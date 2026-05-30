क्या आपको भी सांस लेने में होती है तकलीफ? कहीं एम्फाइजिमा रोग तो नहीं? जानिए कितनी खतरनाक है यह बीमारी
आजकल चौराहे-चौराहे और नुक्कड़ पर लोगों को सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है. जहां यह एक आम नजारा है, वहीं यह कितना खतरनाक है?
Published : May 30, 2026 at 3:59 PM IST
एम्फाइजिमा फेफड़ों की एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है. समय के साथ, यह बीमारी फेफड़ों में एल्वियोली नाम की हवा की थैलियों की पतली दीवारों को नुकसान पहुंचाती है. हेल्थी फेफड़ों में, जब आप सांस लेते हैं तो ये थैलियां फैलती हैं और हवा से भर जाती हैं. जब आप सांस छोड़ते हैं तो इलास्टिक थैलियां हवा को बाहर निकलने में मदद करती हैं. लेकिन जब एम्फाइजिमा में हवा की थैलियां खराब हो जाती हैं, तो आपके फेफड़ों से हवा बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है. इससे आपके फेफड़ों में फ्रेश, ऑक्सीजन वाली हवा के अंदर जाने की जगह नहीं बचती है.
यह एक गंभीर और लाइलाज क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) है. इस कंडीशन की गंभीरता बीमारी के स्टेज पर निर्भर करती है, लेकिन इसके लिए हमेशा मेडिकल केयर की जरूरत होती है. स्मोकिंग एम्फाइजिमा का मुख्य कारण है. इलाज से लक्षणों को कम करने और बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने में मदद मिल सकती है, लेकिन, यह नुकसान को ठीक नहीं कर सकता है. इस खबर में विस्तार से जानिए इस बीमारी के शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय...
एम्फाइजिमा के लक्षण
एम्फाइजिमा के लक्षण अक्सर तब तक दिखाई नहीं देते, जब तक फेफड़ों को काफी नुकसान नहीं पहुंच जाता. ये आमतौर पर धीरे-धीरे शुरू होते हैं और इनमें शामिल हैं...
- सांस लेने में तकलीफ, खासकर फिजिकल एक्टिविटी के दौरान. (यह एम्फाइजिमा का मुख्य लक्षण है)
- सांस छोड़ते समय घरघराहट, सीटी बजने या चरमराने जैसी आवाज आना
- खांसी
- सीने में जकड़न या भारीपन
- बहुत थकान महसूस होना
- वजन कम होना और टखने में सूजन, जो समय के साथ स्थिति बिगड़ने पर हो सकती है
आप उन एक्टिविटीज से बचना शुरू कर सकते हैं जिनसे आपको सांस लेने में तकलीफ या सांस फूलने जैसा महसूस होने लगता है. धीरे-धीरे बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि मरीज को कुछ न करते हुए भी, यानी आराम करते हुए भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है.
ध्यान देने वाली बात
एम्फाइजिमा क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) के दो आम प्रकारों में से एक है. दूसरा आम प्रकार क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, आपके फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली ट्यूब की परत, जिन्हें ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं, उसमें जलन और सूजन हो जाती है. यह सूजन फेफड़ों में हवा के अंदर-बाहर जाने की जगह को कम कर देती है और ज्यादा म्यूकस बनाती है जो एयरवेज को ब्लॉक कर देता है. एम्फाइजिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अक्सर एक साथ होते हैं, इसलिए आम तौर पर COPD शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है.
एम्फाइजिमा के कारण
एम्फाइजिमा हवा में मौजूद जलन पैदा करने वाली चीजों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होता है, जिसमें शामिल हैं:
- सिगरेट पीना, जो इसका सबसे आम कारण है.
- केमिकल धुआं, खासकर काम की जगहों पर.
- भाप और धूल, खासकर काम की जगहों पर.
- जेनेटिक कारण: बहुत कम मामलों में (लगभग 1 से 2 प्रतिशत), एम्फाइजिमा जेनेटिक कारणों से होता है, जिसे अल्फा-1-एंटीट्रिप्सिन (AAT) की कमी कहते हैं. AAT प्रोटीन हमारे फेफड़ों को एक एंजाइम (खासकर न्यूट्रोफिल इलास्टेज) के नुकसानदायक असर से बचाता है. जब जीन में म्यूटेशन होता है, तो शरीर काफी AAT प्रोटीन नहीं बना पाता. इससे फेफड़ों के टिशू धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं और एम्फाइजिमा हो जाता है.
एम्फाइजिमा से बचाव
- एम्फाइजिमा को रोकने या लक्षणों को और खराब होने से रोकने के लिए:
- सिगरेट न पिएं- छोड़ने के तरीकों के बारे में अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल से बात करें
- सेकंड हैंड स्मोक से दूर रहें
- अगर आप केमिकल धुएं, भाप या धूल के साथ काम करते हैं तो अपने फेफड़ों को बचाने के लिए एक खास मास्क पहनें या दूसरे तरीके अपनाएं
- सेकंड हैंड धुएं और एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने से बचें
डॉक्टर को कब दिखाएं?
अगर आपको कई महीनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आप उसकी कोई वजह नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल से मिलें, खासकर तब, जब यह तकलीफ और बढ़ती जा रही हो या इसकी वजह से आप अपने रोजमर्रा के काम न कर पा रहे हों. इसे नजरअंदाज न करें और न ही यह सोचकर टाल दें कि ऐसा आपकी बढ़ती उम्र या शरीर की कमजोरी की वजह से हो रहा है. इससे फेफड़ा फेल हो सकता है. यह कंडिशन जानलेवा है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.