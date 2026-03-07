ETV Bharat / health

क्या आपको भी पसलियों के नीचे बाईं तरफ होता है दर्द, तो हो जाएं सावधान, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

सलियों के नीचे बाईं ओर कई महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं, जिनमें हृदय, बायां फेफड़ा, अग्न्याशय, प्लीहा, पेट और बायां गुर्दा शामिल हैं, इसके कार्य

By ETV Bharat Health Team

Published : March 7, 2026 at 4:03 PM IST

9 Min Read
पसलियों के नीचे बाईं तरफ (left rib) दर्द होना हमेशा किसी गंभीर मेडिकल कंडीशन का संकेत नहीं होता है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर अगर यह लगातार, गंभीर या बार-बार हो रहा हो. दरअसल, शरीर के इस हिस्से में कई जरूरी अंग होते हैं, और तकलीफ मांसपेशियों में खिंचाव या गैस जैसी छोटी-मोटी चीज से भी हो सकती है, या पैंक्रियाटाइटिस, किडनी स्टोन या दिल की समस्याओं जैसी ज्यादा गंभीर स्थितियों से भी हो सकती है. अगर दर्द में सुधार नहीं होता है या इसके साथ दूसरे लक्षण भी हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना ही सही रहेगा.

बाईं पसली के नीचे कौन-कौन से अंग होते हैं?
यह जानना कि पसलियों के नीचे बाईं ओर कौन से अंग हैं (जिसे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिएक रीजन भी कहते हैं) असल में दर्द के संभावित कारणों को कम करने में मदद कर सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पसलियों के नीचे बाईं ओर कई जरूरी अंग होते हैं, जिनमें दिल, बायां फेफड़ा, पैंक्रियास, स्प्लीन, पेट और बाईं किडनी शामिल हैं, जिनका काम हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे कि...

  • स्प्लीन: बाईं पसली के ठीक नीचे, स्प्लीन खून को फ़िल्टर करती है और इम्यून फंक्शन और इंफेक्शन कंट्रोल में जरूरी भूमिका निभाती है.
  • पेट: इस मस्कुलर डाइजेस्टिव ऑर्गन का ऊपरी हिस्सा बाईं पसलियों के नीचे होता है और खाना पचाने में मदद करता है.
  • पैंक्रियास: पेट के पीछे होता है, पैंक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम और इंसुलिन जैसे हॉर्मोन बनाता है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं.
  • बाईं किडनी: पेट के पिछले हिस्से में पाई जाने वाली बाईं किडनी खून से वेस्ट को फिल्टर करती है, फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करती है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है.
  • कोलन (बड़ी आंत): डिसेंडिंग कोलन पेट के बाईं ओर नीचे की ओर होता है और पानी को सोखने और वेस्ट को रेक्टम की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है.
  • हार्ट- आपका दिल आपके शरीर के थोड़ा बाईं ओर होता है. यह आपके दाएं और बाएं फेफड़ों के बीच होता है. बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है ताकि आपकी बाईं छाती में दिल के लिए जगह बन सके. आपकी रिब केज आपके दिल की सुरक्षा करती है. वहीं, आपका दिल एक जरूरी अंग है. यह एक मसल है जो आपके शरीर के सभी हिस्सों में खून पंप करती है. आपके दिल से पंप किया गया खून आपके शरीर को काम करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देता है.
  • इन ऑर्गन के अलावा, इस एरिया में मसल्स, कनेक्टिव टिशू, नर्व और ब्लड वेसल भी होती हैं जो अंदरूनी स्ट्रक्चर को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती हैं

बाईं पसली के नीचे दर्द के आम कारण
बाईं पसली के नीचे दर्द हल्का और टेम्पररी से लेकर गंभीर और जानलेवा तक हो सकता है. इसके संभावित कारणों में डाइजेस्टिव, मस्कुलोस्केलेटल और सिस्टमिक कंडीशन शामिल हैं. पाचन से जुड़ी दिक्कतें इस हिस्से में दर्द के सबसे आम कारणों में से हैं. कम समय के लिए और लंबे समय तक चलने वाले, दोनों तरह के पाचन से जुड़ी दिक्कतों से परेशानी हो सकती है, जिसमें शामिल हैं...

  • गैस: हवा निगलने, जल्दी-जल्दी खाने, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने, या गैस बनाने वाली चीजें (जैसे बीन्स या पत्तागोभी) खाने से पेट फूलना, ऐंठन, डकार और तेज दर्द हो सकता है.
  • गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD): एसिड रिफ्लक्स से सीने में जलन वाला दर्द हो सकता है जो बाईं पसली तक फैल सकता है.
  • कब्ज: कम पॉटी करने से कोलन में स्टूल जमा हो सकता है, जिससे बाईं ओर ऐंठन या दबाव पड़ सकता है.
  • इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS): यह फंक्शनल पाचन से जुड़ी दिक्कत पेट में दर्द, सूजन, डायरिया, कब्ज या दोनों का मिक्सचर पैदा करती है.
  • अल्सरेटिव कोलाइटिस (UC): यह एक तरह की सूजन वाली आंत की बीमारी है जिसमें पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में दर्द हो सकता है, जब सूजन डिसेंडिंग कोलन को प्रभावित करती है.
  • गैस्ट्राइटिस: पेट की परत में सूजन से बाईं पसलियों के नीचे दर्द हो सकता है, साथ ही जी मिचलाना, पेट फूलना, अपच और जल्दी पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है.
  • पेप्टिक अल्सर: पेट या ड्यूओडेनम में खुले घाव पसलियों के नीचे जलन या चुभने वाला दर्द पैदा कर सकते हैं जो आता-जाता रहता है.

कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस दर्द का कारण हो सकता है.
क्या आपकी पसलियों, पेट, फेफड़ों और पेट की दीवार को जोड़ने वाले कार्टिलेज में सूजन है? कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कार्टिलेज की सूजन है जो पसलियों को ब्रेस्टबोन से जोड़ती है. इस स्थिति में दर्द अक्सर तेज और एक जगह पर होता है और यह पीठ या पेट तक फैल सकता है. लक्षण आमतौर पर हिलने-डुलने, गहरी सांस लेने, खांसने या छींकने से और बिगड़ जाते हैं. प्रभावित पसलियों पर दबाव डालने से दर्द बढ़ सकता है.

स्प्लीन का बढ़ना या फटना
स्प्लीन बाईं पसली के रिबकेज से सुरक्षित रहती है, लेकिन जब यह बढ़ जाती है (स्प्लेनोमेगाली), तो इससे पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में हल्का या दर्द हो सकता है. कुछ लोगों को थोड़ा खाना खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होता है या दर्द बाएं कंधे तक जाता है. अक्सर चोट की वजह से फटी हुई स्प्लीन एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है.

पैंक्रियाटाइटिस
पैंक्रियाटाइटिस पैंक्रियास की सूजन है, जो आमतौर पर गॉलस्टोन या ज्यादा शराब पीने से होती है. एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में आमतौर पर पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होता है जो पीठ तक जाता है और खाने के बाद और बढ़ सकता है. इसके दूसरे लक्षणों में बुखार, जी मिचलाना, उल्टी, दिल की धड़कन का तेज होना और पेट में दर्द होना शामिल हैं.

किडनी स्टोन
किडनी स्टोन हार्ड मिनरल जमा होते हैं जो तब बनते हैं जब कैल्शियम या यूरिक एसिड जैसे पदार्थ यूरिन में कंसंट्रेट हो जाते हैं. डिहाइड्रेशन और खाने-पीने की चीजों से खतरा बढ़ जाता है. किडनी स्टोन का दर्द अक्सर अचानक और तेज होता है, जो पीठ या साइड में शुरू होता है और पेट के निचले हिस्से या कमर की तरफ फैलता है. स्टोन निकलने के बाद दर्द आमतौर पर ठीक हो जाता है.

मस्कुलोस्केलेटल कारण
बाईं पसलियों के नीचे दर्द हड्डियों, मांसपेशियों या कनेक्टिव टिशू पर असर डालने वाली समस्याओं की वजह से भी हो सकता है, जैसे: कि

  • स्लिपिंग रिब सिंड्रोम: एक दुर्लभ स्थिति जिसमें कमज़ोर लिगामेंट पसलियों को बहुत ज्यादा हिलने देते हैं, जिससे दर्द होता है.
  • पसलियों का फ्रैक्चर: टूटी पसलियों में दर्द होता है जो गहरी सांस लेने या खांसने से बढ़ जाता है और आस-पास के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है
  • इंटरकोस्टल मांसपेशियों में खिंचाव: पसलियों के बीच की मांसपेशियों को ज्यादा खींचने या ज्यादा इस्तेमाल करने से दर्द, कोमलता और तेज दर्द हो सकता है.

दूसरे संभावित कारण
कम आम लेकिन गंभीर कारणों में शामिल हैं, जैसे कि

  • हार्ट अटैक: सीने में दबाव जैसा दर्द हो सकता है जो पेट, हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल जाता है.
  • प्लूरिसी: फेफड़ों की परत में सूजन जिससे सांस लेते समय तेज़ या जलन वाला दर्द होता है.
  • निमोनिया: फेफड़ों का इन्फेक्शन जिससे सीने में दर्द, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खासकर जब निचला बायां फेफड़ा प्रभावित हो.
  • एओर्टिक एन्यूरिज्म: एओर्टा में एक खतरनाक उभार जिससे अचानक, सीने या पीठ में तेज दर्द हो सकता है.
  • न्यूमोथोरैक्स (फेफड़े का सिकुड़ना): फेफड़े के आस-पास हवा के रिसाव से सीने में तेज़ दर्द, सांस लेने में दिक्कत और थकान होती है.

आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?
बाईं पसली में दर्द के कुछ कारण, जैसे गैस या मांसपेशियों में हल्का खिंचाव, अपने आप ठीक हो सकते हैं. हालांकि, अगर दर्द...

  • कुछ दिनों से ज्यादा रहे
  • समय के साथ बिगड़ता जाए
  • रोजाना के कामों में रुकावट आए
  • बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो

अगर दर्द के साथ सीने में दबाव, हाथ या जबड़े तक दर्द फैलना, चक्कर आना, जी मिचलाना या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हों, तो तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें, क्योंकि ये हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं. अगर आपको लगातार, गंभीर, या बिना किसी वजह के दर्द हो रहा है, तो सही डायग्नोसिस और इलाज के लिए हेल्थकेयर प्रोवाइडर से सलाह लेना जरूरी है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

संपादक की पसंद

