क्या आपके भी पैरों में होती है ऐंठन? तो, समझ लीजिए शुरू हो गई है यह समस्या
पैरों में ऐंठन होने के कई कारण होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति जितनी गंभीर होगी, यह उतनी ही खतरनाक हो सकती है.
Published : January 16, 2026 at 12:31 PM IST
जब आप लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठते या सोते हैं, तो आपके पैरों या मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है. ऐसा होने पर थोड़ा उठकर घूमने से आराम मिल सकता है. हालांकि, कुछ लोगों को बैठने या सोने की पोजिशन की परवाह किए बिना यह समस्या होती है. बहुत से लोग इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, इसे डिहाइड्रेशन या थकान का कारण मानते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह किसी गंभीर अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं कि किन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पैरों में ऐंठन हो सकती है.
- पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD): अगर आपको चलते समय पैरों में ऐंठन होती है जो रुकने पर ठीक हो जाती है, तो यह PAD का संकेत हो सकता है। यह खून की नसों में ब्लॉकेज के कारण होता है। इस बीमारी का एक मुख्य लक्षण पैरों में ऐंठन है. क्लीवलैंड क्लिनिक के एक अध्ययन के अनुसार, इसका मुख्य कारण ब्लड वेसेल्स में फैटी डिपॉजिट (प्लाक) का जमा होना है. इससे पैरों में खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह जानलेवा हो सकता है या पैर काटना पड़ सकता है.
- शिरापरक अपर्याप्तता: मेडलाइनप्लस के एक अध्ययन के अनुसार, इस समस्या के कारण पैरों में भारीपन या ऐंठन होती है और खड़े होने पर दर्द होता है. जब नसों में वाल्व ठीक से काम नहीं करते, तो खून दिल तक वापस नहीं जा पाता और पैरों में जमा हो जाता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और नसों पर दबाव पड़ता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे सुन्नपन या झुनझुनी महसूस हो सकती है.
- इलेक्ट्रोलाइट की समस्याएं: एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैरों में ऐंठन, झुनझुनी और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याएं शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन के कारण होती हैं. मेडलाइनप्लस द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जब शरीर में मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम का स्तर कम होता है, तो मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पातीं. यह समस्या विशेष रूप से मूत्रवर्धक दवाएं लेने वाले लोगों में आम है.
- नसों की समस्या: साइटिका, न्यूरोपैथी, या स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव के कारण भी पैरों में झुनझुनी हो सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको मांसपेशियों में दर्द के बजाय जलन या झुनझुनी महसूस हो रही है, तो यह नसों की समस्या हो सकती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नसें डैमेज हो जाती हैं या उन पर दबाव पड़ता है, तो वे दिमाग को सही सिग्नल नहीं भेज पातीं. इससे सुन्नपन या झुनझुनी महसूस होती है.
- दवाइयां: कुछ दवाएं, जैसे कि स्टैटिन, अस्थमा की दवाएं और एंटीडिप्रेसेंट, भी पैरों में ऐंठन पैदा कर सकती हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर नई दवा शुरू करने के बाद ऐसा होता है, तो डॉक्टर से सलाह लें.
- ज्यादा मेहनत और आराम की कमी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा देर तक खड़े रहने, जोरदार एक्सरसाइज और कम नींद से मांसपेशियों में अकड़न और दर्द हो सकता है.
- अन्य कारण: थायरॉइड की समस्या, एनीमिया, विटामिन बी12 और डी की कमी से मांसपेशियां जल्दी थक सकती हैं और ऐंठन हो सकती है. क्लीवलैंड क्लिनिक के एक अध्ययन के अनुसार, बी12 की कमी से पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी हो सकती है, जैसे कि सुई चुभाई गई हो.
(डिस्क्लेमर- चीनी के सेवन और डायबिटीज के बारे में यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)