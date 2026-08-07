क्या आप भी सिर्फ 10 मिनट के लिए मुंह में रखते हैं तंबाकू? तो जरूर जान लें ये काम की बात
लंबी ड्यूटी के दौरान सिर्फ 10 मिनट गाल में तंबाकू दबाकर रखते हैं? तो जरूर जान ले कि यह कैसे आपके मुंह को नुकसान पहुंचाता...
Published : August 7, 2026 at 2:06 PM IST
लंबी शिफ्ट, लगातार काम के प्रेशर या थकान के बीच, बहुत से लोग कुछ मिनटों के लिए तंबाकू को अपने गाल, मसूड़े या होठों के पास दबाए रखते हैं. वे इसे एक मामूली और नुकसान न पहुंचाने वाली आदत मानते हैं. वे अक्सर यह सोचते हैं कि चूंकि वे पूरे दिन तंबाकू नहीं खाते हैं, इसलिए इसे थोड़ी देर मुंह में रखने से कोई नुकसान नहीं होगा. लेकिन सिर एवं गर्दन कैंसर विशेषज्ञों का कहना है कि खतरा केवल तंबाकू की मात्रा से नहीं, बल्कि मुंह में एक ही जगह पर बार-बार इसके संपर्क में आने से भी बढ़ता है.
पुणे के सह्याद्री अस्पताल कोथरुड में सलाहकार मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. राहुल पठाड़े का कहना है कि इस आदत से धीरे-धीरे चोट या घाव हो सकता है. मतलब एक ही जगह पर बार-बार केमिकल के संपर्क से वहां की सेल्स डैमेज होने लगती हैं. मुंह के अंदर सफेद या लाल रंग के पैच बनने लगते हैं, जिन्हें कैंसर से पहले का लक्षण माना जाता है. मुंह की त्वचा सख्त होने लगती है, जिससे मुंह खुलने में दिक्कत होने लगती है.
हर छाला सामान्य नहीं होता
डॉ. राहुल पठाड़े के मुताबिक, मुंह में छाले होना आम बात है. आमतौर पर मसालेदार खाना, गलती से काटने या विटामिन की कमी से होने वाले ज्यादातर छाले एक या दो हफ्ते में ठीक हो जाते हैं. लेकिन, अगर छाला तीन से छह हफ्ते तक रहता है, उसी जगह पर बार-बार होता है, बहुत कम या बिल्कुल दर्द नहीं होता है, या उसके चारों ओर सफेद या लाल धब्बे होते हैं, तो इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. एक्सपर्ट बताते हैं कि शुरुआती स्टेज का ओरल कैंसर हमेशा दर्द से शुरू नहीं होता है. अक्सर, एक आम सा दिखने वाला छाला जो लंबे समय तक बना रहता है, बीमारी का पहला संकेत होता है.
तंबाकू मुंह को कैसे नुकसान पहुंचाता है?
डॉ. राहुल पठाड़े कहते हैं कि जब तंबाकू को गाल के अंदरूनी हिस्से पर रखा जाता है, तो उसकी नाजुक परत लंबे समय तक निकोटीन और कई तरह के कैंसर पैदा करने वाले केमिकल के संपर्क में आती है. अगर यह आदत रोज दोहराई जाए, तो सेल्स में लगातार बदलाव होते रहते हैं. समय के साथ, ये बदलाव सफेद या लाल धब्बों से लेकर ऐसे घावों तक बढ़ सकते हैं जो ठीक नहीं होते और कुछ मामलों में, मुंह का कैंसर भी हो सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, सबसे चिंता की बात यह है कि ये बदलाव सबसे पहले ठीक वहीं दिखते हैं जहां तंबाकू रखा जाता है. इसलिए, उस जगह पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को हल्के में नहीं लेना चाहिए.
किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है?
डॉ. राहुल पठाड़े का कहना है कि यह आदत अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो लंबी शिफ्ट में काम करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री वर्कर और खेत में काम करने वाले मजदूर या ऐसे पेशों में काम करने वाले लोग जहां लंबे समय तक काम के दौरान तंबाकू का सेवन करना एक आसान विकल्प बन जाता है. कई लोग धूम्रपान नहीं करते, लेकिन गुटखा, खैनी, जर्दा या बिना धुएं वाले तंबाकू के दूसरे रूपों को अपेक्षाकृत सुरक्षित मानते हैं. हालांकि, विशेषज्ञ साफ तौर पर कहते हैं कि बिना धुएं वाला तंबाकू भी मुंह के कैंसर का एक बड़ा कारण है.
कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?
डॉ. राहुल पठाड़े के मुताबिक, यदि मुंह का छाला तीन सप्ताह से अधिक समय तक ठीक न हो, मुंह के अंदर गांठ महसूस हो, सफेद या लाल धब्बे दिखाई दें, मुंह खोलने में कठिनाई हो, बोलने या निगलने में परेशानी होने लगे या बिना कारण दांत ढीले महसूस होने लगें, तो तुरंत विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए.
मुंह की जांच में संदेह होने पर बायोप्सी की जाती है. विशेषज्ञ बताते हैं कि बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है. बल्कि यही जांच बीमारी की सही पहचान का सबसे भरोसेमंद तरीका है और उपचार की दिशा तय करती है.
समय पर पहचान से इलाज आसान हो सकता है
डॉ. राहुल पठाड़े का कहना है कि ओरल कैंसर यदि शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ जाए, तो उपचार के परिणाम काफी बेहतर होते हैं. कई मामलों में सीमित सर्जरी से ही बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और बोलने, खाने तथा चेहरे की सामान्य कार्यक्षमता भी काफी हद तक सुरक्षित रखी जा सकती है. लेकिन देर से पहचान होने पर सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी या अन्य उपचारों की आवश्यकता पड़ सकती है.
आदत छोटी लग सकती है, लेकिन रिस्क नहीं है
एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाल में तंबाकू रखना (चाहे सिर्फ दस मिनट के लिए ही क्यों न हो) किसी भी समय के लिए सुरक्षित नहीं है. हेल्थ एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि चाहे दस मिनट हों या एक मिनट, तंबाकू शरीर को तुरंत नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और नुकसान के शुरुआती, हल्के लक्षण दिखने लगते हैं. अगर मुंह का छाला छह हफ़्तों में ठीक नहीं होता है, तो दर्द के बढ़ने का इंतजार करने के बजाय समय पर जांच करवाना सबसे समझदारी भरा कदम है. बीमारी का जल्दी पता चलने से न सिर्फ इलाज आसान हो जाता है, बल्कि जान बचाने में भी अहम भूमिका निभाता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)