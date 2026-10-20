क्या रात के समय आपके पैरों में भी होता है दर्द? तो इसे न करें नजरअंदाज, इस गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
हाई कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोसिस नामक प्रक्रिया के जरिए सीधे तौर पर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) का कारण बनता है, जानिए इसके लक्षण क्या है...
Published : October 20, 2026 at 7:45 PM IST
कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी है. लेकिन, जब इसका स्तर जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. हाई कोलेस्ट्रॉल का शरीर पर सीधा असर यह होता है कि खून में मौजूद LDL (बैड कोलेस्ट्रॉल) धमनियों की दीवारों पर चिपककर प्लाक बना देता है, जिससे ब्लड का फ्लो धीमा या बंद हो जाता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.
हाई कोलेस्ट्रॉल के अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. फिर भी, विशेषज्ञों का मानना है कि पैरों में बेचैनी, जलन या दर्द इसके संकेत हो सकते हैं. ऐसा तब होता है जब अंगों की धमनियों में फैट जमा हो जाती है, जो ब्लड फ्लो को रोक सकती है या कम कर सकती है. मेडिकल विशेषज्ञ इस स्थिति को 'पेरिफेरल आर्टरी डिजीज' (PAD) कहते हैं.
रात के समय हाई कोलेस्ट्रॉल आप पर कैसे असर डालता है?
साइंस डायरेक्ट के अनुसार, हाई कोलेस्ट्रॉल और पेरिफेरल आर्टरी डिसीज (PAD) के बीच मुख्य संबंध 'एथेरोस्क्लेरोसिस' (atherosclerosis) की प्रक्रिया है. लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों में जमा हो जाता है, जिससे वे सख्त हो जाती हैं. इसके कारण शरीर के बाहरी हिस्सों, जैसे कि पैरों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे तेज दर्द और ऐंठन होती है. डॉक्टरों के अनुसार, यह समस्या रात के समय, जब शरीर आराम की स्थिति में होता है, और भी गंभीर हो सकती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि पेरिफेरल आर्टरी डिसीज का सीधे तौर पर पता नहीं लगाया जा सकता है. संक्षेप में कहें तो, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते. कई लोग इसे उम्र बढ़ने का एक सामान्य लक्षण समझ लेते हैं. असल में, उम्र के साथ पेरिफेरल आर्टरी डिसीज और भी गंभीर होती जाती है. इसलिए, समय रहते इसका पता लगाने से हृदय संबंधी समस्याओं और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिल सकती है.
पीएडी के लक्षण
- पैरों का लगातार ठंडा रहना: Nhs.uk के मुताबिक, अगर आप पेरिफेरल आर्टरी डिजीज से पीड़ित हैं, तो आपके पैर हमेशा ठंडे महसूस होंगे. जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, तो पैर गर्म रहते हैं. लेकिन, जब धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है, तो शरीर के तापमान में बदलाव होने लगता है. इससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, इस स्थिति के कारण हृदय तक पहुंचने वाले रक्त का प्रवाह कम हो जाता है.
- सूजन: पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के कारण पैरों में सूजन या एडिमा भी हो सकती है. कभी-कभी, लंबे समय तक पैरों को एक ही स्थिति में रखने से भी सूजन आ सकती है. अगर ऐसी सूजन बार-बार होती है, तो आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होने की संभावना पर विचार करना चाहिए.
- बार-बार दर्द होना: पैरों और जांघों में दर्द, साथ ही सुई चुभने जैसा एहसास (झुनझुनी या सुन्नपन), पेरिफेरल आर्टरी डिसीज (PAD) के मुख्य और आम लक्षण हैं.
- अल्सर: पैरों में ब्लड का फ्लो कम होने से आर्टेरियल अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है. ये अल्सर आमतौर पर पैरों, टखनों और पैर की उंगलियों पर होते हैं. इसके अलावा, ऐसे घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं.
- त्वचा में बदलाव: विशेषज्ञों के अनुसार, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज (PAD) से पीड़ित लोगों की त्वचा के रंग में बदलाव आ सकता है. उनमें हाइपरपिग्मेंटेशन भी हो सकता है. कभी-कभी त्वचा का रंग नीला पड़ सकता है, इस स्थिति को साइनोसिस कहा जाता है. यह स्थिति शरीर के बालों पर भी असर डालती है. ब्लड सर्कुलेशन ठीक न होने के कारण पैरों के बाल भी झड़ सकते हैं.
- पैर के नाखूनों में बदलाव: पीडीए से पीड़ित लोगों को अपने पैर के नाखूनों में बदलाव नजर आ सकते हैं. खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण नाखून लंबे, मोटे हो सकते हैं और उनका रंग भी बदल सकता है.
- वजन बढ़ने की समस्या- अपने शरीर के वजन को हमेशा नियंत्रण में रखना जरूरी है. आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें फाइबर भरपूर हो और नमक व चीनी की मात्रा कम हो. इसके अलावा, नियमित रूप से व्यायाम करें. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब पीने और धूम्रपान करने जैसी आदतों से बचें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)