच्छी स्थितियों में भी, मैग्नीशियम का यह रूप शरीर द्वारा ठीक से अवशोषित नहीं होता है. शरीर इसका केवल 4 फीसदी हिस्सा ही अवशोषित कर पाता है. GLP-1 दवाओं की वजह से पाचन धीमा हो जाता है, और इसके साथ मैग्नीशियम लेने पर शरीर में इसका अवशोषण (absorption) और भी मुश्किल हो सकता है. जिससे पेट फूलना, ऐंठन या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
- फैट बर्नर या स्टिमुलेंट्स- साइंस डायरेक्ट के मुताबिक, GLP-1 दवाओं के साथ फैट बर्नर या स्टिमुलेंट्स (जैसे कैफीन और ग्रीन टी) लेना गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है. ये सप्लीमेंट्स न केवल दवाओं के कारण होने वाले जी मिचलाने की समस्या को बढ़ाते हैं, बल्कि अत्यधिक भूख कम करके कुपोषण और कमजोरी का खतरा भी पैदा कर सकते हैं. इन दवाओं और सप्लीमेंट्स को एक साथ लेने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इससे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे एंग्जायटी या हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है. इसके अलावा, GLP-1 के आम साइड इफेक्ट (जैसे पेट फूलना, एसिडिटी और जी मिचलाना) इन सप्लीमेंट्स को लेने से काफी बढ़ सकते हैं.
- बर्बेरिन- फार्मेसी टाइम्स के अनुसार, कुछ रिसर्च से पता चलता है कि बर्बेरिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने और वजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी कहा है कि यह प्लांट-बेस्ड सप्लीमेंट ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का एक नेचुरल तरीका हो सकता है. हालांकि, GLP-1 दवाएं (जैसे ओजेंम्पिक, वेगोवी) और बर्बेरिन, दोनों ही ब्लड शुगर को कम करने का काम करते हैं. ऐसे में, इन्हें एक साथ लेने से ब्लड शुगर खतरनाक स्तर तक नीचे जा सकता है. जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चक्कर आना, बेहोशी या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
- अल्फा-लिपोइक एसिड (ALA)- यह एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली यीस्ट, ब्रोकली और पालक में पाया जाता है, लेकिन कुछ लोग नसों के दर्द और सूजन में मदद के लिए ALA सप्लीमेंट्स लेते हैं. बर्बेरिन की तरह ही, ALA भी इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता है, इसलिए GLP-1 दवाओं के साथ इन सप्लीमेंट्स को लेना सही नहीं है.
- भूख कम करने वाली दवाएं- इन दवाओं और सप्लीमेंट्स को मिलाकर लेने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे एंग्जायटी या हाइपरटेंशन हो सकता है. इसके अलावा, GLP-1 के आम साइड इफेक्ट्स (जैसे कि पेट फूलना, एसिडिटी और जी मिचलाना) इन सप्लीमेंट्स को लेने से काफी बढ़ सकते हैं.
- क्रोमियम- यह एक और सप्लीमेंट है जिसे अक्सर ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए लेने की सलाह दी जाती है. बर्बेरिन के लिए दी गई चेतावनी की तरह ही, GLP-1 या डायबिटीज की अन्य दवाओं के साथ क्रोमियम लेने से हाइपोग्लाइसीमिया (लो ब्लड शुगर) का खतरा बढ़ सकता है.
- गार्सिनिया कैंबोगिया- गार्सिनिया कैम्बोगिया सप्लीमेंट अपने एक्टिव तत्व, हाइड्रॉक्सीसिट्रिक एसिड (HCA) के कारण वजन घटाने वाले उत्पाद के रूप में बहुत विज्ञापित किया गया है. हालांकि, वैज्ञानिक प्रमाणों और स्वास्थ्य एजेंसियों के अनुसार, मनुष्यों में वजन घटाने पर इसका प्रभाव बहुत मामूली या सीमित है. इसके बजाय, इसके अनियंत्रित उपयोग से लिवर को नुकसान (लिवर डैमेज) का खतरा बढ़ सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.