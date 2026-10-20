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क्या रात के समय आपके पैरों में भी होता है दर्द? तो इसे न करें नजरअंदाज, इस गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत

क्या रात के समय आपके पैरों में भी होता है दर्द? तो इसे न करें नजरअंदाज, इस गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत ( GETTY IMAGES )

कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी है. लेकिन, जब इसका स्तर जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. हाई कोलेस्ट्रॉल का शरीर पर सीधा असर यह होता है कि खून में मौजूद LDL (बैड कोलेस्ट्रॉल) धमनियों की दीवारों पर चिपककर प्लाक बना देता है, जिससे ब्लड का फ्लो धीमा या बंद हो जाता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

हाई कोलेस्ट्रॉल के अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. फिर भी, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि पैरों में बेचैनी, जलन या दर्द इसके संकेत हो सकते हैं. ऐसा तब होता है जब अंगों की धमनियों में फैट जमा हो जाती है, जो ब्लड फ्लो को रोक सकती है या कम कर सकती है. मेडिकल विशेषज्ञ इस स्थिति को 'पेरिफेरल आर्टरी डिजीज' (PAD) कहते हैं.