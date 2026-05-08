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क्या आपको भी इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या हैं? तो जानें कारण और बचाव के उपाय

कई महिलाओं के लिए इर्रेगुलर पीरियड्स एक बड़ी चिंता का विषय हैं. यह मानना ​​गलत है कि पीरियड्स में देरी सिर्फ किसी गंभीर बीमारी या सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होती है. शरीर के अंदरूनी सिस्टम में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव (खासकर हॉर्मोन और विटामिन में असंतुलन) अक्सर इस समस्या की जड़ होते हैं. आप कितनी भी दवा ले लें, जब तक आप इन असली कमियों को पहचानकर ठीक नहीं करते, तब तक असर सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहेगा. आइए इस खबर में इर्रेगुलर पीरियड्स के गहरे कारणों को समझते हैं और जरूरी डाइट में बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैं...

हार्मोनल दिक्कतों में बढ़ोतरी

क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेनुका माइनदे का कहना है कि पिछले दशक में, भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन की समस्या में काफी वृद्धि हुई है. यह रुझान सिर्फ प्रजनन आयु (15–45 वर्ष) वाली महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि, इसके लक्षण अब कम उम्र की महिलाओं (20–30 वर्ष) में भी तेजी से आम होते जा रहे हैं. PCOS और थायरॉइड संबंधी डिसऑर्डर जैसी समस्याएं युवा महिलाओं में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आम हो गई हैं. इसका मुख्य कारण खाने की आदतों में बदलाव और सुस्त लाइफस्टाइल का बढ़ता ट्रेंड है. डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी और प्रोसेस्ड फूड खाने से शरीर को जरूरी विटामिन नहीं मिल पाते. नतीजतन, प्ररिप्रोडक्टिव सिस्टम नैचुरली काम करने की अपनी क्षमता खो देता है. इसलिए, पीरियड्स में होने वाली अनियमितताओं को सिर्फ एक शारीरिक समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि शरीर के पूरे न्यूट्रिशनल स्टेटस के इंडिकेटर के तौर पर देखना बहुत जरूरी है.

मुख्य हार्मोनों की भूमिका और असंतुलन

डॉ. रेनुका माइनदे के अनुसार, महिलाओं के शरीर में, पीरियड्स का साइकिल मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से कंट्रोल होता है. जब ये दोनों हॉर्मोन बैलेंस्ड स्टेट में होते हैं, तो गर्भाशय की परत सही समय पर झड़ती है, जिससे पीरियड्स आते हैं. हालांकि, दूसरे हॉर्मोन भी इन जरूरी हॉर्मोन के काम करने के तरीके पर असर डालते हैं.

विशेष रूप से, यदि थायरॉइड ग्रंथि बहुत कम (हाइपोथायरॉइडिज्म) या बहुत अधिक (हाइपरथायरॉइडिज्म) हार्मोन बनाती है, तो मासिक धर्म चक्र अनियमित हो सकता है. थायरॉइड की बीमारियों से परेशान लोगों को पीरियड्स के दौरान हल्की या ज्यादा ब्लीडिंग जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं. इसी तरह, जब शरीर में तनाव हार्मोन 'कोर्टिसोल' का लेवल बढ़ता है, तो यह सीधे तौर पर एस्ट्रोजन के उत्पादन को प्रभावित करता है.

विटामिन की कमी जो मासिक धर्म को प्रभावित करती है

बहुत से लोग मानते हैं कि पीरियड्स न आना सिर्फ यूट्रस से जुड़ी समस्या है, लेकिन इस प्रोसेस में विटामिन भी अहम भूमिका निभाते हैं. खास तौर पर, आजकल 80 प्रतिशत महिलाओं में विटामिन D की कमी देखी जा रही है. विटामिन D न केवल हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह अंडे निकलने (ओव्यूलेशन) की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में भी मदद करता है.

इसके अलावा, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया (खून की कमी) हो सकता है.जब शरीर में खून की कमी होती है, तो यह ऑक्सीजन बचाने के लिए अपने आप पीरियड्स के चक्र को धीमा कर देता है. इसके कारण मासिक धर्म में देरी हो सकती है या बहुत हल्का ब्लीडिंग हो सकता है. मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिजों की कमी से भी मासिक धर्म के दौरान पेट में तेज दर्द और घबराहट हो सकती है.