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क्या आपको भी इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या हैं? तो जानें कारण और बचाव के उपाय

अनियमित पीरियड्स एक आम समस्या है, जो आमतौर पर तनाव, हार्मोनल असंतुलन, PCOS, थायरॉइड की समस्याओं या वजन में अचानक बदलाव के कारण होती है...

Do you also suffer from irregular periods? If so, learn about the causes and preventive measures.
क्या आपको भी इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या हैं? तो जानें कारण और बचाव के उपाय (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 8, 2026 at 7:15 PM IST

7 Min Read
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कई महिलाओं के लिए इर्रेगुलर पीरियड्स एक बड़ी चिंता का विषय हैं. यह मानना ​​गलत है कि पीरियड्स में देरी सिर्फ किसी गंभीर बीमारी या सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होती है. शरीर के अंदरूनी सिस्टम में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव (खासकर हॉर्मोन और विटामिन में असंतुलन) अक्सर इस समस्या की जड़ होते हैं. आप कितनी भी दवा ले लें, जब तक आप इन असली कमियों को पहचानकर ठीक नहीं करते, तब तक असर सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहेगा. आइए इस खबर में इर्रेगुलर पीरियड्स के गहरे कारणों को समझते हैं और जरूरी डाइट में बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैं...

हार्मोनल दिक्कतों में बढ़ोतरी
क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेनुका माइनदे का कहना है कि पिछले दशक में, भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन की समस्या में काफी वृद्धि हुई है. यह रुझान सिर्फ प्रजनन आयु (15–45 वर्ष) वाली महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि, इसके लक्षण अब कम उम्र की महिलाओं (20–30 वर्ष) में भी तेजी से आम होते जा रहे हैं. PCOS और थायरॉइड संबंधी डिसऑर्डर जैसी समस्याएं युवा महिलाओं में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आम हो गई हैं. इसका मुख्य कारण खाने की आदतों में बदलाव और सुस्त लाइफस्टाइल का बढ़ता ट्रेंड है. डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी और प्रोसेस्ड फूड खाने से शरीर को जरूरी विटामिन नहीं मिल पाते. नतीजतन, प्ररिप्रोडक्टिव सिस्टम नैचुरली काम करने की अपनी क्षमता खो देता है. इसलिए, पीरियड्स में होने वाली अनियमितताओं को सिर्फ एक शारीरिक समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि शरीर के पूरे न्यूट्रिशनल स्टेटस के इंडिकेटर के तौर पर देखना बहुत जरूरी है.

मुख्य हार्मोनों की भूमिका और असंतुलन
डॉ. रेनुका माइनदे के अनुसार, महिलाओं के शरीर में, पीरियड्स का साइकिल मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से कंट्रोल होता है. जब ये दोनों हॉर्मोन बैलेंस्ड स्टेट में होते हैं, तो गर्भाशय की परत सही समय पर झड़ती है, जिससे पीरियड्स आते हैं. हालांकि, दूसरे हॉर्मोन भी इन जरूरी हॉर्मोन के काम करने के तरीके पर असर डालते हैं.

विशेष रूप से, यदि थायरॉइड ग्रंथि बहुत कम (हाइपोथायरॉइडिज्म) या बहुत अधिक (हाइपरथायरॉइडिज्म) हार्मोन बनाती है, तो मासिक धर्म चक्र अनियमित हो सकता है. थायरॉइड की बीमारियों से परेशान लोगों को पीरियड्स के दौरान हल्की या ज्यादा ब्लीडिंग जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं. इसी तरह, जब शरीर में तनाव हार्मोन 'कोर्टिसोल' का लेवल बढ़ता है, तो यह सीधे तौर पर एस्ट्रोजन के उत्पादन को प्रभावित करता है.

विटामिन की कमी जो मासिक धर्म को प्रभावित करती है
बहुत से लोग मानते हैं कि पीरियड्स न आना सिर्फ यूट्रस से जुड़ी समस्या है, लेकिन इस प्रोसेस में विटामिन भी अहम भूमिका निभाते हैं. खास तौर पर, आजकल 80 प्रतिशत महिलाओं में विटामिन D की कमी देखी जा रही है. विटामिन D न केवल हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह अंडे निकलने (ओव्यूलेशन) की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में भी मदद करता है.

इसके अलावा, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया (खून की कमी) हो सकता है.जब शरीर में खून की कमी होती है, तो यह ऑक्सीजन बचाने के लिए अपने आप पीरियड्स के चक्र को धीमा कर देता है. इसके कारण मासिक धर्म में देरी हो सकती है या बहुत हल्का ब्लीडिंग हो सकता है. मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिजों की कमी से भी मासिक धर्म के दौरान पेट में तेज दर्द और घबराहट हो सकती है.

डाइट में बदलाव जरूरी है
पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए खाना पहली दवा है. अपनी डाइट में ब्राउन राइस, ज्वार और रागी जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शामिल करें. ये ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने और हार्मोन को बैलेंस करने में मददगार होते हैं.

इसी तरह, हेल्दी फैट्स (स्वस्थ वसा) शरीर में हार्मोन के उत्पादन और संतुलन के लिए प्राथमिक रॉ मटीरियल (कच्चे माल) के रूप में कार्य करते हैं अपनी रोज की डाइट में बादाम, अखरोट, अलसी के बीज और कद्दू के बीज शामिल करें. इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड हार्मोन फंक्शन को बेहतर बनाते हैं. पीरियड्स के दौरान आयरन की कमी ज्यादा होती है, इसलिए पालक और गुड़ जैसी हरी सब्जियों का सेवन एनीमिया को रोकने में मदद कर सकता है.

किन चीजों से बचना चाहिए
जिन महिलाओं को पीरियड्स की दिक्कतें होती हैं, उन्हें मैदा, चीनी और नमक जितना हो सके कम खाना चाहिए. ये शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस को और खराब करते हैं. कैफीन वाली कॉफी और चाय पीने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, जिसका पीरियड्स पर बुरा असर पड़ता है. खासकर, पैकेट वाले चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से बचने से शरीर में सूजन कम होती है और पीरियड्स रेगुलर होते हैं.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, पीरियड्स की दिक्कतें सिर्फ दवाओं से ठीक नहीं हो सकतीं. लाइफस्टाइल में बदलाव, खासकर पूरी नींद और न्यूट्रिशन से इन दिक्कतों को 70 परसेंट तक कम किया जा सकता है.मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पीरियड्स लगातार तीन महीने तक इर्रेगुलर या हेवी ब्लीडिंग हो, तो तुरंत गाइनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेना और ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है. हार्मोनल इम्बैलेंस का पता शुरुआती स्टेज में ही लगाया जा सकता है.

इसे एक चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए
इर्रेगुलर पीरियड्स आपके शरीर का एक चेतावनी संकेत है. इसे नजरअंदाज न करें, अपने खाने की आदतों पर ध्यान दें. विटामिन D के लिए हर दिन कुछ समय धूप में बिताना और आयरन और प्रोटीन से भरपूर लोकल खाना खाने से आपकी हार्मोनल हेल्थ को बनाए रखने में मदद मिल सकती है. सही न्यूट्रिशन और रेगुलर एक्सरसाइज आपके पीरियड को रेगुलर करने में मदद कर सकते हैं. याद रखें, आपकी हेल्थ आपके हाथों में है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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