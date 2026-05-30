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क्या आपको भी सांस लेने में होती है तकलीफ? कहीं एम्फाइजिमा रोग तो नहीं? जानिए कितनी खतरनाक है यह बीमारी

क्या आपको भी सांस लेने में होती है तकलीफ? कहीं आपको एम्फाइजिमा रोग तो नहीं? ( GETTY IMAGES )