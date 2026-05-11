क्या आपके भी पेट के निचले हिस्से में लगातार रहता है दर्द, तो हो जाएं सावधान! और तुरंत डॉक्टर से मिले
अगर आपको पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहता है, तो हो सकता है कि आपको पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID) हो, जानें इस कंडिशन...
Published : May 11, 2026 at 5:50 PM IST
कई महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि योनि क्षेत्र और पेट के निचले हिस्से में दर्द के सामान्य कारणों में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज (PID) शामिल हो सकती है. यदि दर्द बना रहता है, या इसके साथ बुखार या असामान्य स्राव होता है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह गंभीर हो सकता है और बांझपन का कारण बन सकता है. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज (PID) क्या है, इसके बारे में और जानने के लिए विस्तार से पढ़ें यह खबर...
पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID) क्या है?
सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID) यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी या सर्विक्स का एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो आमतौर पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन (STI) की वजह से होता है. यह मुख्य रूप से क्लैमाइडिया या गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो PID से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्कार टिशू और इन्फेक्टेड फ्लूइड के पॉकेट्स बन सकते हैं, जिन्हें एब्सेस कहते हैं. इनसे लंबे समय तक नुकसान हो सकता है.
लक्षण
पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज के लक्षण हल्के हो सकते हैं. कुछ लोगों में लक्षण नहीं दिखते. लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...
- पेट के निचले हिस्से और पेल्विस में दर्द
- वजाइना से निकलने वाला तरल पदार्थ, जिसे डिस्चार्ज कहते हैं, जो भारी या असामान्य होता है. इसमें बदबू आ सकती है.
- पीरियड्स के बीच वजाइना से ब्लीडिंग.
- सेक्स के दौरान दर्द.
- बुखार, कभी-कभी ठंड लगने के साथ.
- बार-बार पेशाब आना.
- पेशाब करते समय जलन देना
डॉक्टर को कब दिखाएं
- अगर आपको ये लक्षण हैं तो तुरंत अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल से मिलें या इमरजेंसी केयर लें:
- तेज दर्द
- पेट खराब और उल्टी
- तेज बुखार
भले ही आपके PID के लक्षण आपको ज्यादा परेशान न करें, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल से मिलें. बदबू वाला वजाइनल डिस्चार्ज, पेशाब करते समय दर्द या पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं, जिसे STI भी कहते हैं. अगर आपको ये लक्षण हैं, तो सेक्स न करें और अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल से अपॉइंटमेंट लें. STI का तेज इलाज PID को रोकने में मदद कर सकता है.
रिस्क फैक्टर
- जिन वजहों से आपको पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज का खतरा बढ़ सकता है, उनमें ये शामिल हैं:
- सेक्सुअली एक्टिव होना और 25 साल से कम उम्र का होना
- एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर होना
- ऐसे किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करना जिसके एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर हों.
- बिना कंडोम का इस्तेमाल किए सेक्स करना.
- डूशिंग (वेजाइनल डूशिंग) वजाइना की सेहत के लिए नुकसानदायक है. डूशिंग का मतलब है वजाइना के अंदर के हिस्से को पानी या दूसरे लिक्विड के मिक्सचर से धोना.
- पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन होना
बचाव
पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज का खतरा कम करने के लिए...
- सुरक्षित सेक्स करें- हर बार सेक्स करते समय कंडोम का इस्तेमाल करें, अपने पार्टनर की संख्या कम रखें और सेक्स करने से पहले पार्टनर की सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछें.
- बर्थ कंट्रोल दवाओं से बचें- बर्थ कंट्रोल के बारे में अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल से बात करें. क्योंकि, बर्थ कंट्रोल सिर्फ अनचाही प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, न कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन (STIs) से बचाने के लिए, जो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID) का मुख्य कारण हैं.
- कंडोम का इस्तेमाल करें- कंडोम का इस्तेमाल करने से खतरा कम करने में मदद मिलती है. STI से बचने के लिए हर बार नए पार्टनर के साथ सेक्स करते समय कंडोम का इस्तेमाल करें.
- टेस्ट करवाएं- अगर आपको STI का खतरा है, तो टेस्ट के लिए अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल से अपॉइंटमेंट लें. जरूरत हो तो अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल के साथ रेगुलर स्क्रीनिंग शेड्यूल बनाएं. STI का जल्दी इलाज कराने से आपको PID न होने का सबसे अच्छा चांस मिलता है.
- अपने पार्टनर से टेस्ट करवाने के लिए कहें- अगर आपको पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज या STI है, तो अपने पार्टनर से टेस्ट और इलाज करवाने के लिए कहें. इससे STI को फैलने से रोका जा सकता है और PID को वापस आने से रोका जा सकता है.
- डौश न करें- डौश करने से वजाइना में जर्म्स का बैलेंस बिगड़ जाता है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)